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Подработка для подростков и школьников на летних каникулах: где и как найти
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12:15 16.07.2024
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Накопить на мечту: где подработать подростку летом
Подработка для подростков и школьников на летних каникулах: где и как найти
Накопить на мечту: где подработать подростку летом
Работа на каникулах для подростков — это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:15
2024-07-16T12:15
россия
общество
подростки
работа
трудоустройство
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работа на каникулах для подростков — это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого возраста школьники могут официально трудоустроиться на определенный период времени, какие вакансии подходят подросткам 14-16 лет, как найти подработку в Москве и регионах на время летних каникул, — советы экспертов в материале РИА Новости.Подработка для подростков на летних каникулахНа летних каникулах у подростков есть возможность не просто отдохнуть, но и заработать на карманные расходы, желанную вещь или просто стать независимее от родителей и получить полезный опыт. Для кого-то это опыт трудовой дисциплины и финансовой грамотности, для других — возможность накопить на новый смартфон, а кто-то может пополнить семейный бюджет.По данным портала “Авито-работа”, среди сотен тысяч вакансий школьники чаще откликаются на промоутера, курьера и уборщика.В каком возрасте можно искать подработкуЗаключать трудовой договор самостоятельно подросток вправе с 16 лет (ст. 63 ТК РФ). В 15 лет — только в случае, если уже получил общее образование или продолжает учиться по вечерней форме или заочно, а в 14 лет еще требуется разрешение родителей.От 12 до 14В таком возрасте не допускается полноценное трудоустройство, но возможно работать в творческих направлениях, например, играть в театре, сниматься в кино или участвовать в концертах."Для несовершеннолетних от 12 до 14 лет обычно подходят вакансии, которые предполагают несложную и быструю для освоения работу: промоутер, выгульщик собак, расклейщик объявлений, помощник по уходу за растениями, уборщик и подобные", — объясняет Александр Ветерков.От 14 до 15Чаще всего работодатели предлагают раздачу флаеров, работу аниматором для детей. Подростки 14-15 лет также часто трудятся операторами колл-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками.От 16 до 17Ребята от 16 до 17 лет могут рассмотреть для себя вакансии бариста, официанта, аниматора, автомойщика, продавца-консультанта или администратора, промоутера, няни.По результатам исследования экспертов “Авито-работа”, более половины россиян начинают работать именно в возрасте от 14 до 17 лет. При этом почти треть москвичей получили свой первый опыт работы в возрасте 16-17 лет. А больше трети жителей малых городов России начинают зарабатывать еще раньше — в возрасте 14-15 лет.Самые популярные вакансии для подростковШкольников, обычно не имеющих никакого опыта, работодатели готовы принимать на позиции, где не требуются особые умения и знания, а освоить нужные навыки можно за несколько часов или за пару дней."Для временной подработки и быстрого заработка молодым людям подойдут вакансии с ежедневной или еженедельной оплатой. Чтобы иметь постоянный доход и обеспечить финансовую независимость, стоит рассмотреть варианты с полным рабочим днем. Если же главная цель подработки — это получение опыта по будущей специальности, то искать её нужно в профильной сфере, где, скорее всего, придётся начинать с самых простых позиций с небольшой зарплатой", — советуют эксперты “Авито-работа”.Самые распространенные вакансии, где не требуется опыт работы и нет строгих требований к навыкам соискателя — промоутер, курьер, аниматор, оператор колл-центра, расклейщик объявлений, начинающий специалист по продвижению товаров в интернете, упаковщик и другие.Где искать работу на каникулах летомОбычно молодые люди предпочитают искать вакансии на специализированных онлайн-сервисах и в социальных сетях. Однако можно воспользоваться разными способами: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую и т.д."Есть несколько наиболее удобных способов поиска работы несовершеннолетним. Во-первых, подросток может найти занятость с помощью специальных муниципальных программ по трудоустройству молодежи, а также портала “Госуслуги”. Во-вторых, возможность найти работу предоставляют лагеря труда и отдыха", — отмечает Александр Ветерков, заместитель генерального директора “Работа.ру”Центр занятостиДля трудоустройства через центр занятости необходимо посетить ближайший из них или прийти в МФЦ по месту жительства."В центрах занятости помогают с поиском работы и способствуют официальному трудоустройству. Зарплата у подростков небольшая, зато ее гарантированно выплачивают за выполнение несложных трудовых обязанностей”, — рассказывает Анна Емельянова, руководитель отдела профориентации онлайн-школы "Коалиция".В социальных сетяхМожно найти работу в тематических группах в социальных сетях. К примеру, "В контакте" есть сообщества с вакансиями для подростков. Такие предложения редко проходят жесткую модерацию, родителям лучше проконтролировать процесс: проверить, оформляется ли договор и пообщаться с работодателем.На сайтах о работеТакже искать работу можно через привычные сайты с вакансиями: разместить резюме с указанием возраста и желаемого графика, найти предложение по ключевым словам, уточнив детали в своем отклике на вакансию.Через знакомыхПри трудоустройстве по знакомству гораздо ниже риски разногласий с начальством по поводу обязанностей и оплаты. А родителям спокойнее, что ребенок под присмотром."В случае если у вас или ваших друзей есть семейный бизнес, приобщение к нему подростка станет отличным вариантом первой подработки", — говорит Мария Качуровская, эксперт по финансовой грамотности домашней школы "ИнтернетУрок".“Лето — пора отпусков и отъезда многих людей на отдых. Когда люди отправляются в путешествие, возникает необходимость ухода за комнатными растениями и животными. Как правило, в таких ситуациях обращаются за помощью к друзьям и коллегам, которым можно доверить ключи от квартиры. Без особых усилий подросток может заработать карманные деньги, если несколько раз навестит питомцев, обеспечит их кормом и свежей водой, сделает небольшую уборку. Ответственные подростки, которые умеют ладить с младшими, могут оставаться на несколько часов с детьми, пока родители тех находятся на работе или уезжают по делам”, — советует Анна Емельянова.Как выбрать подходящую работуЧтобы правильно подобрать вакансию, важно соотнести требования работодателя с собственными навыками. "Один из важных факторов, на который стоит обратить внимание при поиске, — работа не должна мешать обучению. Возможность трудиться и самостоятельно зарабатывать деньги является важным моментом для многих подростков, но при этом не стоит забывать об образовании", — предупреждает Александр Ветерков.Анализ вакансийПри поиске работы следует тщательно изучать вакансии, условия труда и размер заработной платы. Чтобы избежать встречи с недобросовестным работодателем, эксперты “Авито” рекомендуют проявить осторожность, если зарплата в вакансии намного превышает средний размер по региону и отрасли. Также надёжный работодатель не будет просить оплатить обучение, внести деньги за оформление документов или на любые другие цели.Определение своих сильных сторон"Обратите внимание на свои сильные и слабые стороны: возможно вы отлично ладите с людьми, или наоборот, вам не хватает этого качества. Попытайтесь учесть это при выборе постоянной работы. Поработайте в сфере, которая вам всегда была интересна, и попробуйте разобраться, хотели ли бы вы заниматься этим в будущем. Извлекайте максимальную пользу из такого опыта вместо того, чтобы гнаться за возможностью заработать", — советует Мария Качуровская.Использование нескольких каналов поискаПоиск работы следует осуществлять на различных рекрутинговых онлайн-площадках, а также в тематических группах в соцсетях и офлайн — на досках объявлений.Как подготовиться к работеПосле выбора подходящей вакансии необходимо обсудить с работодателем условия труда и оплаты, подготовить документы и заключить договор.Оформление документовДля заключения трудового договора понадобятся:Подготовка к собеседованиюРаботодатели на собеседовании узнают о мотивах, навыках и достижениях соискателя. Стоит заранее продумать ответы на вопросы, почему есть желание получить работу, какие характеристики и способности окажутся привлекательными для нанимателя.Получение необходимых навыковПодростки могут попробовать себя в различных сферах деятельности, развить ответственность, навыки общения и самостоятельность, приобрести знания и опыт, которые помогут им в будущей профессии.“Важный момент — побороть чувство застенчивости. В работе промоутером, курьером, официантом нет ничего постыдного. Чем раньше человек получает опыт, тем скорее он развивается и выходит на высокий заработок. И ни в коем случае не стоит заниматься перепродажей чек-листов, курсов в социальных сетях, как бы убедительно ни звучали слова тех, кто пытается навязать школьникам такую деятельность”, — говорит Анна Емельянова.Длительность рабочего дняПродолжительность рабочего дня у подростков строго регламентирована статьями 92, 94 Трудового кодекса РФ."При выборе уровня нагрузки, в первую очередь, стоит ориентироваться на пожелания и возможности ребенка, а также вид деятельности, которым он планирует заниматься. Лучший вариант — начать с пары часов в день, а позже оценить, готов ли он работать больше. Важно помнить, что нормы — это верхняя рекомендательная граница, которая не подходит для всех видов работ", — говорит Мария Качуровская.Фриланс для подростковЕсли ребенок умеет программировать, рисовать или работать в графическом редакторе — можно попробовать поработать на фрилансе. Для этого необходимо создать портфолио (описать навыки, приложить примеры работ) и на различных биржах фриланса поискать первые заказы. Камиля Тазеева, владелец Женского продюсерского центра, рассказывает, что заработала свои первые 100 тыс. рублей, работая таким образом: "Телефон — неотъемлемая часть жизни каждого подростка, который часто проводит в нем не менее 10 часов в день. Это время ребенок может уделять или скроллингу ленты и видео, или собственному развитию, проявлению своих талантов и заработку. Любой подросток может освоить дизайн, оформление и упаковку социальных сетей. Также можно рассмотреть копирайтинг, продюсирование, создание и оформление вертикальных видео, обработку и монтаж роликов и даже создание сайтов. Это работа на себя и здесь нет установленного рабочего дня. Ребенок работает столько, сколько ему хочется. Лично я работала по 10 часов в день, чтобы заработать себе на телефон, и купила его через неделю".Самое важное в этом случае, по словам эксперта, — это портфолио. Создать его самому себе несложно (выложить пример работы, сделать несколько проектов для знакомых и близких, попросив у них отзыв). Искать клиентов можно через аккаунт в любой социальной сети, где следует выставлять примеры работ, писать статьи, которые демонстрируют определенные навыки, или обратиться к родителям и попросить у них контакты людей, которым может быть интересна услуга.Возможные ошибки при поиске работыРабота для подростка не должна препятствовать получению знаний, а также вредить физическому и психологическому здоровью личности.Выбирать первую работу надо с умом, лучше всего посоветоваться с родителями, чтобы не попасть в ловушку мошенников и остаться без заработка.Многим школьникам предлагают подработку нелегально, а потом меняют условия и размер вознаграждения. Поэтому следует сразу выяснять, предусмотрено ли официальное оформление — трудовой договор или договор возмездного оказания услуг. Если работодатель предлагает работать без оформления, вероятно, он не желает в полном объеме соблюдать трудовые права подростка.Важно внимательно читать договор — в нем должны быть четко прописаны обязанности и условия оплаты труда.ЗаконодательствоПо словам Татьяны Нечаевой, юриста hh.ru, эксперта по трудовому праву, российское законодательство разрешает заключать трудовой договор с ребенком по достижении им 14 лет, но только с письменного согласия родителей или опекунов и разрешения муниципального органа опеки. Исключением является работа в шоу-бизнесе: кино, театр, моделинг. В данном случае право подписывать договор за ребенка имеет его законный представитель, а участвовать в подобных активностях могут даже дошкольники.По достижении 16 лет (для учащихся вечерних школ с 15+) заключают договор на общих основаниях. Если подросток впервые устраивается на работу, то организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования."Сейчас все большую популярность набирает работа по гражданско-правовому договору (ГПД). Заключить его с детьми до 14 лет нельзя, а с подростками с 14 до 18 лет оформление такого документа возможно только с письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства. Исключением являются несовершеннолетние, которые были признаны дееспособными в связи со вступлением в брак или по решению суда", — уточняет Александр Ветерков.Мария Качуровская объясняет, что для получения разрешения службы опеки необходимо предоставить согласие родителя, проект трудового договора, паспорт ребенка или свидетельство о рождении, трудовую книжку (при наличии) и СНИЛС. Разрешение выдадут на посильную школьнику работу при отсутствии нарушений в документации и противопоказаний по здоровью.Рекомендации экспертовПодработка — отличная возможность понять, чем интересно заниматься в жизни, развить свои навыки.При трудоустройстве несовершеннолетнего важно, чтобы все его трудовые права были соблюдены. Не стоит соглашаться на работу без заключения официального договора, это поможет законно защитить свои права в случае возникновения споров с работодателем.Если работодатель предоставляет вакансию подростку, он обязан соблюдать определенные требования. Какие именно, рассказывает Татьяна Нечаева:
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россия, общество, подростки, работа, трудоустройство, социальный навигатор, детские вопросы
Россия, Общество, Подростки, Работа, трудоустройство, Социальный навигатор, Детские вопросы

Накопить на мечту: где подработать подростку летом

© iStock.com / JackFРабота на лето для подростков
Работа на лето для подростков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / JackF
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Оглавление
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работа на каникулах для подростков — это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого возраста школьники могут официально трудоустроиться на определенный период времени, какие вакансии подходят подросткам 14-16 лет, как найти подработку в Москве и регионах на время летних каникул, — советы экспертов в материале РИА Новости.

Подработка для подростков на летних каникулах

На летних каникулах у подростков есть возможность не просто отдохнуть, но и заработать на карманные расходы, желанную вещь или просто стать независимее от родителей и получить полезный опыт. Для кого-то это опыт трудовой дисциплины и финансовой грамотности, для других — возможность накопить на новый смартфон, а кто-то может пополнить семейный бюджет.
Студенческий отряд во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Российские студенческие отряды открыли летний трудовой сезон
12 июня, 15:20
По данным портала “Авито-работа”, среди сотен тысяч вакансий школьники чаще откликаются на промоутера, курьера и уборщика.

В каком возрасте можно искать подработку

Заключать трудовой договор самостоятельно подросток вправе с 16 лет (ст. 63 ТК РФ). В 15 лет — только в случае, если уже получил общее образование или продолжает учиться по вечерней форме или заочно, а в 14 лет еще требуется разрешение родителей.

От 12 до 14

В таком возрасте не допускается полноценное трудоустройство, но возможно работать в творческих направлениях, например, играть в театре, сниматься в кино или участвовать в концертах.
"Для несовершеннолетних от 12 до 14 лет обычно подходят вакансии, которые предполагают несложную и быструю для освоения работу: промоутер, выгульщик собак, расклейщик объявлений, помощник по уходу за растениями, уборщик и подобные", — объясняет Александр Ветерков.
© iStock.com / sturtiДевочка-подросток во время подработки в кафе
Девочка-подросток во время подработки в кафе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / sturti
Девочка-подросток во время подработки в кафе

От 14 до 15

Чаще всего работодатели предлагают раздачу флаеров, работу аниматором для детей. Подростки 14-15 лет также часто трудятся операторами колл-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками.

От 16 до 17

Ребята от 16 до 17 лет могут рассмотреть для себя вакансии бариста, официанта, аниматора, автомойщика, продавца-консультанта или администратора, промоутера, няни.
По результатам исследования экспертов “Авито-работа”, более половины россиян начинают работать именно в возрасте от 14 до 17 лет. При этом почти треть москвичей получили свой первый опыт работы в возрасте 16-17 лет. А больше трети жителей малых городов России начинают зарабатывать еще раньше — в возрасте 14-15 лет.
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Самые популярные вакансии для подростков

Школьников, обычно не имеющих никакого опыта, работодатели готовы принимать на позиции, где не требуются особые умения и знания, а освоить нужные навыки можно за несколько часов или за пару дней.
"Для временной подработки и быстрого заработка молодым людям подойдут вакансии с ежедневной или еженедельной оплатой. Чтобы иметь постоянный доход и обеспечить финансовую независимость, стоит рассмотреть варианты с полным рабочим днем. Если же главная цель подработки — это получение опыта по будущей специальности, то искать её нужно в профильной сфере, где, скорее всего, придётся начинать с самых простых позиций с небольшой зарплатой", — советуют эксперты “Авито-работа”.
Самые распространенные вакансии, где не требуется опыт работы и нет строгих требований к навыкам соискателя — промоутер, курьер, аниматор, оператор колл-центра, расклейщик объявлений, начинающий специалист по продвижению товаров в интернете, упаковщик и другие.

Где искать работу на каникулах летом

Обычно молодые люди предпочитают искать вакансии на специализированных онлайн-сервисах и в социальных сетях. Однако можно воспользоваться разными способами: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую и т.д.
"Есть несколько наиболее удобных способов поиска работы несовершеннолетним. Во-первых, подросток может найти занятость с помощью специальных муниципальных программ по трудоустройству молодежи, а также портала “Госуслуги”. Во-вторых, возможность найти работу предоставляют лагеря труда и отдыха", — отмечает Александр Ветерков, заместитель генерального директора “Работа.ру”

Центр занятости

© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалисты филиала МФЦ во время работы
Специалисты филиала МФЦ во время работы - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Специалисты филиала МФЦ во время работы
Для трудоустройства через центр занятости необходимо посетить ближайший из них или прийти в МФЦ по месту жительства.
"В центрах занятости помогают с поиском работы и способствуют официальному трудоустройству. Зарплата у подростков небольшая, зато ее гарантированно выплачивают за выполнение несложных трудовых обязанностей”, — рассказывает Анна Емельянова, руководитель отдела профориентации онлайн-школы "Коалиция".

В социальных сетях

Можно найти работу в тематических группах в социальных сетях. К примеру, "В контакте" есть сообщества с вакансиями для подростков. Такие предложения редко проходят жесткую модерацию, родителям лучше проконтролировать процесс: проверить, оформляется ли договор и пообщаться с работодателем.

На сайтах о работе

Также искать работу можно через привычные сайты с вакансиями: разместить резюме с указанием возраста и желаемого графика, найти предложение по ключевым словам, уточнив детали в своем отклике на вакансию.
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Через знакомых

При трудоустройстве по знакомству гораздо ниже риски разногласий с начальством по поводу обязанностей и оплаты. А родителям спокойнее, что ребенок под присмотром.
"В случае если у вас или ваших друзей есть семейный бизнес, приобщение к нему подростка станет отличным вариантом первой подработки", — говорит Мария Качуровская, эксперт по финансовой грамотности домашней школы "ИнтернетУрок".
“Лето — пора отпусков и отъезда многих людей на отдых. Когда люди отправляются в путешествие, возникает необходимость ухода за комнатными растениями и животными. Как правило, в таких ситуациях обращаются за помощью к друзьям и коллегам, которым можно доверить ключи от квартиры. Без особых усилий подросток может заработать карманные деньги, если несколько раз навестит питомцев, обеспечит их кормом и свежей водой, сделает небольшую уборку. Ответственные подростки, которые умеют ладить с младшими, могут оставаться на несколько часов с детьми, пока родители тех находятся на работе или уезжают по делам”, — советует Анна Емельянова.
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Как выбрать подходящую работу

Чтобы правильно подобрать вакансию, важно соотнести требования работодателя с собственными навыками. "Один из важных факторов, на который стоит обратить внимание при поиске, — работа не должна мешать обучению. Возможность трудиться и самостоятельно зарабатывать деньги является важным моментом для многих подростков, но при этом не стоит забывать об образовании", — предупреждает Александр Ветерков.

Анализ вакансий

При поиске работы следует тщательно изучать вакансии, условия труда и размер заработной платы. Чтобы избежать встречи с недобросовестным работодателем, эксперты “Авито” рекомендуют проявить осторожность, если зарплата в вакансии намного превышает средний размер по региону и отрасли. Также надёжный работодатель не будет просить оплатить обучение, внести деньги за оформление документов или на любые другие цели.
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Определение своих сильных сторон

"Обратите внимание на свои сильные и слабые стороны: возможно вы отлично ладите с людьми, или наоборот, вам не хватает этого качества. Попытайтесь учесть это при выборе постоянной работы. Поработайте в сфере, которая вам всегда была интересна, и попробуйте разобраться, хотели ли бы вы заниматься этим в будущем. Извлекайте максимальную пользу из такого опыта вместо того, чтобы гнаться за возможностью заработать", — советует Мария Качуровская.

Использование нескольких каналов поиска

Поиск работы следует осуществлять на различных рекрутинговых онлайн-площадках, а также в тематических группах в соцсетях и офлайн — на досках объявлений.
© iStock.com / sturtiДевочка-подросток во время подработки в колл-центре
Девочка-подросток во время подработки в колл-центре - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / sturti
Девочка-подросток во время подработки в колл-центре

Как подготовиться к работе

После выбора подходящей вакансии необходимо обсудить с работодателем условия труда и оплаты, подготовить документы и заключить договор.

Оформление документов

Для заключения трудового договора понадобятся:
  • паспорт;
  • трудовая книжка (при наличии);
  • СНИЛС (если нет, то оформит работодатель);
  • справка из поликлиники по форме 086/у (при необходимости);
  • письменное разрешение от родителей (для подростков до 15 лет).

Подготовка к собеседованию

Работодатели на собеседовании узнают о мотивах, навыках и достижениях соискателя. Стоит заранее продумать ответы на вопросы, почему есть желание получить работу, какие характеристики и способности окажутся привлекательными для нанимателя.
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Получение необходимых навыков

Подростки могут попробовать себя в различных сферах деятельности, развить ответственность, навыки общения и самостоятельность, приобрести знания и опыт, которые помогут им в будущей профессии.
“Важный момент — побороть чувство застенчивости. В работе промоутером, курьером, официантом нет ничего постыдного. Чем раньше человек получает опыт, тем скорее он развивается и выходит на высокий заработок. И ни в коем случае не стоит заниматься перепродажей чек-листов, курсов в социальных сетях, как бы убедительно ни звучали слова тех, кто пытается навязать школьникам такую деятельность”, — говорит Анна Емельянова.

Длительность рабочего дня

Продолжительность рабочего дня у подростков строго регламентирована статьями 92, 94 Трудового кодекса РФ.

Возраст подростка

Во время учёбы

Во время каникул

14-15 лет

до 2,5 часов в день (до 12 часов в неделю)

до 4 часов в день (до 24 часов в неделю)

15-16 лет

до 2,5 часов в день (до 12 часов в неделю)

до 5 часов в день (до 24 часов в неделю)

16-18 лет

до 4 часов в день, до 17,5 часов в неделю

до 7 часов в день (до 35 часов в неделю)

"При выборе уровня нагрузки, в первую очередь, стоит ориентироваться на пожелания и возможности ребенка, а также вид деятельности, которым он планирует заниматься. Лучший вариант — начать с пары часов в день, а позже оценить, готов ли он работать больше. Важно помнить, что нормы — это верхняя рекомендательная граница, которая не подходит для всех видов работ", — говорит Мария Качуровская.

Фриланс для подростков

Если ребенок умеет программировать, рисовать или работать в графическом редакторе — можно попробовать поработать на фрилансе. Для этого необходимо создать портфолио (описать навыки, приложить примеры работ) и на различных биржах фриланса поискать первые заказы. Камиля Тазеева, владелец Женского продюсерского центра, рассказывает, что заработала свои первые 100 тыс. рублей, работая таким образом: "Телефон — неотъемлемая часть жизни каждого подростка, который часто проводит в нем не менее 10 часов в день. Это время ребенок может уделять или скроллингу ленты и видео, или собственному развитию, проявлению своих талантов и заработку. Любой подросток может освоить дизайн, оформление и упаковку социальных сетей. Также можно рассмотреть копирайтинг, продюсирование, создание и оформление вертикальных видео, обработку и монтаж роликов и даже создание сайтов. Это работа на себя и здесь нет установленного рабочего дня. Ребенок работает столько, сколько ему хочется. Лично я работала по 10 часов в день, чтобы заработать себе на телефон, и купила его через неделю".
Самое важное в этом случае, по словам эксперта, — это портфолио. Создать его самому себе несложно (выложить пример работы, сделать несколько проектов для знакомых и близких, попросив у них отзыв). Искать клиентов можно через аккаунт в любой социальной сети, где следует выставлять примеры работ, писать статьи, которые демонстрируют определенные навыки, или обратиться к родителям и попросить у них контакты людей, которым может быть интересна услуга.
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Возможные ошибки при поиске работы

Работа для подростка не должна препятствовать получению знаний, а также вредить физическому и психологическому здоровью личности.
Выбирать первую работу надо с умом, лучше всего посоветоваться с родителями, чтобы не попасть в ловушку мошенников и остаться без заработка.
Многим школьникам предлагают подработку нелегально, а потом меняют условия и размер вознаграждения. Поэтому следует сразу выяснять, предусмотрено ли официальное оформление — трудовой договор или договор возмездного оказания услуг. Если работодатель предлагает работать без оформления, вероятно, он не желает в полном объеме соблюдать трудовые права подростка.
Важно внимательно читать договор — в нем должны быть четко прописаны обязанности и условия оплаты труда.

Законодательство

По словам Татьяны Нечаевой, юриста hh.ru, эксперта по трудовому праву, российское законодательство разрешает заключать трудовой договор с ребенком по достижении им 14 лет, но только с письменного согласия родителей или опекунов и разрешения муниципального органа опеки. Исключением является работа в шоу-бизнесе: кино, театр, моделинг. В данном случае право подписывать договор за ребенка имеет его законный представитель, а участвовать в подобных активностях могут даже дошкольники.
По достижении 16 лет (для учащихся вечерних школ с 15+) заключают договор на общих основаниях. Если подросток впервые устраивается на работу, то организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования.
"Сейчас все большую популярность набирает работа по гражданско-правовому договору (ГПД). Заключить его с детьми до 14 лет нельзя, а с подростками с 14 до 18 лет оформление такого документа возможно только с письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства. Исключением являются несовершеннолетние, которые были признаны дееспособными в связи со вступлением в брак или по решению суда", — уточняет Александр Ветерков.
Мария Качуровская объясняет, что для получения разрешения службы опеки необходимо предоставить согласие родителя, проект трудового договора, паспорт ребенка или свидетельство о рождении, трудовую книжку (при наличии) и СНИЛС. Разрешение выдадут на посильную школьнику работу при отсутствии нарушений в документации и противопоказаний по здоровью.
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Рекомендации экспертов

Подработка — отличная возможность понять, чем интересно заниматься в жизни, развить свои навыки.
При трудоустройстве несовершеннолетнего важно, чтобы все его трудовые права были соблюдены. Не стоит соглашаться на работу без заключения официального договора, это поможет законно защитить свои права в случае возникновения споров с работодателем.
Если работодатель предоставляет вакансию подростку, он обязан соблюдать определенные требования. Какие именно, рассказывает Татьяна Нечаева:
  1. 1.
    Нельзя устанавливать подросткам испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).
  2. 2.
    Работа должна быть легкой и не мешать учебе, не оказывать влияние на здоровье и нравственное развитие. Категорически запрещено использовать юных работников в гэмблинге, ночных заведениях и там, где существует риск для здоровья (ст. 63, 265 ТК РФ).
  3. 3.
    Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем до достижения 18-летнего возраста медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).
  4. 4.
    Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).
  5. 5.
    Запрещаются перенос и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).
  6. 6.
    Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).
  7. 7.
    Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для них время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.
  8. 8.
    Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности ИП) допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).
  9. 9.
    Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).
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