https://ria.ru/20240718/moskva-1960566892.html

Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих

Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих - РИА Новости, 18.07.2024

Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих

Преображенский суд Москвы признал запрещенным к распространению объявление о продаже туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры из-за оскорбления... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:55

2024-07-18T18:55

2024-07-18T19:01

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русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы признал запрещенным к распространению объявление о продаже туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры из-за оскорбления чувств верующих, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Признать запрещенной к распространению информацию, размещенную в сети "Интернет" со следующим URL-адресом (объявления – ред.)", - сказано в документе. Согласно материалам, Преображенская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия экстремизму обнаружила в одном из интернет-магазинов объявление о продаже туалетной бумаги с изображением банкноты Банка России номиналом в тысячу рублей. "На указанном интернет-ресурсе размещена информация о продаже туалетной бумаги с нанесением Банка России номиналом 1000 рублей с изображением памятника (Ярославу Мудрому - ред.), отнесенного к числу святых, почитаемого Русской православной церковью… Указанный информационный материал оскорбляет религиозные чувства верующих", - говорится в документе. Согласно законодательству РФ, установлена административная ответственность за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение. Суд согласился с доводами административного истца и удовлетворил требования. Решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240513/sud-1945546077.html

https://ria.ru/20240426/kupyura-1942547156.html

https://ria.ru/20231017/banknota-1903220067.html

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россия, русская православная церковь, москва