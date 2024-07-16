https://ria.ru/20240716/obrascheniya-1960041731.html

Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен

Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 16.07.2024

Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что число обращений в ее аппарат от женщин в связи с насилием растет. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:25

2024-07-16T15:25

2024-07-16T15:25

общество

москва

татьяна потяева

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что число обращений в ее аппарат от женщин в связи с насилием растет. Во вторник Потяева выступила на круглом столе Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему деятельности кризисных центров для женщин. "В аппарат уполномоченного в прошлом году обратились 54 женщины по вопросам насилия в их отношении, это Москва... И в этом году 66 женщин обратились по разным причинам, связанным с той или иной формой насилия", - рассказала Потяева. Она подчеркнула, что некоммерческие организации должны получать поддержку для того, чтобы оказывать нуждающимся женщинам необходимую помощь, так как некоторые из них приезжают, в том числе, из регионов и не могут рассчитывать на помощь московских центров.

https://ria.ru/20240531/nasilie-1949705171.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, татьяна потяева