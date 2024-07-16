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Пушилин рассказал о борьбе с нелегальной миграцией в ДНР - РИА Новости, 16.07.2024
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10:57 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pushilin-1959949087.html
Пушилин рассказал о борьбе с нелегальной миграцией в ДНР
Пушилин рассказал о борьбе с нелегальной миграцией в ДНР - РИА Новости, 16.07.2024
Пушилин рассказал о борьбе с нелегальной миграцией в ДНР
Возникающие в Донецкой Народной Республике проблемы с незаконными трудовыми мигрантами четко решаются правоохранительными органами, благодаря этому за два... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:57
2024-07-16T10:57
донецкая народная республика
денис пушилин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Возникающие в Донецкой Народной Республике проблемы с незаконными трудовыми мигрантами четко решаются правоохранительными органами, благодаря этому за два месяца на учет встали и легально работают свыше пяти тысяч человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Проблема (с мигрантами – ред.) есть, но она очень четко отрабатывается УФСБ по Донецкой Народной Республике совместно с МВД ДНР, совместно с Росгвардией, и эта работа приносит результат. Те люди, которые находятся незаконно на территории ДНР, несмотря на все их устремления, конечно же, это все четко пресекается. Это все видят, и уже за два месяца более 5 тысяч человек встали на учет и абсолютно легально в рамках российского законодательства имеют возможность работать", - сказал Пушилин.Он выразил уверенность в том, что в деле пресечения нелегальной миграции "будет все выстроено и четко". "Мы на это нацелены совместно с нашими правоохранителями", - пояснил глава ДНР.
https://ria.ru/20240409/reyd-1938746528.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Пушилин рассказал о борьбе с нелегальной миграцией в ДНР

Пушилин: проблема нелегальных мигрантов в ДНР очень четко отрабатывается

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Возникающие в Донецкой Народной Республике проблемы с незаконными трудовыми мигрантами четко решаются правоохранительными органами, благодаря этому за два месяца на учет встали и легально работают свыше пяти тысяч человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Проблема (с мигрантами – ред.) есть, но она очень четко отрабатывается УФСБ по Донецкой Народной Республике совместно с МВД ДНР, совместно с Росгвардией, и эта работа приносит результат. Те люди, которые находятся незаконно на территории ДНР, несмотря на все их устремления, конечно же, это все четко пресекается. Это все видят, и уже за два месяца более 5 тысяч человек встали на учет и абсолютно легально в рамках российского законодательства имеют возможность работать", - сказал Пушилин.
Он выразил уверенность в том, что в деле пресечения нелегальной миграции "будет все выстроено и четко". "Мы на это нацелены совместно с нашими правоохранителями", - пояснил глава ДНР.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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