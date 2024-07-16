https://ria.ru/20240716/podrabotka-1802378957.html

Накопить на мечту: где подработать подростку летом

Подработка для подростков и школьников на летних каникулах: где и как найти

Накопить на мечту: где подработать подростку летом

Работа на каникулах для подростков — это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:15

2024-07-16T12:15

2024-07-16T12:15

россия

общество

подростки

работа

трудоустройство

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работа на каникулах для подростков — это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого возраста школьники могут официально трудоустроиться на определенный период времени, какие вакансии подходят подросткам 14-16 лет, как найти подработку в Москве и регионах на время летних каникул, — советы экспертов в материале РИА Новости.Подработка для подростков на летних каникулахНа летних каникулах у подростков есть возможность не просто отдохнуть, но и заработать на карманные расходы, желанную вещь или просто стать независимее от родителей и получить полезный опыт. Для кого-то это опыт трудовой дисциплины и финансовой грамотности, для других — возможность накопить на новый смартфон, а кто-то может пополнить семейный бюджет.По данным портала “Авито-работа”, среди сотен тысяч вакансий школьники чаще откликаются на промоутера, курьера и уборщика.В каком возрасте можно искать подработкуЗаключать трудовой договор самостоятельно подросток вправе с 16 лет (ст. 63 ТК РФ). В 15 лет — только в случае, если уже получил общее образование или продолжает учиться по вечерней форме или заочно, а в 14 лет еще требуется разрешение родителей.От 12 до 14В таком возрасте не допускается полноценное трудоустройство, но возможно работать в творческих направлениях, например, играть в театре, сниматься в кино или участвовать в концертах."Для несовершеннолетних от 12 до 14 лет обычно подходят вакансии, которые предполагают несложную и быструю для освоения работу: промоутер, выгульщик собак, расклейщик объявлений, помощник по уходу за растениями, уборщик и подобные", — объясняет Александр Ветерков.От 14 до 15Чаще всего работодатели предлагают раздачу флаеров, работу аниматором для детей. Подростки 14-15 лет также часто трудятся операторами колл-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками.От 16 до 17Ребята от 16 до 17 лет могут рассмотреть для себя вакансии бариста, официанта, аниматора, автомойщика, продавца-консультанта или администратора, промоутера, няни.По результатам исследования экспертов “Авито-работа”, более половины россиян начинают работать именно в возрасте от 14 до 17 лет. При этом почти треть москвичей получили свой первый опыт работы в возрасте 16-17 лет. А больше трети жителей малых городов России начинают зарабатывать еще раньше — в возрасте 14-15 лет.Самые популярные вакансии для подростковШкольников, обычно не имеющих никакого опыта, работодатели готовы принимать на позиции, где не требуются особые умения и знания, а освоить нужные навыки можно за несколько часов или за пару дней."Для временной подработки и быстрого заработка молодым людям подойдут вакансии с ежедневной или еженедельной оплатой. Чтобы иметь постоянный доход и обеспечить финансовую независимость, стоит рассмотреть варианты с полным рабочим днем. Если же главная цель подработки — это получение опыта по будущей специальности, то искать её нужно в профильной сфере, где, скорее всего, придётся начинать с самых простых позиций с небольшой зарплатой", — советуют эксперты “Авито-работа”.Самые распространенные вакансии, где не требуется опыт работы и нет строгих требований к навыкам соискателя — промоутер, курьер, аниматор, оператор колл-центра, расклейщик объявлений, начинающий специалист по продвижению товаров в интернете, упаковщик и другие.Где искать работу на каникулах летомОбычно молодые люди предпочитают искать вакансии на специализированных онлайн-сервисах и в социальных сетях. Однако можно воспользоваться разными способами: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую и т.д."Есть несколько наиболее удобных способов поиска работы несовершеннолетним. Во-первых, подросток может найти занятость с помощью специальных муниципальных программ по трудоустройству молодежи, а также портала “Госуслуги”. Во-вторых, возможность найти работу предоставляют лагеря труда и отдыха", — отмечает Александр Ветерков, заместитель генерального директора “Работа.ру”Центр занятостиДля трудоустройства через центр занятости необходимо посетить ближайший из них или прийти в МФЦ по месту жительства."В центрах занятости помогают с поиском работы и способствуют официальному трудоустройству. Зарплата у подростков небольшая, зато ее гарантированно выплачивают за выполнение несложных трудовых обязанностей”, — рассказывает Анна Емельянова, руководитель отдела профориентации онлайн-школы "Коалиция".В социальных сетяхМожно найти работу в тематических группах в социальных сетях. К примеру, "В контакте" есть сообщества с вакансиями для подростков. Такие предложения редко проходят жесткую модерацию, родителям лучше проконтролировать процесс: проверить, оформляется ли договор и пообщаться с работодателем.На сайтах о работеТакже искать работу можно через привычные сайты с вакансиями: разместить резюме с указанием возраста и желаемого графика, найти предложение по ключевым словам, уточнив детали в своем отклике на вакансию.Через знакомыхПри трудоустройстве по знакомству гораздо ниже риски разногласий с начальством по поводу обязанностей и оплаты. А родителям спокойнее, что ребенок под присмотром."В случае если у вас или ваших друзей есть семейный бизнес, приобщение к нему подростка станет отличным вариантом первой подработки", — говорит Мария Качуровская, эксперт по финансовой грамотности домашней школы "ИнтернетУрок".“Лето — пора отпусков и отъезда многих людей на отдых. Когда люди отправляются в путешествие, возникает необходимость ухода за комнатными растениями и животными. Как правило, в таких ситуациях обращаются за помощью к друзьям и коллегам, которым можно доверить ключи от квартиры. Без особых усилий подросток может заработать карманные деньги, если несколько раз навестит питомцев, обеспечит их кормом и свежей водой, сделает небольшую уборку. Ответственные подростки, которые умеют ладить с младшими, могут оставаться на несколько часов с детьми, пока родители тех находятся на работе или уезжают по делам”, — советует Анна Емельянова.Как выбрать подходящую работуЧтобы правильно подобрать вакансию, важно соотнести требования работодателя с собственными навыками. "Один из важных факторов, на который стоит обратить внимание при поиске, — работа не должна мешать обучению. Возможность трудиться и самостоятельно зарабатывать деньги является важным моментом для многих подростков, но при этом не стоит забывать об образовании", — предупреждает Александр Ветерков.Анализ вакансийПри поиске работы следует тщательно изучать вакансии, условия труда и размер заработной платы. Чтобы избежать встречи с недобросовестным работодателем, эксперты “Авито” рекомендуют проявить осторожность, если зарплата в вакансии намного превышает средний размер по региону и отрасли. Также надёжный работодатель не будет просить оплатить обучение, внести деньги за оформление документов или на любые другие цели.Определение своих сильных сторон"Обратите внимание на свои сильные и слабые стороны: возможно вы отлично ладите с людьми, или наоборот, вам не хватает этого качества. Попытайтесь учесть это при выборе постоянной работы. Поработайте в сфере, которая вам всегда была интересна, и попробуйте разобраться, хотели ли бы вы заниматься этим в будущем. Извлекайте максимальную пользу из такого опыта вместо того, чтобы гнаться за возможностью заработать", — советует Мария Качуровская.Использование нескольких каналов поискаПоиск работы следует осуществлять на различных рекрутинговых онлайн-площадках, а также в тематических группах в соцсетях и офлайн — на досках объявлений.Как подготовиться к работеПосле выбора подходящей вакансии необходимо обсудить с работодателем условия труда и оплаты, подготовить документы и заключить договор.Оформление документовДля заключения трудового договора понадобятся:Подготовка к собеседованиюРаботодатели на собеседовании узнают о мотивах, навыках и достижениях соискателя. Стоит заранее продумать ответы на вопросы, почему есть желание получить работу, какие характеристики и способности окажутся привлекательными для нанимателя.Получение необходимых навыковПодростки могут попробовать себя в различных сферах деятельности, развить ответственность, навыки общения и самостоятельность, приобрести знания и опыт, которые помогут им в будущей профессии.“Важный момент — побороть чувство застенчивости. В работе промоутером, курьером, официантом нет ничего постыдного. Чем раньше человек получает опыт, тем скорее он развивается и выходит на высокий заработок. И ни в коем случае не стоит заниматься перепродажей чек-листов, курсов в социальных сетях, как бы убедительно ни звучали слова тех, кто пытается навязать школьникам такую деятельность”, — говорит Анна Емельянова.Длительность рабочего дняПродолжительность рабочего дня у подростков строго регламентирована статьями 92, 94 Трудового кодекса РФ."При выборе уровня нагрузки, в первую очередь, стоит ориентироваться на пожелания и возможности ребенка, а также вид деятельности, которым он планирует заниматься. Лучший вариант — начать с пары часов в день, а позже оценить, готов ли он работать больше. Важно помнить, что нормы — это верхняя рекомендательная граница, которая не подходит для всех видов работ", — говорит Мария Качуровская.Фриланс для подростковЕсли ребенок умеет программировать, рисовать или работать в графическом редакторе — можно попробовать поработать на фрилансе. Для этого необходимо создать портфолио (описать навыки, приложить примеры работ) и на различных биржах фриланса поискать первые заказы. Камиля Тазеева, владелец Женского продюсерского центра, рассказывает, что заработала свои первые 100 тыс. рублей, работая таким образом: "Телефон — неотъемлемая часть жизни каждого подростка, который часто проводит в нем не менее 10 часов в день. Это время ребенок может уделять или скроллингу ленты и видео, или собственному развитию, проявлению своих талантов и заработку. Любой подросток может освоить дизайн, оформление и упаковку социальных сетей. Также можно рассмотреть копирайтинг, продюсирование, создание и оформление вертикальных видео, обработку и монтаж роликов и даже создание сайтов. Это работа на себя и здесь нет установленного рабочего дня. Ребенок работает столько, сколько ему хочется. Лично я работала по 10 часов в день, чтобы заработать себе на телефон, и купила его через неделю".Самое важное в этом случае, по словам эксперта, — это портфолио. Создать его самому себе несложно (выложить пример работы, сделать несколько проектов для знакомых и близких, попросив у них отзыв). Искать клиентов можно через аккаунт в любой социальной сети, где следует выставлять примеры работ, писать статьи, которые демонстрируют определенные навыки, или обратиться к родителям и попросить у них контакты людей, которым может быть интересна услуга.Возможные ошибки при поиске работыРабота для подростка не должна препятствовать получению знаний, а также вредить физическому и психологическому здоровью личности.Выбирать первую работу надо с умом, лучше всего посоветоваться с родителями, чтобы не попасть в ловушку мошенников и остаться без заработка.Многим школьникам предлагают подработку нелегально, а потом меняют условия и размер вознаграждения. Поэтому следует сразу выяснять, предусмотрено ли официальное оформление — трудовой договор или договор возмездного оказания услуг. Если работодатель предлагает работать без оформления, вероятно, он не желает в полном объеме соблюдать трудовые права подростка.Важно внимательно читать договор — в нем должны быть четко прописаны обязанности и условия оплаты труда.ЗаконодательствоПо словам Татьяны Нечаевой, юриста hh.ru, эксперта по трудовому праву, российское законодательство разрешает заключать трудовой договор с ребенком по достижении им 14 лет, но только с письменного согласия родителей или опекунов и разрешения муниципального органа опеки. Исключением является работа в шоу-бизнесе: кино, театр, моделинг. В данном случае право подписывать договор за ребенка имеет его законный представитель, а участвовать в подобных активностях могут даже дошкольники.По достижении 16 лет (для учащихся вечерних школ с 15+) заключают договор на общих основаниях. Если подросток впервые устраивается на работу, то организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования."Сейчас все большую популярность набирает работа по гражданско-правовому договору (ГПД). Заключить его с детьми до 14 лет нельзя, а с подростками с 14 до 18 лет оформление такого документа возможно только с письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства. Исключением являются несовершеннолетние, которые были признаны дееспособными в связи со вступлением в брак или по решению суда", — уточняет Александр Ветерков.Мария Качуровская объясняет, что для получения разрешения службы опеки необходимо предоставить согласие родителя, проект трудового договора, паспорт ребенка или свидетельство о рождении, трудовую книжку (при наличии) и СНИЛС. Разрешение выдадут на посильную школьнику работу при отсутствии нарушений в документации и противопоказаний по здоровью.Рекомендации экспертовПодработка — отличная возможность понять, чем интересно заниматься в жизни, развить свои навыки.При трудоустройстве несовершеннолетнего важно, чтобы все его трудовые права были соблюдены. Не стоит соглашаться на работу без заключения официального договора, это поможет законно защитить свои права в случае возникновения споров с работодателем.Если работодатель предоставляет вакансию подростку, он обязан соблюдать определенные требования. Какие именно, рассказывает Татьяна Нечаева:

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Артем Смирнов

россия, общество, подростки, работа, трудоустройство, социальный навигатор, детские вопросы