Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей сочли оскорблением верующих
Суд признал туалетную бумагу с изображением тысячи рублей оскорблением верующих
© Фото : РусмаСувенирная туалетная бумага "1000 рублей"
© Фото : Русма
Сувенирная туалетная бумага "1000 рублей". Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы признал запрещенным к распространению объявление о продаже туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры из-за оскорбления чувств верующих, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Признать запрещенной к распространению информацию, размещенную в сети "Интернет" со следующим URL-адресом (объявления – ред.)", - сказано в документе.
Согласно материалам, Преображенская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия экстремизму обнаружила в одном из интернет-магазинов объявление о продаже туалетной бумаги с изображением банкноты Банка России номиналом в тысячу рублей.
"На указанном интернет-ресурсе размещена информация о продаже туалетной бумаги с нанесением Банка России номиналом 1000 рублей с изображением памятника (Ярославу Мудрому - ред.), отнесенного к числу святых, почитаемого Русской православной церковью… Указанный информационный материал оскорбляет религиозные чувства верующих", - говорится в документе.
Согласно законодательству РФ, установлена административная ответственность за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение.
Суд согласился с доводами административного истца и удовлетворил требования. Решение вступило в законную силу.
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