https://ria.ru/20240718/peterburg-1960465649.html

Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям

Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям - РИА Новости, 18.07.2024

Baltic Weekend 2024 вновь соберет ведущих специалистов по коммуникациям

Представители органов госвласти, топ-менеджмент крупных российских компаний, руководители PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств соберутся на... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:43

2024-07-18T13:43

2024-07-18T13:45

ленинградская область

санкт-петербург

россия

сергей лебедев

кирилл родин

евгений минченко

вциом

российская ассоциация по связям с общественностью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960464002_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_8aea921e6d7f363c65e3e1a0abbda1fb.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Представители органов госвласти, топ-менеджмент крупных российских компаний, руководители PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств соберутся на ХХIV международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2024, который пройдет с 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает организатор мероприятия – компания SPN Communications. Ежегодно форум собирает более 400 участников. В этом году на Baltic Weekend 2024 участников ожидает панельная сессия с CEO российских компаний о запросах топ-менеджеров к PR, презентации индустриальных исследований, экспертные выступления, разбор кейсов года, панельные дискуссии, в том числе о работе с розничными инвесторами и выходу компаний на IPO, интеграции бизнеса в национальную повестку и многое другое, говорится в сообщении. Среди спикеров прошлых лет была советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти "AliExpress Россия" Сергей Лебедев, директор по B2B-маркетингу и бизнес- коммуникациям ОZON Мария Заикина, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко и многие другие.

https://ria.ru/20230923/trendy-1898196917.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, россия, сергей лебедев, кирилл родин, евгений минченко, вциом, российская ассоциация по связям с общественностью