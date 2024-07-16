Рейтинг@Mail.ru
Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 16.07.2024 (обновлено: 21:24 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/sboy-1960123997.html
Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС
Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС - РИА Новости, 16.07.2024
Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС
Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:14
2024-07-16T21:24
происшествия
ростовская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика дагестан
юг
россия
дербент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник минэнерго региона."В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.
https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html
юг
россия
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, юг, россия, дербент
Происшествия, Ростовская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Республика Дагестан, Юг, Россия, Дербент
Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС

Минэнерго Дагестана: после сбоя на Ростовской АЭС регион частично обесточен

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник минэнерго региона.
«
"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.
Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков
Вчера, 16:49
 
ПроисшествияРостовская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Республика ДагестанЮгРоссияДербент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала