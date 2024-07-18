Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям
© iStock.com / .shockСеминар по коммуникациям
© iStock.com / .shock
Семинар по коммуникациям
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Представители органов госвласти, топ-менеджмент крупных российских компаний, руководители PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств соберутся на ХХIV международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2024, который пройдет с 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает организатор мероприятия – компания SPN Communications.
Ежегодно форум собирает более 400 участников.
В этом году на Baltic Weekend 2024 участников ожидает панельная сессия с CEO российских компаний о запросах топ-менеджеров к PR, презентации индустриальных исследований, экспертные выступления, разбор кейсов года, панельные дискуссии, в том числе о работе с розничными инвесторами и выходу компаний на IPO, интеграции бизнеса в национальную повестку и многое другое, говорится в сообщении.
Среди спикеров прошлых лет была советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти "AliExpress Россия" Сергей Лебедев, директор по B2B-маркетингу и бизнес- коммуникациям ОZON Мария Заикина, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко и многие другие.
Тренды в сфере PR и коммуникаций обсудили на "Baltic Weekend 2023"
23 сентября 2023, 13:41