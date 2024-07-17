В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов
В Ленобласти восстановили движение поездов, прерванное из-за ДТП на переезде
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская в Ленинградской области, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено, сообщила Октябрьская железная дорога.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. В автомобиле погибли 4 человека, в том числе двое детей.
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"Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено. Сотрудники Октябрьской магистрали работают над вводом поездов в график", - говорится в сообщении.
В настоящее время 8 поездов следуют с опозданием от 10 до 55 минут, 4 поезда "отменены полностью", а два "частично отменены" на участке Сиверская-Луга.
Отмечается, что пассажиры поезда № 811, который столкнулся с автомобилем, пересажены в резервный электропоезд и будут доставлены в Псков с задержкой до четырех часов. Оборотный состав № 814 будет отправлен из Пскова ориентировочно в 21.30 и прибудет в Петербург около 01.30. В связи с поздним прибытием в Петербург пассажиры будут доставлены домой заказными автобусами.