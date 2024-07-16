Накопить на мечту: где подработать подростку летом
© iStock.com / JackFРабота на лето для подростков
© iStock.com / JackF
Оглавление
- Подработка для подростков на летних каникулах
- В каком возрасте можно искать подработку
- От 12 до 14
- От 14 до 15
- От 16 до 17
- Самые популярные вакансии для подростков
- Где искать работу на каникулах летом
- Центр занятости
- В социальных сетях
- На сайтах о работе
- Через знакомых
- Как выбрать подходящую работу
- Анализ вакансий
- Определение своих сильных сторон
- Использование нескольких каналов поиска
- Как подготовиться к работе
- Оформление документов
- Подготовка к собеседованию
- Получение необходимых навыков
- Длительность рабочего дня
- Фриланс для подростков
- Возможные ошибки при поиске работы
- Законодательство
- Рекомендации экспертов
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работа на каникулах для подростков — это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого возраста школьники могут официально трудоустроиться на определенный период времени, какие вакансии подходят подросткам 14-16 лет, как найти подработку в Москве и регионах на время летних каникул, — советы экспертов в материале РИА Новости.
Подработка для подростков на летних каникулах
На летних каникулах у подростков есть возможность не просто отдохнуть, но и заработать на карманные расходы, желанную вещь или просто стать независимее от родителей и получить полезный опыт. Для кого-то это опыт трудовой дисциплины и финансовой грамотности, для других — возможность накопить на новый смартфон, а кто-то может пополнить семейный бюджет.
По данным портала “Авито-работа”, среди сотен тысяч вакансий школьники чаще откликаются на промоутера, курьера и уборщика.
В каком возрасте можно искать подработку
Заключать трудовой договор самостоятельно подросток вправе с 16 лет (ст. 63 ТК РФ). В 15 лет — только в случае, если уже получил общее образование или продолжает учиться по вечерней форме или заочно, а в 14 лет еще требуется разрешение родителей.
От 12 до 14
В таком возрасте не допускается полноценное трудоустройство, но возможно работать в творческих направлениях, например, играть в театре, сниматься в кино или участвовать в концертах.
"Для несовершеннолетних от 12 до 14 лет обычно подходят вакансии, которые предполагают несложную и быструю для освоения работу: промоутер, выгульщик собак, расклейщик объявлений, помощник по уходу за растениями, уборщик и подобные", — объясняет Александр Ветерков.
© iStock.com / sturtiДевочка-подросток во время подработки в кафе
© iStock.com / sturti
Девочка-подросток во время подработки в кафе
От 14 до 15
Чаще всего работодатели предлагают раздачу флаеров, работу аниматором для детей. Подростки 14-15 лет также часто трудятся операторами колл-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками.
От 16 до 17
Ребята от 16 до 17 лет могут рассмотреть для себя вакансии бариста, официанта, аниматора, автомойщика, продавца-консультанта или администратора, промоутера, няни.
По результатам исследования экспертов “Авито-работа”, более половины россиян начинают работать именно в возрасте от 14 до 17 лет. При этом почти треть москвичей получили свой первый опыт работы в возрасте 16-17 лет. А больше трети жителей малых городов России начинают зарабатывать еще раньше — в возрасте 14-15 лет.
Самые популярные вакансии для подростков
Школьников, обычно не имеющих никакого опыта, работодатели готовы принимать на позиции, где не требуются особые умения и знания, а освоить нужные навыки можно за несколько часов или за пару дней.
"Для временной подработки и быстрого заработка молодым людям подойдут вакансии с ежедневной или еженедельной оплатой. Чтобы иметь постоянный доход и обеспечить финансовую независимость, стоит рассмотреть варианты с полным рабочим днем. Если же главная цель подработки — это получение опыта по будущей специальности, то искать её нужно в профильной сфере, где, скорее всего, придётся начинать с самых простых позиций с небольшой зарплатой", — советуют эксперты “Авито-работа”.
Самые распространенные вакансии, где не требуется опыт работы и нет строгих требований к навыкам соискателя — промоутер, курьер, аниматор, оператор колл-центра, расклейщик объявлений, начинающий специалист по продвижению товаров в интернете, упаковщик и другие.
Где искать работу на каникулах летом
Обычно молодые люди предпочитают искать вакансии на специализированных онлайн-сервисах и в социальных сетях. Однако можно воспользоваться разными способами: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую и т.д.
"Есть несколько наиболее удобных способов поиска работы несовершеннолетним. Во-первых, подросток может найти занятость с помощью специальных муниципальных программ по трудоустройству молодежи, а также портала “Госуслуги”. Во-вторых, возможность найти работу предоставляют лагеря труда и отдыха", — отмечает Александр Ветерков, заместитель генерального директора “Работа.ру”
Центр занятости
Для трудоустройства через центр занятости необходимо посетить ближайший из них или прийти в МФЦ по месту жительства.
"В центрах занятости помогают с поиском работы и способствуют официальному трудоустройству. Зарплата у подростков небольшая, зато ее гарантированно выплачивают за выполнение несложных трудовых обязанностей”, — рассказывает Анна Емельянова, руководитель отдела профориентации онлайн-школы "Коалиция".
В социальных сетях
Можно найти работу в тематических группах в социальных сетях. К примеру, "В контакте" есть сообщества с вакансиями для подростков. Такие предложения редко проходят жесткую модерацию, родителям лучше проконтролировать процесс: проверить, оформляется ли договор и пообщаться с работодателем.
На сайтах о работе
Также искать работу можно через привычные сайты с вакансиями: разместить резюме с указанием возраста и желаемого графика, найти предложение по ключевым словам, уточнив детали в своем отклике на вакансию.
Через знакомых
При трудоустройстве по знакомству гораздо ниже риски разногласий с начальством по поводу обязанностей и оплаты. А родителям спокойнее, что ребенок под присмотром.
"В случае если у вас или ваших друзей есть семейный бизнес, приобщение к нему подростка станет отличным вариантом первой подработки", — говорит Мария Качуровская, эксперт по финансовой грамотности домашней школы "ИнтернетУрок".
“Лето — пора отпусков и отъезда многих людей на отдых. Когда люди отправляются в путешествие, возникает необходимость ухода за комнатными растениями и животными. Как правило, в таких ситуациях обращаются за помощью к друзьям и коллегам, которым можно доверить ключи от квартиры. Без особых усилий подросток может заработать карманные деньги, если несколько раз навестит питомцев, обеспечит их кормом и свежей водой, сделает небольшую уборку. Ответственные подростки, которые умеют ладить с младшими, могут оставаться на несколько часов с детьми, пока родители тех находятся на работе или уезжают по делам”, — советует Анна Емельянова.
Как выбрать подходящую работу
Чтобы правильно подобрать вакансию, важно соотнести требования работодателя с собственными навыками. "Один из важных факторов, на который стоит обратить внимание при поиске, — работа не должна мешать обучению. Возможность трудиться и самостоятельно зарабатывать деньги является важным моментом для многих подростков, но при этом не стоит забывать об образовании", — предупреждает Александр Ветерков.
Анализ вакансий
При поиске работы следует тщательно изучать вакансии, условия труда и размер заработной платы. Чтобы избежать встречи с недобросовестным работодателем, эксперты “Авито” рекомендуют проявить осторожность, если зарплата в вакансии намного превышает средний размер по региону и отрасли. Также надёжный работодатель не будет просить оплатить обучение, внести деньги за оформление документов или на любые другие цели.
Определение своих сильных сторон
"Обратите внимание на свои сильные и слабые стороны: возможно вы отлично ладите с людьми, или наоборот, вам не хватает этого качества. Попытайтесь учесть это при выборе постоянной работы. Поработайте в сфере, которая вам всегда была интересна, и попробуйте разобраться, хотели ли бы вы заниматься этим в будущем. Извлекайте максимальную пользу из такого опыта вместо того, чтобы гнаться за возможностью заработать", — советует Мария Качуровская.
Использование нескольких каналов поиска
Поиск работы следует осуществлять на различных рекрутинговых онлайн-площадках, а также в тематических группах в соцсетях и офлайн — на досках объявлений.
© iStock.com / sturtiДевочка-подросток во время подработки в колл-центре
© iStock.com / sturti
Девочка-подросток во время подработки в колл-центре
Как подготовиться к работе
После выбора подходящей вакансии необходимо обсудить с работодателем условия труда и оплаты, подготовить документы и заключить договор.
Оформление документов
Для заключения трудового договора понадобятся:
- паспорт;
- трудовая книжка (при наличии);
- СНИЛС (если нет, то оформит работодатель);
- справка из поликлиники по форме 086/у (при необходимости);
- письменное разрешение от родителей (для подростков до 15 лет).
Подготовка к собеседованию
Работодатели на собеседовании узнают о мотивах, навыках и достижениях соискателя. Стоит заранее продумать ответы на вопросы, почему есть желание получить работу, какие характеристики и способности окажутся привлекательными для нанимателя.
Получение необходимых навыков
Подростки могут попробовать себя в различных сферах деятельности, развить ответственность, навыки общения и самостоятельность, приобрести знания и опыт, которые помогут им в будущей профессии.
“Важный момент — побороть чувство застенчивости. В работе промоутером, курьером, официантом нет ничего постыдного. Чем раньше человек получает опыт, тем скорее он развивается и выходит на высокий заработок. И ни в коем случае не стоит заниматься перепродажей чек-листов, курсов в социальных сетях, как бы убедительно ни звучали слова тех, кто пытается навязать школьникам такую деятельность”, — говорит Анна Емельянова.
Длительность рабочего дня
Возраст подростка
Во время учёбы
Во время каникул
14-15 лет
до 2,5 часов в день (до 12 часов в неделю)
до 4 часов в день (до 24 часов в неделю)
15-16 лет
до 2,5 часов в день (до 12 часов в неделю)
до 5 часов в день (до 24 часов в неделю)
16-18 лет
до 4 часов в день, до 17,5 часов в неделю
до 7 часов в день (до 35 часов в неделю)
"При выборе уровня нагрузки, в первую очередь, стоит ориентироваться на пожелания и возможности ребенка, а также вид деятельности, которым он планирует заниматься. Лучший вариант — начать с пары часов в день, а позже оценить, готов ли он работать больше. Важно помнить, что нормы — это верхняя рекомендательная граница, которая не подходит для всех видов работ", — говорит Мария Качуровская.
Фриланс для подростков
Если ребенок умеет программировать, рисовать или работать в графическом редакторе — можно попробовать поработать на фрилансе. Для этого необходимо создать портфолио (описать навыки, приложить примеры работ) и на различных биржах фриланса поискать первые заказы. Камиля Тазеева, владелец Женского продюсерского центра, рассказывает, что заработала свои первые 100 тыс. рублей, работая таким образом: "Телефон — неотъемлемая часть жизни каждого подростка, который часто проводит в нем не менее 10 часов в день. Это время ребенок может уделять или скроллингу ленты и видео, или собственному развитию, проявлению своих талантов и заработку. Любой подросток может освоить дизайн, оформление и упаковку социальных сетей. Также можно рассмотреть копирайтинг, продюсирование, создание и оформление вертикальных видео, обработку и монтаж роликов и даже создание сайтов. Это работа на себя и здесь нет установленного рабочего дня. Ребенок работает столько, сколько ему хочется. Лично я работала по 10 часов в день, чтобы заработать себе на телефон, и купила его через неделю".
Самое важное в этом случае, по словам эксперта, — это портфолио. Создать его самому себе несложно (выложить пример работы, сделать несколько проектов для знакомых и близких, попросив у них отзыв). Искать клиентов можно через аккаунт в любой социальной сети, где следует выставлять примеры работ, писать статьи, которые демонстрируют определенные навыки, или обратиться к родителям и попросить у них контакты людей, которым может быть интересна услуга.
Возможные ошибки при поиске работы
Работа для подростка не должна препятствовать получению знаний, а также вредить физическому и психологическому здоровью личности.
Выбирать первую работу надо с умом, лучше всего посоветоваться с родителями, чтобы не попасть в ловушку мошенников и остаться без заработка.
Многим школьникам предлагают подработку нелегально, а потом меняют условия и размер вознаграждения. Поэтому следует сразу выяснять, предусмотрено ли официальное оформление — трудовой договор или договор возмездного оказания услуг. Если работодатель предлагает работать без оформления, вероятно, он не желает в полном объеме соблюдать трудовые права подростка.
Важно внимательно читать договор — в нем должны быть четко прописаны обязанности и условия оплаты труда.
Законодательство
По словам Татьяны Нечаевой, юриста hh.ru, эксперта по трудовому праву, российское законодательство разрешает заключать трудовой договор с ребенком по достижении им 14 лет, но только с письменного согласия родителей или опекунов и разрешения муниципального органа опеки. Исключением является работа в шоу-бизнесе: кино, театр, моделинг. В данном случае право подписывать договор за ребенка имеет его законный представитель, а участвовать в подобных активностях могут даже дошкольники.
По достижении 16 лет (для учащихся вечерних школ с 15+) заключают договор на общих основаниях. Если подросток впервые устраивается на работу, то организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования.
"Сейчас все большую популярность набирает работа по гражданско-правовому договору (ГПД). Заключить его с детьми до 14 лет нельзя, а с подростками с 14 до 18 лет оформление такого документа возможно только с письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства. Исключением являются несовершеннолетние, которые были признаны дееспособными в связи со вступлением в брак или по решению суда", — уточняет Александр Ветерков.
Мария Качуровская объясняет, что для получения разрешения службы опеки необходимо предоставить согласие родителя, проект трудового договора, паспорт ребенка или свидетельство о рождении, трудовую книжку (при наличии) и СНИЛС. Разрешение выдадут на посильную школьнику работу при отсутствии нарушений в документации и противопоказаний по здоровью.
Рекомендации экспертов
Подработка — отличная возможность понять, чем интересно заниматься в жизни, развить свои навыки.
При трудоустройстве несовершеннолетнего важно, чтобы все его трудовые права были соблюдены. Не стоит соглашаться на работу без заключения официального договора, это поможет законно защитить свои права в случае возникновения споров с работодателем.
Если работодатель предоставляет вакансию подростку, он обязан соблюдать определенные требования. Какие именно, рассказывает Татьяна Нечаева:
- 1.Нельзя устанавливать подросткам испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).
- 2.Работа должна быть легкой и не мешать учебе, не оказывать влияние на здоровье и нравственное развитие. Категорически запрещено использовать юных работников в гэмблинге, ночных заведениях и там, где существует риск для здоровья (ст. 63, 265 ТК РФ).
- 3.Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем до достижения 18-летнего возраста медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).
- 4.Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).
- 5.Запрещаются перенос и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).
- 6.Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).
- 7.Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для них время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.
- 8.Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности ИП) допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).
- 9.Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).