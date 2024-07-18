Рейтинг@Mail.ru
Ученые раскрыли тайну кристалла урамфита, открытого 74 года назад - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 18.07.2024 (обновлено: 13:47 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/nauka-1960298901.html
Ученые раскрыли тайну кристалла урамфита, открытого 74 года назад
Ученые раскрыли тайну кристалла урамфита, открытого 74 года назад - РИА Новости, 18.07.2024
Ученые раскрыли тайну кристалла урамфита, открытого 74 года назад
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с российскими и зарубежными коллегами сумели расшифровать cтруктуру кристаллов редкого минерала РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:00
2024-07-18T13:47
наука
наука
университетская наука
санкт-петербургский государственный университет
россия
российский научный фонд
санкт-петербург
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960285513_0:0:2293:1291_1920x0_80_0_0_760a2668bb05bac44e0c4ca0c34bf543.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с российскими и зарубежными коллегами сумели расшифровать cтруктуру кристаллов редкого минерала — урамфита, следует результатов исследования, опубликованных в American Mineralogist.По словам авторов, полученные данные могут быть полезны не только минералогам, но и биологам и химикам, поскольку в образовании урамфита, по всей видимости, существенную роль сыграли как минералогические, так и биологические процессы."Урамфит — минерал, имеющий химическую формулу (NH4)(UO2)(PO4)·3H2O. Его особенность — довольно простой, но редкий состав (минерал содержит аммоний)", —рассказал РИА Новости руководитель исследования профессор кафедры кристаллографии СБбГУ Владислав Гуржий.Образец, найденный в 1950-м, исследовали различными методами, но ни один из них не дал четкого понимания строения минерала."Сегодня определение структуры является неотъемлемой частью исследования новых минералов, с урамфитом существовала некоторая неопределенность, поскольку ранее мы не знали деталей строения вещества, а значит, не могли достоверно описать причины проявления его свойств и лишь предполагали их", — пояснил Гуржий.В 2023 году этот минерал заново обнаружили на выработанном месторождении Бештау в одноименной горе в окрестностях Пятигорска. Эти образцы передали для расшифровки структуры кристаллов международной научной группе под руководством профессора Гуржия.&quot;В природе кристаллы урамфита встречаются довольно редко. Не говоря уже о том, что этот минерал может довольно быстро разрушаться из-за существенных годичных колебаний температуры и влажности. Поэтому нам повезло вдвойне: обнаружить этот редкий минерал и найти, пусть и маленькие, но целые кристаллы, пригодные для детального изучения&quot;, — рассказал Гуржий.Получить данные о структуре кристалла ученым удалось с пластинки размером 40х10х5 микрометров. Такие пластинки невозможно увидеть невооруженным глазом. Еще несколько лет назад столь мелкие кристаллы было практически невозможно исследовать в лабораторных условиях.В исследовании, поддержанном грантом Российского научного фонда, принимали участие ученые кафедры кристаллографии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана РАН, Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, а также Института физики Чешской академии наук.
https://ria.ru/20231114/nauka-1909185458.html
https://ria.ru/20230802/nauka-1887394281.html
россия
санкт-петербург
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960285513_106:0:2146:1530_1920x0_80_0_0_3e1edbe7ac684532904915539807c662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, санкт-петербургский государственный университет, россия, российский научный фонд, санкт-петербург, ставропольский край, российская академия наук, спбгу, навигатор абитуриента
Наука, Наука, Университетская наука, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, Российский научный фонд, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Российская академия наук, СПбГУ, Навигатор абитуриента

Ученые раскрыли тайну кристалла урамфита, открытого 74 года назад

© Фото : СПбГУ / Владислав ГуржийОбразец урамфита в ультрафиолетовом свете
Образец урамфита в ультрафиолетовом свете - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : СПбГУ / Владислав Гуржий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с российскими и зарубежными коллегами сумели расшифровать cтруктуру кристаллов редкого минерала — урамфита, следует результатов исследования, опубликованных в American Mineralogist.
По словам авторов, полученные данные могут быть полезны не только минералогам, но и биологам и химикам, поскольку в образовании урамфита, по всей видимости, существенную роль сыграли как минералогические, так и биологические процессы.
Схема и монитор с двоичным кодом - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Новые свойства жидких кристаллов открыли в России
14 ноября 2023, 09:00

Урамфит впервые обнаружила в 1950 году советский геолог З. А. Некрасова. Но название и расположение месторождения не раскрывалось из-за секретности информации, связанной с добычей урана на территории СССР. Только в 1990-х стало известно, что урамфит нашли в ураново-угольном месторождении Тура-Кавак в Киргизской ССР.

"Урамфит — минерал, имеющий химическую формулу (NH4)(UO2)(PO4)·3H2O. Его особенность — довольно простой, но редкий состав (минерал содержит аммоний)", —рассказал РИА Новости руководитель исследования профессор кафедры кристаллографии СБбГУ Владислав Гуржий.
Образец, найденный в 1950-м, исследовали различными методами, но ни один из них не дал четкого понимания строения минерала.
"Сегодня определение структуры является неотъемлемой частью исследования новых минералов, с урамфитом существовала некоторая неопределенность, поскольку ранее мы не знали деталей строения вещества, а значит, не могли достоверно описать причины проявления его свойств и лишь предполагали их", — пояснил Гуржий.
© Фото : СПбГУ / Владислав ГуржийКристаллическая структура урамфита
Кристаллическая структура урамфита - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : СПбГУ / Владислав Гуржий
Кристаллическая структура урамфита
В 2023 году этот минерал заново обнаружили на выработанном месторождении Бештау в одноименной горе в окрестностях Пятигорска. Эти образцы передали для расшифровки структуры кристаллов международной научной группе под руководством профессора Гуржия.
«

"В природе кристаллы урамфита встречаются довольно редко. Не говоря уже о том, что этот минерал может довольно быстро разрушаться из-за существенных годичных колебаний температуры и влажности. Поэтому нам повезло вдвойне: обнаружить этот редкий минерал и найти, пусть и маленькие, но целые кристаллы, пригодные для детального изучения", — рассказал Гуржий.

Лаборатория Самарского политеха - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Почти как алмаз. В России смогут предсказать структуру любых соединений
2 августа 2023, 09:00
Получить данные о структуре кристалла ученым удалось с пластинки размером 40х10х5 микрометров. Такие пластинки невозможно увидеть невооруженным глазом. Еще несколько лет назад столь мелкие кристаллы было практически невозможно исследовать в лабораторных условиях.
В исследовании, поддержанном грантом Российского научного фонда, принимали участие ученые кафедры кристаллографии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана РАН, Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, а также Института физики Чешской академии наук.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСанкт-Петербургский государственный университетРоссияРоссийский научный фондСанкт-ПетербургСтавропольский крайРоссийская академия наукСПбГУНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала