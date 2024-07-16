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Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма - РИА Новости, 16.07.2024
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12:31 16.07.2024 (обновлено: 14:20 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/sovfed-1959980090.html
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма - РИА Новости, 16.07.2024
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Представлять Крым в Совете Федерации будут шахматист Сергей Карякин и участник СВО, Герой России Юрий Нимченко, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:31
2024-07-16T14:20
политика
россия
сергей аксенов (политик)
сергей карякин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Представлять Крым в Совете Федерации будут шахматист Сергей Карякин и участник СВО, Герой России Юрий Нимченко, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации. &lt;...&gt; Сенатором от представительного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер", — сказал чиновник.Нимченко — военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов назвал его человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера.Карякин, как подчеркнул глава республики, — настоящий патриот, доказавший свою твердую позицию, уделяет большое внимание воспитанию юных граждан.С 2014 года Крым в Совфеде представляли Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Аксенов поблагодарил их за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента и большой вклад в развитие региона и страны.Как сообщил Цеков, он знал о готовящемся решении два месяца назад и считает сменяемость закономерным явлением. Политик уточнил, что остается сенатором до сентября, пока не пройдут новые выборы в парламент Крыма.
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политика, россия, сергей аксенов (политик), сергей карякин, ольга ковитиди, совет федерации рф
Политика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Сергей Карякин, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма

Аксенов: шахматист Карякин и участник СВО Нимченко будут делегированы в Совфед

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин
Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Представлять Крым в Совете Федерации будут шахматист Сергей Карякин и участник СВО, Герой России Юрий Нимченко, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации. <...> Сенатором от представительного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер", — сказал чиновник.
© Фото : пресс-служба КФУ/Makkeev DmitriyЮрий Нимченко
Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : пресс-служба КФУ/Makkeev Dmitriy
Юрий Нимченко
Нимченко — военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов назвал его человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера.
Карякин, как подчеркнул глава республики, — настоящий патриот, доказавший свою твердую позицию, уделяет большое внимание воспитанию юных граждан.
С 2014 года Крым в Совфеде представляли Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Аксенов поблагодарил их за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента и большой вклад в развитие региона и страны.
Как сообщил Цеков, он знал о готовящемся решении два месяца назад и считает сменяемость закономерным явлением. Политик уточнил, что остается сенатором до сентября, пока не пройдут новые выборы в парламент Крыма.
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ПолитикаРоссияСергей Аксенов (политик)Сергей КарякинОльга КовитидиСовет Федерации РФ
 
 
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