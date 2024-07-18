https://ria.ru/20240718/dagestan-1960388494.html

Меликов объяснил ревизии личных дел дагестанских чиновников

Меликов объяснил ревизии личных дел дагестанских чиновников - РИА Новости, 18.07.2024

Меликов объяснил ревизии личных дел дагестанских чиновников

Ревизия личных дел чиновников, занимающих руководящие должности в Дагестане, предполагает проверку соблюдения требований законодательства о противодействии... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T04:09

2024-07-18T04:09

2024-07-18T04:09

махачкала

дербент

грозный

сергей меликов

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ГРОЗНЫЙ, 18 июл - РИА Новости. Ревизия личных дел чиновников, занимающих руководящие должности в Дагестане, предполагает проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, а не проверку на возможную причастность к экстремизму, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме. Спустя два дня после терактов, произошедших в Махачкале и Дербенте 23 июня, Меликов сообщил, что дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов парламента республики. "Я сказал, что мы проведем некую ревизию в форме непричастности глав администраций к экстремизму. Это что такое? Как может быть глава администрации или руководитель какого-то органа власти причастен к экстремизму? У меня и таких полномочий нет… Это прерогатива органов безопасности, прокуратуры, следственного комитета. Мое поручение, которое исковеркано уже донельзя, было по-другому определено. Давайте мы проверим личные дела тех руководителей, которые сегодня занимают ведущие должности, на предмет соответствия и выполнения всех мероприятий, всех требований закона о противодействии коррупции", - сказал Меликов. Он подчеркнул, что госслужащие должны соблюдать законы Российской Федерации, которые требуют, в частности, отчитываться о доходах, не назначать на должности близких родственников. "Чтобы у нас не было тех историй, когда одна семья является потенциальным кланом, который на сегодняшний день может какие-то организовывать действия и при этом не быть подконтрольным тем структурам, которые этот контроль должны осуществлять. Вот о чем речь", - пояснил глава республики. По его словам, для ревизия создана специальная рабочая группа, формат и состав которой не разглашается, чтобы избежать какого-то воздействия на нее. Кавказский инвестиционный форум прошел в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступил генеральным информационным партнером КИФ-2024.

https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959182669.html

https://ria.ru/20240619/korruptsiya-1953993787.html

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махачкала, дербент, грозный, сергей меликов