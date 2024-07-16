https://ria.ru/20240716/pushilin-1959949087.html

Пушилин рассказал о борьбе с нелегальной миграцией в ДНР

Пушилин рассказал о борьбе с нелегальной миграцией в ДНР - РИА Новости, 16.07.2024

Пушилин рассказал о борьбе с нелегальной миграцией в ДНР

Возникающие в Донецкой Народной Республике проблемы с незаконными трудовыми мигрантами четко решаются правоохранительными органами, благодаря этому за два... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:57

2024-07-16T10:57

2024-07-16T10:57

донецкая народная республика

денис пушилин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Возникающие в Донецкой Народной Республике проблемы с незаконными трудовыми мигрантами четко решаются правоохранительными органами, благодаря этому за два месяца на учет встали и легально работают свыше пяти тысяч человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Проблема (с мигрантами – ред.) есть, но она очень четко отрабатывается УФСБ по Донецкой Народной Республике совместно с МВД ДНР, совместно с Росгвардией, и эта работа приносит результат. Те люди, которые находятся незаконно на территории ДНР, несмотря на все их устремления, конечно же, это все четко пресекается. Это все видят, и уже за два месяца более 5 тысяч человек встали на учет и абсолютно легально в рамках российского законодательства имеют возможность работать", - сказал Пушилин.Он выразил уверенность в том, что в деле пресечения нелегальной миграции "будет все выстроено и четко". "Мы на это нацелены совместно с нашими правоохранителями", - пояснил глава ДНР.

https://ria.ru/20240409/reyd-1938746528.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество