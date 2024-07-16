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Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС
Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС - РИА Новости, 16.07.2024
Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС
Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:14
2024-07-16T21:14
2024-07-16T21:24
происшествия
ростовская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник минэнерго региона."В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, юг, россия, дербент
Происшествия, Ростовская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Республика Дагестан, Юг, Россия, Дербент
Дагестан частично обесточен после сбоя на Ростовской АЭС
Минэнерго Дагестана: после сбоя на Ростовской АЭС регион частично обесточен