https://ria.ru/20240718/ekspert-1960414197.html

Эксперт призвал не списывать Байдена со счетов

Эксперт призвал не списывать Байдена со счетов - РИА Новости, 18.07.2024

Эксперт призвал не списывать Байдена со счетов

Президента США Джо Байдена рано списывать со счетов из-за его заражения коронавирусом: маловероятно, что оно повлияет на предвыборную гонку и едва ли он заявит... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:06

2024-07-18T10:06

2024-07-18T10:06

в мире

сша

джо байден

российская академия наук

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена рано списывать со счетов из-за его заражения коронавирусом: маловероятно, что оно повлияет на предвыборную гонку и едва ли он заявит самоотвод, заявил РИА Новости директор Института США и Канады Российской академии наук Сергей Кислицын. "Я бы не стал просто так списывать Байдена со счетов, и я не уверен, что его заражение повлияет на предвыборную кампанию. Байден может сделать только самоотвод, но коронавирус вряд ли станет поводом для этого. Президент США вакцинирован, ковид протекает в легкой форме. Все в порядке", - сказал Кислицын. Он подчеркнул, что президент может только сам снять свою кандидатуру с участия в предвыборной гонке, и Байден явно не намерен этого делать. Тем более что до выборов еще больше трех месяцев - это порядочный срок, подчеркнул Кислицын. "Много спекуляций, но трек понятен: два кандидата, которые поборются друг с другом. Кстати, обычно смотрят по американской экономике, а она себя чувствует нормально: инфляция снижается, рост есть. Многие ожидали кризисных явлений, но ничего не произошло", - заключил эксперт. Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом и испытывает мягкие симптомы болезни. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован и испытывает мягкие симптомы болезни. Также указывалось, что Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

https://ria.ru/20240718/pelos-1960404522.html

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в мире, сша, джо байден, российская академия наук