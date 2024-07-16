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Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме - РИА Новости, 16.07.2024
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15:13 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mosgorsud-1960037472.html
Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме
Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме - РИА Новости, 16.07.2024
Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме
Мосгорсуд признал законным помещение под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Елены Машковой в рамках дела о массовом... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:13
2024-07-16T15:13
происшествия
здоровье - общество
москва
россия
московский городской суд
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным помещение под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Елены Машковой в рамках дела о массовом заражении людей ботулизмом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Суд в Москве отправил СИЗО повара Карима Норматова, остальных фигурантов он заключил под домашний арест: гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. В конце июня столичный суд приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
https://ria.ru/20240716/botulizm-1959968443.html
https://ria.ru/20240715/minzdrav-1959795943.html
https://ria.ru/20240711/botulizm-1958899609.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, московский городской суд, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Московский городской суд, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме

Суд оставил под домашним арестом главу отдела качества "Кухни на районе" Машкову

© Следственный комитет РоссииЗадержанная руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова
Задержанная руководитель отдела качества Локалкитчен Елена Машкова - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Следственный комитет России
Задержанная руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным помещение под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Елены Машковой в рамках дела о массовом заражении людей ботулизмом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Состояние самого "тяжелого" в Казани пациента с ботулизмом улучшилось
Вчера, 11:55
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).
Суд в Москве отправил СИЗО повара Карима Норматова, остальных фигурантов он заключил под домашний арест: гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
В конце июня столичный суд приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В реанимации остаются 11 россиян с ботулизмом
15 июля, 15:43
По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации.
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Попова назвала причину вспышки ботулизма в России
11 июля, 09:48
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияМосковский городской судМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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