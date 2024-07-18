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Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям - РИА Новости, 18.07.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
13:43 18.07.2024 (обновлено: 13:45 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/peterburg-1960465649.html
Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям
Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям - РИА Новости, 18.07.2024
Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям
Представители органов госвласти, топ-менеджмент крупных российских компаний, руководители PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств соберутся на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:43
2024-07-18T13:45
ленинградская область
санкт-петербург
россия
сергей лебедев
кирилл родин
евгений минченко
вциом
российская ассоциация по связям с общественностью
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Представители органов госвласти, топ-менеджмент крупных российских компаний, руководители PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств соберутся на ХХIV международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2024, который пройдет с 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает организатор мероприятия – компания SPN Communications. Ежегодно форум собирает более 400 участников. В этом году на Baltic Weekend 2024 участников ожидает панельная сессия с CEO российских компаний о запросах топ-менеджеров к PR, презентации индустриальных исследований, экспертные выступления, разбор кейсов года, панельные дискуссии, в том числе о работе с розничными инвесторами и выходу компаний на IPO, интеграции бизнеса в национальную повестку и многое другое, говорится в сообщении. Среди спикеров прошлых лет была советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти "AliExpress Россия" Сергей Лебедев, директор по B2B-маркетингу и бизнес- коммуникациям ОZON Мария Заикина, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко и многие другие.
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санкт-петербург, россия, сергей лебедев, кирилл родин, евгений минченко, вциом, российская ассоциация по связям с общественностью
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Россия, Сергей Лебедев, Кирилл Родин, Евгений Минченко, ВЦИОМ, Российская ассоциация по связям с общественностью

Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям

© iStock.com / .shockСеминар по коммуникациям
Семинар по коммуникациям - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / .shock
Семинар по коммуникациям
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Представители органов госвласти, топ-менеджмент крупных российских компаний, руководители PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств соберутся на ХХIV международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2024, который пройдет с 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает организатор мероприятия – компания SPN Communications.
Ежегодно форум собирает более 400 участников.
В этом году на Baltic Weekend 2024 участников ожидает панельная сессия с CEO российских компаний о запросах топ-менеджеров к PR, презентации индустриальных исследований, экспертные выступления, разбор кейсов года, панельные дискуссии, в том числе о работе с розничными инвесторами и выходу компаний на IPO, интеграции бизнеса в национальную повестку и многое другое, говорится в сообщении.
Среди спикеров прошлых лет была советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти "AliExpress Россия" Сергей Лебедев, директор по B2B-маркетингу и бизнес- коммуникациям ОZON Мария Заикина, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко и многие другие.
Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Тренды в сфере PR и коммуникаций обсудили на "Baltic Weekend 2023"
23 сентября 2023, 13:41
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургРоссияСергей ЛебедевКирилл РодинЕвгений МинченкоВЦИОМРоссийская ассоциация по связям с общественностью
 
 
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