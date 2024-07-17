https://ria.ru/20240717/krest-1960296927.html

Осквернивший крест блогер извинился перед христианами

Осквернивший крест блогер извинился перед христианами - РИА Новости, 17.07.2024

Осквернивший крест блогер извинился перед христианами

Растоптавший крест блогер извинился перед христианами, его допросят и предъявят обвинение, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:56

2024-07-17T16:56

2024-07-17T17:15

следственный комитет россии (ск рф)

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александр хинштейн

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Растоптавший крест блогер извинился перед христианами, его допросят и предъявят обвинение, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что в прямом эфире блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты".По данному факту следователи в Москве возбудили уголовное дело, блогер задержан. "Следователи приступили к его допросу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.Следственный комитет опубликовал видео с задержанным - на кадрах мужчина принес свои извинения христианам, заявил, что о содеянном сожалеет, а также пообещал, что подобное больше не повторится.Отмечается, что по месту проживания мужчины произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят его мобильный телефон и иные предметы. Подчеркивается, что в рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности, совершенных в интернете.

https://ria.ru/20240717/krest-1960291268.html

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Извинения блогера, который растоптал христианский крест Блогер, растоптавший христианский крест, извинился за свое поведение и пообещал, что такое больше никогда не повторится. Следствие собирается проверить его на причастность к другим преступлениям в интернете, сообщил столичный СК. 2024-07-17T16:56 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, александр хинштейн