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Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 16.07.2024
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15:25 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/obrascheniya-1960041731.html
Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен
Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 16.07.2024
Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что число обращений в ее аппарат от женщин в связи с насилием растет. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:25
2024-07-16T15:25
общество
москва
татьяна потяева
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что число обращений в ее аппарат от женщин в связи с насилием растет. Во вторник Потяева выступила на круглом столе Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему деятельности кризисных центров для женщин. "В аппарат уполномоченного в прошлом году обратились 54 женщины по вопросам насилия в их отношении, это Москва... И в этом году 66 женщин обратились по разным причинам, связанным с той или иной формой насилия", - рассказала Потяева. Она подчеркнула, что некоммерческие организации должны получать поддержку для того, чтобы оказывать нуждающимся женщинам необходимую помощь, так как некоторые из них приезжают, в том числе, из регионов и не могут рассчитывать на помощь московских центров.
https://ria.ru/20240531/nasilie-1949705171.html
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общество, москва, татьяна потяева
Общество, Москва, Татьяна Потяева
Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен

Омбудсмен Потяева: число обращений от женщин в связи с насилием растет

© Depositphotos.com / sdecoret Женщина защищается от ударов мужчины.
Женщина защищается от ударов мужчины. - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Depositphotos.com / sdecoret
Женщина защищается от ударов мужчины. . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что число обращений в ее аппарат от женщин в связи с насилием растет.
Во вторник Потяева выступила на круглом столе Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему деятельности кризисных центров для женщин.
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31 мая, 15:48
«
"В аппарат уполномоченного в прошлом году обратились 54 женщины по вопросам насилия в их отношении, это Москва... И в этом году 66 женщин обратились по разным причинам, связанным с той или иной формой насилия", - рассказала Потяева.
Она подчеркнула, что некоммерческие организации должны получать поддержку для того, чтобы оказывать нуждающимся женщинам необходимую помощь, так как некоторые из них приезжают, в том числе, из регионов и не могут рассчитывать на помощь московских центров.
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ОбществоМоскваТатьяна Потяева
 
 
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