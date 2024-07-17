https://ria.ru/20240717/rpts-1960272449.html

В РПЦ заявили о недопустимости актов богохульства и оскорбления христиан

В РПЦ заявили о недопустимости актов богохульства и оскорбления христиан - РИА Новости, 17.07.2024

В РПЦ заявили о недопустимости актов богохульства и оскорбления христиан

Акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы, провокатор должен нести наказание, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:53

2024-07-17T15:53

2024-07-17T15:53

северный кавказ

александр хинштейн

федор лукьянов

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы, провокатор должен нести наказание, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты". "Акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы. Человек, совершивший их – провокатор и слуга зла, поэтому должен понести наказание. Надеюсь, что правоохранительные органы своевременно отреагируют на эту провокацию", - сказал РИА Новости Лукьянов. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе раннее заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви считают действия блогера "глубоко оскорбительными" и поддерживают инициативу Хинштейна. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев в комментарии агентству подчеркнул, что блогера надо "оперативно наказать" по закону, а "не тыкать ему общественным порицанием и осуждением общины".

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северный кавказ, александр хинштейн, федор лукьянов, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь