https://ria.ru/20240717/rpts-1960272449.html
В РПЦ заявили о недопустимости актов богохульства и оскорбления христиан
В РПЦ заявили о недопустимости актов богохульства и оскорбления христиан - РИА Новости, 17.07.2024
В РПЦ заявили о недопустимости актов богохульства и оскорбления христиан
Акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы, провокатор должен нести наказание, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:53
2024-07-17T15:53
2024-07-17T15:53
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александр хинштейн
федор лукьянов
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы, провокатор должен нести наказание, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты". "Акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы. Человек, совершивший их – провокатор и слуга зла, поэтому должен понести наказание. Надеюсь, что правоохранительные органы своевременно отреагируют на эту провокацию", - сказал РИА Новости Лукьянов. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе раннее заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви считают действия блогера "глубоко оскорбительными" и поддерживают инициативу Хинштейна. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев в комментарии агентству подчеркнул, что блогера надо "оперативно наказать" по закону, а "не тыкать ему общественным порицанием и осуждением общины".
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северный кавказ, александр хинштейн, федор лукьянов, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь
Северный Кавказ, Александр Хинштейн, Федор Лукьянов, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь
В РПЦ заявили о недопустимости актов богохульства и оскорбления христиан
Иерей: безнаказанные акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы, провокатор должен нести наказание, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты".
«
"Акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы. Человек, совершивший их – провокатор и слуга зла, поэтому должен понести наказание. Надеюсь, что правоохранительные органы своевременно отреагируют на эту провокацию", - сказал РИА Новости Лукьянов.
Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе раннее заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви считают действия блогера "глубоко оскорбительными" и поддерживают инициативу Хинштейна.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев в комментарии агентству подчеркнул, что блогера надо "оперативно наказать" по закону, а "не тыкать ему общественным порицанием и осуждением общины".