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Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС

Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС - РИА Новости, 16.07.2024

Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС

Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:14

2024-07-16T21:14

2024-07-16T21:24

происшествия

ростовская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

республика дагестан

юг

россия

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник минэнерго региона."В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.

https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html

юг

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, юг, россия, дербент