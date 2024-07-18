https://ria.ru/20240718/nauka-1960298901.html
Ученые раскрыли тайну кристалла урамфита, открытого 74 года назад
Ученые раскрыли тайну кристалла урамфита, открытого 74 года назад - РИА Новости, 18.07.2024
Ученые раскрыли тайну кристалла урамфита, открытого 74 года назад
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с российскими и зарубежными коллегами сумели расшифровать cтруктуру кристаллов редкого минерала РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:00
2024-07-18T09:00
2024-07-18T13:47
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с российскими и зарубежными коллегами сумели расшифровать cтруктуру кристаллов редкого минерала — урамфита, следует результатов исследования, опубликованных в American Mineralogist.По словам авторов, полученные данные могут быть полезны не только минералогам, но и биологам и химикам, поскольку в образовании урамфита, по всей видимости, существенную роль сыграли как минералогические, так и биологические процессы."Урамфит — минерал, имеющий химическую формулу (NH4)(UO2)(PO4)·3H2O. Его особенность — довольно простой, но редкий состав (минерал содержит аммоний)", —рассказал РИА Новости руководитель исследования профессор кафедры кристаллографии СБбГУ Владислав Гуржий.Образец, найденный в 1950-м, исследовали различными методами, но ни один из них не дал четкого понимания строения минерала."Сегодня определение структуры является неотъемлемой частью исследования новых минералов, с урамфитом существовала некоторая неопределенность, поскольку ранее мы не знали деталей строения вещества, а значит, не могли достоверно описать причины проявления его свойств и лишь предполагали их", — пояснил Гуржий.В 2023 году этот минерал заново обнаружили на выработанном месторождении Бештау в одноименной горе в окрестностях Пятигорска. Эти образцы передали для расшифровки структуры кристаллов международной научной группе под руководством профессора Гуржия."В природе кристаллы урамфита встречаются довольно редко. Не говоря уже о том, что этот минерал может довольно быстро разрушаться из-за существенных годичных колебаний температуры и влажности. Поэтому нам повезло вдвойне: обнаружить этот редкий минерал и найти, пусть и маленькие, но целые кристаллы, пригодные для детального изучения", — рассказал Гуржий.Получить данные о структуре кристалла ученым удалось с пластинки размером 40х10х5 микрометров. Такие пластинки невозможно увидеть невооруженным глазом. Еще несколько лет назад столь мелкие кристаллы было практически невозможно исследовать в лабораторных условиях.В исследовании, поддержанном грантом Российского научного фонда, принимали участие ученые кафедры кристаллографии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана РАН, Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, а также Института физики Чешской академии наук.
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наука, университетская наука, санкт-петербургский государственный университет, россия, российский научный фонд, санкт-петербург, ставропольский край, российская академия наук, спбгу, навигатор абитуриента
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета
вместе с российскими и зарубежными коллегами сумели расшифровать cтруктуру кристаллов редкого минерала — урамфита, следует результатов исследования, опубликованных в American Mineralogist
.
По словам авторов, полученные данные могут быть полезны не только минералогам, но и биологам и химикам, поскольку в образовании урамфита, по всей видимости, существенную роль сыграли как минералогические, так и биологические процессы.
Урамфит впервые обнаружила в 1950 году советский геолог З. А. Некрасова. Но название и расположение месторождения не раскрывалось из-за секретности информации, связанной с добычей урана на территории СССР. Только в 1990-х стало известно, что урамфит нашли в ураново-угольном месторождении Тура-Кавак в Киргизской ССР.
"Урамфит — минерал, имеющий химическую формулу (NH4)(UO2)(PO4)·3H2O. Его особенность — довольно простой, но редкий состав (минерал содержит аммоний)", —рассказал РИА Новости руководитель исследования профессор кафедры кристаллографии СБбГУ Владислав Гуржий.
Образец, найденный в 1950-м, исследовали различными методами, но ни один из них не дал четкого понимания строения минерала.
"Сегодня определение структуры является неотъемлемой частью исследования новых минералов, с урамфитом существовала некоторая неопределенность, поскольку ранее мы не знали деталей строения вещества, а значит, не могли достоверно описать причины проявления его свойств и лишь предполагали их", — пояснил Гуржий.
В 2023 году этот минерал заново обнаружили на выработанном месторождении Бештау в одноименной горе в окрестностях Пятигорска. Эти образцы передали для расшифровки структуры кристаллов международной научной группе под руководством профессора Гуржия.
«
"В природе кристаллы урамфита встречаются довольно редко. Не говоря уже о том, что этот минерал может довольно быстро разрушаться из-за существенных годичных колебаний температуры и влажности. Поэтому нам повезло вдвойне: обнаружить этот редкий минерал и найти, пусть и маленькие, но целые кристаллы, пригодные для детального изучения", — рассказал Гуржий.
Получить данные о структуре кристалла ученым удалось с пластинки размером 40х10х5 микрометров. Такие пластинки невозможно увидеть невооруженным глазом. Еще несколько лет назад столь мелкие кристаллы было практически невозможно исследовать в лабораторных условиях.
В исследовании, поддержанном грантом Российского научного фонда, принимали участие ученые кафедры кристаллографии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана РАН, Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, а также Института физики Чешской академии наук.