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Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих - РИА Новости, 18.07.2024
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18:55 18.07.2024 (обновлено: 19:01 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/moskva-1960566892.html
Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих
Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих - РИА Новости, 18.07.2024
Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих
Преображенский суд Москвы признал запрещенным к распространению объявление о продаже туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры из-за оскорбления... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:55
2024-07-18T19:01
россия
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы признал запрещенным к распространению объявление о продаже туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры из-за оскорбления чувств верующих, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Признать запрещенной к распространению информацию, размещенную в сети "Интернет" со следующим URL-адресом (объявления – ред.)", - сказано в документе. Согласно материалам, Преображенская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия экстремизму обнаружила в одном из интернет-магазинов объявление о продаже туалетной бумаги с изображением банкноты Банка России номиналом в тысячу рублей. "На указанном интернет-ресурсе размещена информация о продаже туалетной бумаги с нанесением Банка России номиналом 1000 рублей с изображением памятника (Ярославу Мудрому - ред.), отнесенного к числу святых, почитаемого Русской православной церковью… Указанный информационный материал оскорбляет религиозные чувства верующих", - говорится в документе. Согласно законодательству РФ, установлена административная ответственность за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение. Суд согласился с доводами административного истца и удовлетворил требования. Решение вступило в законную силу.
https://ria.ru/20240513/sud-1945546077.html
https://ria.ru/20240426/kupyura-1942547156.html
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россия, русская православная церковь, москва
Россия, Русская православная церковь, Москва
Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих

Суд признал туалетную бумагу с изображением тысячи рублей оскорблением верующих

© Фото : РусмаСувенирная туалетная бумага "1000 рублей"
Сувенирная туалетная бумага 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Русма
Сувенирная туалетная бумага "1000 рублей". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы признал запрещенным к распространению объявление о продаже туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры из-за оскорбления чувств верующих, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Признать запрещенной к распространению информацию, размещенную в сети "Интернет" со следующим URL-адресом (объявления – ред.)", - сказано в документе.
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Согласно материалам, Преображенская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия экстремизму обнаружила в одном из интернет-магазинов объявление о продаже туалетной бумаги с изображением банкноты Банка России номиналом в тысячу рублей.
"На указанном интернет-ресурсе размещена информация о продаже туалетной бумаги с нанесением Банка России номиналом 1000 рублей с изображением памятника (Ярославу Мудрому - ред.), отнесенного к числу святых, почитаемого Русской православной церковью… Указанный информационный материал оскорбляет религиозные чувства верующих", - говорится в документе.
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Согласно законодательству РФ, установлена административная ответственность за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение.
Суд согласился с доводами административного истца и удовлетворил требования. Решение вступило в законную силу.
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