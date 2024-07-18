https://ria.ru/20240718/potokin-1960281546.html

Протоиерей Михаил Потокин: нужны добровольцы для помощи людям на Донбассе

Протоиерей Михаил Потокин: нужны добровольцы для помощи людям на Донбассе - РИА Новости, 18.07.2024

Протоиерей Михаил Потокин: нужны добровольцы для помощи людям на Донбассе

Протоиерей Михаил Потокин принял на себя обязанности руководства Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и Патриаршей... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:00

2024-07-18T10:00

2024-07-18T12:54

интервью

интервью - религия и мировоззрение

михаил потокин (протоиерей)

донбасс

религия

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Протоиерей Михаил Потокин принял на себя обязанности руководства Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и Патриаршей гуманитарной миссией на Донбассе в мае после епископа Верейского Пантелеимона (Шатова), возглавлявшего отдел с 2010 года. В интервью РИА Новости новый глава соцотдела Русской православной церкви рассказал о первоочередных задачах, поставленных перед церковными добровольцами и службами помощи, о "священниках быстрого реагирования", а также поделился советом о том, как стать добровольцем и начать помогать ближним. – Отец Михаил, планируете ли вы продолжать проекты, которые были начаты и развивались при епископе Пантелеимоне, возглавлявшем синодальный отдел 14 лет?– Все наши проекты будем поддерживать и развивать. Будем продолжать работу по всем направлениям.Сейчас социальное служение Церкви переживает очень важный этап. На фоне происходящих событий большое число людей сейчас нуждается в помощи. Многие лишились жилья, остались без средств к существованию, оказались в больницах, и наша задача поддержать их. Что это значит? Сейчас особенно важно быть неравнодушным. Именно сейчас многие люди могут вместе с Церковью совершать деятельное и смиренное служение любви. И мы будем развивать это служение.– Сколько проектов реализует отдел в настоящее время?– Социальное служение Церкви активно развивается. Действует больше 4500 церковных социальных учреждений и проектов, в том числе больше 100 приютов для бездомных, больше 260 центров гуманитарной помощи, где бесплатно выдают продукты и одежду, 86 приютов для женщин в кризисной ситуации. Развиваются проекты помощи людям с инвалидностью.– Каковы основные направления работы, приоритеты?– Приоритетным направлением остается по-прежнему помощь в зоне конфликта. Добровольцы Русской православной церкви каждую неделю выезжают на Донбасс восстанавливать дома самых нуждающихся жителей, помогать в уходе за ранеными, оказывать адресную гуманитарную помощь. Священники регулярно выезжают для оказания пастырской поддержки раненых в больницах. Наши добровольцы-ремонтники восстановили больше 240 домов в Мариуполе и других городах зоны конфликта. Наша помощь распространяется на все большее количество больниц и социальных учреждений. В зоне конфликта становится больше городов, где присутствует социальная деятельность Церкви.Активно развиваем направление помощи зависимым от алкоголя и наркотиков. Большое число выпускников церковных реабилитационных центров возвращаются к нормальной жизни.Мы уделяем большое внимание вопросам сохранения жизни — профилактике абортов. Об этом часто говорит святейший патриарх Кирилл. За последнее время значительно выросло число церковных проектов в сфере помощи женщинам и семьям в кризисной ситуации. В разы увеличилось количество наших приютов для женщин и центров гуманитарной помощи. Будем поддерживать их работу. Пока еще не во всех епархиях информация о таких проектах находится в женских консультациях и роддомах, социальных государственных центрах. При участии епархий будем помогать церковным проектам настроить информирование об их работе, чтобы больше людей могли узнать, куда обращаться за поддержкой.По благословению святейшего патриарха сейчас мы проводим мониторинг церковных детских приютов. По решению Священного Синода при Синодальном отделе по благотворительности был создан Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях. Помощь детям-сиротам — одно из важных направлений нашей работы.– Какие задачи сейчас стоят перед отделом, перед вами?– Будем развивать Патриаршую гуманитарную миссию на Донбассе. Многие люди в зоне конфликта постоянно нуждаются в нашей поддержке. Работу Патриаршей гуманитарной миссии лично курирует святейший патриарх Кирилл. По его благословению мы будем организовывать масштабные проекты помощи на Донбассе. 10 июля мы открыли стационарный центр адресной помощи нуждающимся людям в Мариуполе.Особое внимание уделяем привлечению добровольцев-ремонтников и социальных добровольцев. Сейчас на эти направления очень нужны люди. Призываю всех неравнодушных людей поехать помогать нуждающимся жителям зоны конфликта. Записаться можно через нашу горячую линию или заполнить анкету на сайте.Очень важны живые добровольческие службы при приходах. Мы хотели бы, чтобы в каждой епархии были активные социальные добровольцы, которые помогают пожилым, инвалидам, пациентам больниц, интернатов и домов престарелых.Для того чтобы больше людей могли обратиться за помощью, будем распространять информацию о работе федеральной горячей линии церковной социальной помощи 8-800-70-70-222. Уже сейчас на линию каждый месяц поступает 5 тысяч звонков. Пока для работы линии задействованы 19 операторов в разных часовых поясах, но с увеличением нагрузки на линию потребуется больше операторов.– В России идет Год семьи. Что делается для поддержки родителей с детьми?– Мы помогаем епархиям для того, чтобы на приходах была организована поддержка семей с детьми, чтобы появлялось больше проектов комплексной помощи семьям. К таким проектам относятся центры гуманитарной помощи, семейные лагеря, центры семейного устройства, православные детские сады, семейные клубы на приходах.В регионах помогаем наладить взаимодействие социальных отделов епархий и семейных МФЦ.Прорабатываем вопрос организации помощи детям в зоне конфликта. У многих детей месяцами не было возможности учиться, в некоторых населенных пунктах до сих пор не работают школы. Необходимо предоставить детям условия для получения знаний в комфортной, безопасной обстановке.В планах – дальнейшее развитие нашей программы по организации семейного отдыха для многодетных семей и семей беженцев.Поддерживаем материально и методически организацию мероприятий для семей с детьми, семейных фестивалей.Призываем епархии и храмы там, где есть такая возможность, подумать об организации регулярных молебнов о создании и укреплении семьи, о благополучном течении беременности и родах, о даровании детей. Такие молебны очень востребованы.– Есть ли в Церкви "подразделения быстрого реагирования" – условно говоря, священники, которые могут оперативно выехать куда-либо в случае ЧП?– В каждой епархии есть социальный отдел, который берет на себя помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.Синодальный отдел по благотворительности по благословению святейшего патриарха координирует помощь, которая поступает из других епархий на место чрезвычайной ситуации. Когда было наводнение в Херсонской области, гуманитарные грузы везли из Джанкойской, Ростовской, Симферопольской и других епархий. Только Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии привез пострадавшим 55 тонн помощи.Мы консультируем епархии, по запросу епархий можем выделять средства на первоочередные нужды людей, открывать сборы на помощь пострадавшим. У нас налажено взаимодействие с МЧС России. О крупнейших чрезвычайных ситуациях мы оперативно получаем информацию.– Что бы вы могли посоветовать тем, кто хочет помогать, совершать добрые дела, как именно это можно сделать и как правильно рассчитать свои силы?– Тем, кто хочет совершать добрые дела, хочу посоветовать не откладывать их на потом. Такое желание обязательно должно сопровождаться какими-то действиями. Начинать лучше с малых дел. Например, в своем районе можно найти благотворительный фонд или приход, где есть социальная активность, и попробовать поучаствовать в их деятельности как волонтер. Можно финансово поддержать, если есть такая возможность. Но, конечно, личное участие в благотворительных проектах лучше всего. Именно такое участие дает, на мой взгляд, наиболее яркий, положительный духовный опыт.Если нам такие малые дела пришлись по душе, можно регулярно начать помогать в одном из направлений. Их много. Это работа с бездомными, людьми с инвалидностью, помощь социально незащищенным людям, многодетным, беженцам, пострадавшим от вооруженных действий, помощь в больницах и так далее. Конечно, у каждого есть свои предпочтения. Кому-то трудно помогать в больнице, но он может помогать пожилым людям на дому. Кто-то может в дома престарелых ходить, кто-то — в детские дома-интернаты.Стоит выбрать то, что вам по душе. Всякий труд должен приносить человеку радость. Если я вижу, что моя помощь приносит мне радость и пользу нуждающимся, тогда, наверное, я выбрал правильное направление.Если поймем, что можем делать что-то большее, возможно, стоит подумать над тем, чтобы устроиться на работу в церковный социальный проект или благотворительную организацию.Еще раз отмечу, что сейчас очень нужны добровольцы для восстановления частных домов нуждающихся людей в Мариуполе и других городах Донбасса. Мы как Синодальный отдел берем на себя проезд, проживание, питание волонтеров. От самих добровольцев требуется только неделя свободного времени и минимальные навыки ремонта, но даже если навыков нет – всему научим на месте. Также сейчас нужны социальные добровольцы в зоне конфликта: для помощи на дому, в наших церковных центрах, в больницах.Записаться в добровольцы можно на нашем сайте, посвященном помощи пострадавшим, – помочьвбеде.рф или позвонить на горячую линию Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222.

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https://ria.ru/20240414/legoyda-1940024323.html

https://ria.ru/20240712/volontery-1958776150.html

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Артем Смирнов

интервью, интервью - религия и мировоззрение, михаил потокин (протоиерей), донбасс