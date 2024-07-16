https://ria.ru/20240716/tatarstan-1960008023.html
В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен"
В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен" - РИА Новости, 16.07.2024
В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен"
Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:53
2024-07-16T13:53
2024-07-16T13:54
казань
россия
общество
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150717/37/1507173777_0:245:3270:2084_1920x0_80_0_0_9f5849fc601bd4234f807e4a45ed98ff.jpg
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Татарстана после публикации в Telegram-каналах видеоролика с подзаголовком "Как правильно бить жену". Ранее республиканское агентство "Татар-информ" опубликовало интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым, в котором он разрушает миф о том, что, согласно шариату, мужу дозволено бить свою жену. В видео он несколько раз заявляет, что избивать жену нельзя ни в коем случае. Агентство отмечает, что ряд Telegram-каналов и СМИ распространяют вырванную из контекста часть интервью, говоря о возможности "бить так, чтобы не оставлять следов". "Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию", - сказал представитель ДУМ Татарстана.
https://ria.ru/20240711/tatarstan-1958942370.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150717/37/1507173777_73:0:3270:2398_1920x0_80_0_0_b175ef4e423d9f905629b44f8b7ee964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, россия, общество
Казань, Россия, Общество, Религия
В Духовном управлении Татарстана осудили видео про "битье жен"
ДУМ Татарстана о видео про "битье жен": Коран не допускает рукоприкладства
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Татарстана после публикации в Telegram-каналах видеоролика с подзаголовком "Как правильно бить жену".
Ранее республиканское агентство "Татар-информ" опубликовало интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым, в котором он разрушает миф о том, что, согласно шариату, мужу дозволено бить свою жену. В видео он несколько раз заявляет, что избивать жену нельзя ни в коем случае. Агентство отмечает, что ряд Telegram-каналов и СМИ распространяют вырванную из контекста часть интервью, говоря о возможности "бить так, чтобы не оставлять следов".
"Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию", - сказал представитель ДУМ Татарстана.