https://ria.ru/20240716/sovfed-1959980090.html

Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма

Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма - РИА Новости, 16.07.2024

Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма

Представлять Крым в Совете Федерации будут шахматист Сергей Карякин и участник СВО, Герой России Юрий Нимченко, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:31

2024-07-16T12:31

2024-07-16T14:20

политика

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сергей аксенов (политик)

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совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Представлять Крым в Совете Федерации будут шахматист Сергей Карякин и участник СВО, Герой России Юрий Нимченко, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации. <...> Сенатором от представительного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер", — сказал чиновник.Нимченко — военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов назвал его человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера.Карякин, как подчеркнул глава республики, — настоящий патриот, доказавший свою твердую позицию, уделяет большое внимание воспитанию юных граждан.С 2014 года Крым в Совфеде представляли Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Аксенов поблагодарил их за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента и большой вклад в развитие региона и страны.Как сообщил Цеков, он знал о готовящемся решении два месяца назад и считает сменяемость закономерным явлением. Политик уточнил, что остается сенатором до сентября, пока не пройдут новые выборы в парламент Крыма.

https://rsport.ria.ru/20240602/grossmeyster-1949956612.html

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политика, россия, сергей аксенов (политик), сергей карякин, ольга ковитиди, совет федерации рф