https://ria.ru/20240717/dtp-1960359801.html

В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов

В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов - РИА Новости, 17.07.2024

В Ленинградской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов

Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская в Ленинградской области, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено, сообщила Октябрьская железная... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:05

2024-07-17T21:05

2024-07-17T21:05

происшествия

авто

санкт-петербург

псков

ленинградская область

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская в Ленинградской области, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено, сообщила Октябрьская железная дорога. Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. В автомобиле погибли 4 человека, в том числе двое детей. "Движение электропоездов на перегоне Строганово-Мшинская, прерванное из-за ДТП на переезде, восстановлено. Сотрудники Октябрьской магистрали работают над вводом поездов в график", - говорится в сообщении. В настоящее время 8 поездов следуют с опозданием от 10 до 55 минут, 4 поезда "отменены полностью", а два "частично отменены" на участке Сиверская-Луга. Отмечается, что пассажиры поезда № 811, который столкнулся с автомобилем, пересажены в резервный электропоезд и будут доставлены в Псков с задержкой до четырех часов. Оборотный состав № 814 будет отправлен из Пскова ориентировочно в 21.30 и прибудет в Петербург около 01.30. В связи с поздним прибытием в Петербург пассажиры будут доставлены домой заказными автобусами.

https://ria.ru/20240717/dtp-1960243894.html

https://ria.ru/20240715/poezd-1959683215.html

санкт-петербург

псков

ленинградская область

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происшествия, авто, санкт-петербург, псков, ленинградская область, октябрьская железная дорога