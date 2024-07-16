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В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен" - РИА Новости, 16.07.2024
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Религия
 
13:53 16.07.2024 (обновлено: 13:54 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/tatarstan-1960008023.html
В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен"
В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен" - РИА Новости, 16.07.2024
В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен"
Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:53
2024-07-16T13:54
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КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Татарстана после публикации в Telegram-каналах видеоролика с подзаголовком "Как правильно бить жену". Ранее республиканское агентство "Татар-информ" опубликовало интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым, в котором он разрушает миф о том, что, согласно шариату, мужу дозволено бить свою жену. В видео он несколько раз заявляет, что избивать жену нельзя ни в коем случае. Агентство отмечает, что ряд Telegram-каналов и СМИ распространяют вырванную из контекста часть интервью, говоря о возможности "бить так, чтобы не оставлять следов". "Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию", - сказал представитель ДУМ Татарстана.
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казань, россия, общество
Казань, Россия, Общество, Религия
В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен"

ДУМ Татарстана о видео про "битье жен": Коран не допускает рукоприкладства

© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в хиджабе на одной из улиц Германии
Женщина в хиджабе на одной из улиц Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина в хиджабе на одной из улиц Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Татарстана после публикации в Telegram-каналах видеоролика с подзаголовком "Как правильно бить жену".
Ранее республиканское агентство "Татар-информ" опубликовало интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым, в котором он разрушает миф о том, что, согласно шариату, мужу дозволено бить свою жену. В видео он несколько раз заявляет, что избивать жену нельзя ни в коем случае. Агентство отмечает, что ряд Telegram-каналов и СМИ распространяют вырванную из контекста часть интервью, говоря о возможности "бить так, чтобы не оставлять следов".
"Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию", - сказал представитель ДУМ Татарстана.
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