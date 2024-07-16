Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме
Суд оставил под домашним арестом главу отдела качества "Кухни на районе" Машкову
© Следственный комитет РоссииЗадержанная руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова
© Следственный комитет России
Задержанная руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным помещение под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Елены Машковой в рамках дела о массовом заражении людей ботулизмом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).
Суд в Москве отправил СИЗО повара Карима Норматова, остальных фигурантов он заключил под домашний арест: гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
В конце июня столичный суд приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации.
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
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