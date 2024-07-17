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В Петербурге к Дню ВМФ откроют памятник Ушакову - РИА Новости, 17.07.2024
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14:32 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/peterburg-1960246910.html
В Петербурге к Дню ВМФ откроют памятник Ушакову
В Петербурге к Дню ВМФ откроют памятник Ушакову - РИА Новости, 17.07.2024
В Петербурге к Дню ВМФ откроют памятник Ушакову
Памятник великому флотоводцу Федору Ушакову откроют в Санкт-Петербурге к Дню ВМФ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:32
2024-07-17T14:32
санкт-петербург
корфу
россия
федор ушаков
александр беглов
центральный военно-морской музей
морской кадетский корпус
адмиралтейские верфи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Памятник великому флотоводцу Федору Ушакову откроют в Санкт-Петербурге к Дню ВМФ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел сегодня выездное совещание по вопросам благоустройства площади Труда, где ко Дню Военно-морского флота планируется открыть памятник адмиралу Федору Ушакову. В этом году День ВМФ выпадает на 28 июля", - говорится в сообщении. Памятник будет установлен у Центрального военно-морского музея. Там уже установлен постамент, практически завершены работы по благоустройству прилегающей территории. 1260 квадратных метров площади замостили гранитными плитами и мелкоразмерными элементами. Уложены декоративные вставки из гранита – "Якорь" и "Штурвал". Также установлены гранитные бордюры, высажен газон, позже появятся цветы и кустарники, будут установлены скамейки и урны. "Идее установки памятника прославленному адмиралу Федору Федоровичу Ушакову в Петербурге более ста лет. Впервые она возникла в 1913 году. Значительная часть жизни прославленного адмирала была связана с нашим городом, причем не просто отдельные эпизоды биографии, а события, определившие дальнейший ход его жизни и значимую часть истории России. В Морском кадетском корпусе началась его военная карьера. Сюда он вернулся адмиралом, чтобы принять командование Балтийским гребным флотом, а затем стать начальником флотских команд. Здесь в 1807 году завершилась военная служба великого флотоводца - единственного российского адмирала, причисленного к лику святых. Закономерно, что памятник ему мы устанавливаем в таком знаковом, исторически связанным с морем месте. Здесь расположен Центральный военно-морской музей, рядом находятся Новая Голландия и Адмиралтейские верфи, Адмиралтейство и Главный штаб Военно-Морского флота", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Закладной камень на месте будущего памятника был установлен в 2021 году. Инициаторами установки выступили ветераны ВМФ и Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга. В закладной камень заложено четыре капсулы с землей из мест, связанных с жизнью адмирала Ушакова. С места его рождения – села Бурнаково Ярославской области, из Севастополя, где создавался Черноморский флот, с греческого острова Корфу - непреступной крепости, которой овладел русский флот под командованием Ушакова, а также с места упокоения адмирала – Санаксарского монастыря в Мордовии. Федор Федорович Ушаков (1745-1817) – великий русский флотоводец. Он одержал победы в 43 битвах, в том числе в пяти крупнейших морских сражениях (Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу), вошедших в мировую историю, и не потерпел ни одного поражения. Он не потерял ни одного корабля и ни один его подчиненный не попал в плен. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
https://ria.ru/20240612/donbass-1952390918.html
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санкт-петербург, корфу, россия, федор ушаков, александр беглов, центральный военно-морской музей, морской кадетский корпус, адмиралтейские верфи, общество
Санкт-Петербург, Корфу, Россия, Федор Ушаков, Александр Беглов, Центральный военно-морской музей, Морской кадетский корпус, Адмиралтейские верфи, Общество
В Петербурге к Дню ВМФ откроют памятник Ушакову

В Петербурге к Дню ВМФ откроют памятник адмиралу Федору Ушакову

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербург
Петербург - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Памятник великому флотоводцу Федору Ушакову откроют в Санкт-Петербурге к Дню ВМФ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел сегодня выездное совещание по вопросам благоустройства площади Труда, где ко Дню Военно-морского флота планируется открыть памятник адмиралу Федору Ушакову. В этом году День ВМФ выпадает на 28 июля", - говорится в сообщении.
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Памятник будет установлен у Центрального военно-морского музея. Там уже установлен постамент, практически завершены работы по благоустройству прилегающей территории. 1260 квадратных метров площади замостили гранитными плитами и мелкоразмерными элементами. Уложены декоративные вставки из гранита – "Якорь" и "Штурвал". Также установлены гранитные бордюры, высажен газон, позже появятся цветы и кустарники, будут установлены скамейки и урны.
"Идее установки памятника прославленному адмиралу Федору Федоровичу Ушакову в Петербурге более ста лет. Впервые она возникла в 1913 году. Значительная часть жизни прославленного адмирала была связана с нашим городом, причем не просто отдельные эпизоды биографии, а события, определившие дальнейший ход его жизни и значимую часть истории России. В Морском кадетском корпусе началась его военная карьера. Сюда он вернулся адмиралом, чтобы принять командование Балтийским гребным флотом, а затем стать начальником флотских команд. Здесь в 1807 году завершилась военная служба великого флотоводца - единственного российского адмирала, причисленного к лику святых. Закономерно, что памятник ему мы устанавливаем в таком знаковом, исторически связанным с морем месте. Здесь расположен Центральный военно-морской музей, рядом находятся Новая Голландия и Адмиралтейские верфи, Адмиралтейство и Главный штаб Военно-Морского флота", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Закладной камень на месте будущего памятника был установлен в 2021 году. Инициаторами установки выступили ветераны ВМФ и Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга. В закладной камень заложено четыре капсулы с землей из мест, связанных с жизнью адмирала Ушакова. С места его рождения – села Бурнаково Ярославской области, из Севастополя, где создавался Черноморский флот, с греческого острова Корфу - непреступной крепости, которой овладел русский флот под командованием Ушакова, а также с места упокоения адмирала – Санаксарского монастыря в Мордовии.
Федор Федорович Ушаков (1745-1817) – великий русский флотоводец. Он одержал победы в 43 битвах, в том числе в пяти крупнейших морских сражениях (Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу), вошедших в мировую историю, и не потерпел ни одного поражения. Он не потерял ни одного корабля и ни один его подчиненный не попал в плен. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
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