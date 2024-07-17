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В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов - РИА Новости, 17.07.2024
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21:05 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dtp-1960359801.html
В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов
В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов - РИА Новости, 17.07.2024
В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов
Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская в Ленинградской области, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено, сообщила Октябрьская железная... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:05
2024-07-17T21:05
происшествия
авто
санкт-петербург
псков
ленинградская область
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская в Ленинградской области, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено, сообщила Октябрьская железная дорога. Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. В автомобиле погибли 4 человека, в том числе двое детей. "Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено. Сотрудники Октябрьской магистрали работают над вводом поездов в график", - говорится в сообщении. В настоящее время 8 поездов следуют с опозданием от 10 до 55 минут, 4 поезда "отменены полностью", а два "частично отменены" на участке Сиверская-Луга. Отмечается, что пассажиры поезда № 811, который столкнулся с автомобилем, пересажены в резервный электропоезд и будут доставлены в Псков с задержкой до четырех часов. Оборотный состав № 814 будет отправлен из Пскова ориентировочно в 21.30 и прибудет в Петербург около 01.30. В связи с поздним прибытием в Петербург пассажиры будут доставлены домой заказными автобусами.
https://ria.ru/20240717/dtp-1960243894.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, псков, ленинградская область, октябрьская железная дорога
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Псков, Ленинградская область, Октябрьская железная дорога
В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов

В Ленобласти восстановили движение поездов, прерванное из-за ДТП на переезде

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда Ласточка с автомобилем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская в Ленинградской области, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено, сообщила Октябрьская железная дорога.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-ПетербургПсков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. В автомобиле погибли 4 человека, в том числе двое детей.
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"Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено. Сотрудники Октябрьской магистрали работают над вводом поездов в график", - говорится в сообщении.
В настоящее время 8 поездов следуют с опозданием от 10 до 55 минут, 4 поезда "отменены полностью", а два "частично отменены" на участке Сиверская-Луга.
Отмечается, что пассажиры поезда № 811, который столкнулся с автомобилем, пересажены в резервный электропоезд и будут доставлены в Псков с задержкой до четырех часов. Оборотный состав № 814 будет отправлен из Пскова ориентировочно в 21.30 и прибудет в Петербург около 01.30. В связи с поздним прибытием в Петербург пассажиры будут доставлены домой заказными автобусами.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургПсковЛенинградская областьОктябрьская железная дорога
 
 
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