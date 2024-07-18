https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html

"Это будет самоубийством". Киев рискует совершить роковую ошибку

"Это будет самоубийством". Киев рискует совершить роковую ошибку - РИА Новости, 18.07.2024

"Это будет самоубийством". Киев рискует совершить роковую ошибку

Украинские власти рассорила давняя дилемма. Одни считают, что настал час разом избавиться от тлетворных "агентов Кремля". Другие предпочитают дождаться ветра с... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:00

2024-07-18T08:00

2024-07-18T08:02

религия

россия

украина

киев

петр порошенко

епифаний думенко

вооруженные силы украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти рассорила давняя дилемма. Одни считают, что настал час разом избавиться от тлетворных "агентов Кремля". Другие предпочитают дождаться ветра с Запада — что там скажут.Немного опоздал"На этой неделе вступим в бой с этой нечистой силой", — анонсировал на странице в Facebook* Петр Порошенко, имея в виду каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).Правда, в посте экс-президента она названа "российской псевдоцерковной эфэсбэшной структурой". И сегодня как никогда остро стоит вопрос о ее запрете. Днем позже в Раде Порошенко продолжил свою речь."Какого, простите, черта полгода, даже больше, не ставят на голосование закон о церкви?" — прокричал он с трибуны. И выдвинул ультиматум: "На этой неделе должен быть проголосован!"Одобрительных аплодисментов Порошенко не сорвал. И действительно, хороша ложка к обеду. Лидер партии "Европейская солидарность" несколько опоздал с громкими лозунгами — они были бы актуальны полтора года назад, когда власти пытались штурмом взять Киево-Печерскую лавру и пачками заводили уголовные дела на священнослужителей.А теперь вектор сменился. Тактику блицкрига или "крестового похода" пришлось отложить на неопределенный срок. Причина — осуждение международным сообществом церковной политики Киева. Запад неоднократно давал понять, что она больше похожа на репрессивный аппарат, чем на принципы европейской демократии.Раз так, надо искать другие способы окончательно разделаться с "московскими попами". Так что со своим "подарком" — запретить УПЦ ко Дню крещения Руси — Петру Порошенко придется подождать.Слишком российскоеК слову, новые стратегии власть, кажется, уже нашла. Например, День крещения Руси страна отныне празднует не 28 июля (как в РПЦ), а 15-го. Все из-за календарной реформы, которую провела Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая организация, созданная Петром Порошенко в 2018-м при содействии Константинопольского патриархата.На последнем заседании "синода" раскольники сделали еще один идеологический шаг — отменили почитание нескольких икон Богородицы, которые, по их мнению, связаны исключительно с Русской церковью. Так, дней празднования лишились Казанская, Иверская, Троеручица и Семистрельная.Исключили из нового календаря и святителя Иону — поскольку он "вопреки канонам" разделил в XV веке Киевскую митрополию, чем фактически способствовал возвышению московской кафедры.На том же синоде лидер ПЦУ Епифаний Думенко открыто призвал православных верующих "объединиться вокруг Киевского престола". И добавил, что открыт к диалогу с теми, кто остается "под властью Московского патриархата". Любопытно, что раньше риторика главного раскольника в отношении УПЦ была совершенно противоположной.Но тут подоспела инициатива другого органа, всеми силами старающегося дискредитировать каноническую церковь. Служба Госэтнополитики (ГЭСС) решила потратить более восьми миллионов гривен на социологическое исследование и выяснить, какую религию исповедуют украинцы, — на фоне критики гражданами подобных невоенных трат.Что касается православных общин, результаты можно прикинуть уже сейчас. Каноническая УПЦ среди них по-прежнему самая многочисленная. Противоположность — пустующие или закрытые храмы, захваченные раскольниками.Неудивительно, что Думенко именно в этот момент заговорил о диалоге."Обменный фонд""Модернизируют" инструментарий и светские власти. Еще несколько месяцев назад уголовные дела и аресты высокопоставленных иерархов были своего рода шантажом в отношении руководства УПЦ. Теперь же митрополиты могут стать в буквальном смысле "разменной монетой".В конце июня после долгих переговоров освободили главу Тульчинской и Брацлавской епархии Ионафана (Елецких). В августе прошлого года Винницкий городской суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за "оправдание российской военной агрессии", попытку свержения конституционного строя на Украине и посягательство на ее территориальную целостность.Сам епископ вины не признал. Позже он отказался от включения в обменный фонд (поскольку не находился в статусе военнопленного) для передачи в Россию. Но СМИ быстро предложили властям поставить случай с митрополитом Ионафаном на поток. Принцип прост: арестовывать священников УПЦ и использовать их как ресурс для обмена с Россией.Политики пока к подобным мерам не готовы и предпочитают действовать в идеологическом ключе. Так, после визита главы Православной церкви в Америке (ПЦА) на Украину в начале июня спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев выступил с инициативой.Службе безопасности (СБУ) не мешало бы, по его мнению, разобраться в этой истории: кто разрешил вашингтонскому архиепископу — "агенту Кремля в рясе" — посещать страну и на чьи средства организована поездка."Моллард (глава ПЦА. — Прим. ред.) — классический троянский конь. Здесь он будет рассказывать, что они поддерживают "все усилия Украины защищать свои границы", но параллельно <…> озвучивает российские нарративы о якобы "преследовании" Московского патриархата на Украине", — написал Ковалев.Негодования спикера Генштаба развились до идеи запретить въезд на территорию страны лидерам "нежелательных" с точки зрения безопасности религиозных организаций.Совестью не торгуютУкраинский историк и политолог Константин Бондаренко считает, что на данный момент власти не готовы к "лобовым атакам". Например, законопроект о запрете УПЦ лоббирует в Раде партия Петра Порошенко. А вот действующему президенту такой шаг рейтинга не добавит."Партнеры из-за океана <…> советуют повременить, а на случай прихода к власти Трампа, окружение которого уже раскритиковало конфессиональную политику Зеленского, существует четко сформулированное <…> послание: каждый из проголосовавших за запрет УПЦ в перспективе попадет под санкции США", — объясняет эксперт.К тому же "начальство" прогосударственной ПЦУ оказалось на распутье. Еще недавно глава константинопольской архиепископии в США Элпидофор (Ламбриниадис) уверял, что его паства всегда поддерживала Джо Байдена. Но вот из его же уст доносится совсем другое: "Даруй кандидату, президенту Дональду Джону Трампу, и его советникам, и консультантам мудрость, благодать и дух чести".А если пастырь не знает, куда идти, то овцы и подавно. Исходя из этого, заключает Бондаренко, офис Зеленского в ближайшее время повременит как с законом о запрете УПЦ, так и с другими драконовскими мерами. Это означало бы "полностью потерять поддержку в прифронтовых областях и лишиться авторитета среди значительной части бойцов ВСУ, которые совестью не торгуют и к церковным вопросам относятся очень трепетно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240712/skandal-1959029947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, украина, киев, петр порошенко, епифаний думенко, вооруженные силы украины, европейская солидарность, аналитика - религия и мировоззрение