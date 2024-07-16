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Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен
Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 16.07.2024
Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что число обращений в ее аппарат от женщин в связи с насилием растет. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:25
2024-07-16T15:25
2024-07-16T15:25
общество
москва
татьяна потяева
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что число обращений в ее аппарат от женщин в связи с насилием растет. Во вторник Потяева выступила на круглом столе Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему деятельности кризисных центров для женщин. "В аппарат уполномоченного в прошлом году обратились 54 женщины по вопросам насилия в их отношении, это Москва... И в этом году 66 женщин обратились по разным причинам, связанным с той или иной формой насилия", - рассказала Потяева. Она подчеркнула, что некоммерческие организации должны получать поддержку для того, чтобы оказывать нуждающимся женщинам необходимую помощь, так как некоторые из них приезжают, в том числе, из регионов и не могут рассчитывать на помощь московских центров.
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общество, москва, татьяна потяева
Общество, Москва, Татьяна Потяева
Число обращений от женщин в связи с насилием растет, сообщила омбудсмен
Омбудсмен Потяева: число обращений от женщин в связи с насилием растет