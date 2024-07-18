https://ria.ru/20240718/ekspert-1960414197.html
Эксперт призвал не списывать Байдена со счетов
Эксперт призвал не списывать Байдена со счетов - РИА Новости, 18.07.2024
Эксперт призвал не списывать Байдена со счетов
Президента США Джо Байдена рано списывать со счетов из-за его заражения коронавирусом: маловероятно, что оно повлияет на предвыборную гонку и едва ли он заявит... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:06
2024-07-18T10:06
2024-07-18T10:06
в мире
сша
джо байден
российская академия наук
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена рано списывать со счетов из-за его заражения коронавирусом: маловероятно, что оно повлияет на предвыборную гонку и едва ли он заявит самоотвод, заявил РИА Новости директор Института США и Канады Российской академии наук Сергей Кислицын. "Я бы не стал просто так списывать Байдена со счетов, и я не уверен, что его заражение повлияет на предвыборную кампанию. Байден может сделать только самоотвод, но коронавирус вряд ли станет поводом для этого. Президент США вакцинирован, ковид протекает в легкой форме. Все в порядке", - сказал Кислицын. Он подчеркнул, что президент может только сам снять свою кандидатуру с участия в предвыборной гонке, и Байден явно не намерен этого делать. Тем более что до выборов еще больше трех месяцев - это порядочный срок, подчеркнул Кислицын. "Много спекуляций, но трек понятен: два кандидата, которые поборются друг с другом. Кстати, обычно смотрят по американской экономике, а она себя чувствует нормально: инфляция снижается, рост есть. Многие ожидали кризисных явлений, но ничего не произошло", - заключил эксперт. Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом и испытывает мягкие симптомы болезни. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован и испытывает мягкие симптомы болезни. Также указывалось, что Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.
https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html
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в мире, сша, джо байден, российская академия наук
В мире, США, Джо Байден, Российская академия наук
Эксперт призвал не списывать Байдена со счетов
Эксперт Кислицын: Байден вряд ли заявит самоотвод из-за коронавируса
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена рано списывать со счетов из-за его заражения коронавирусом: маловероятно, что оно повлияет на предвыборную гонку и едва ли он заявит самоотвод, заявил РИА Новости директор Института США и Канады Российской академии наук Сергей Кислицын.
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"Я бы не стал просто так списывать Байдена со счетов, и я не уверен, что его заражение повлияет на предвыборную кампанию. Байден может сделать только самоотвод, но коронавирус вряд ли станет поводом для этого. Президент США вакцинирован, ковид протекает в легкой форме. Все в порядке", - сказал Кислицын.
Он подчеркнул, что президент может только сам снять свою кандидатуру с участия в предвыборной гонке, и Байден явно не намерен этого делать. Тем более что до выборов еще больше трех месяцев - это порядочный срок, подчеркнул Кислицын.
"Много спекуляций, но трек понятен: два кандидата, которые поборются друг с другом. Кстати, обычно смотрят по американской экономике, а она себя чувствует нормально: инфляция снижается, рост есть. Многие ожидали кризисных явлений, но ничего не произошло", - заключил эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом и испытывает мягкие симптомы болезни. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован и испытывает мягкие симптомы болезни. Также указывалось, что Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.