https://ria.ru/20240716/mosgorsud-1960037472.html

Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме

Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме - РИА Новости, 16.07.2024

Сотрудницу "Локалкитчен" оставили под домашним арестом по делу о ботулизме

Мосгорсуд признал законным помещение под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Елены Машковой в рамках дела о массовом... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:13

2024-07-16T15:13

2024-07-16T15:13

происшествия

здоровье - общество

москва

россия

московский городской суд

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным помещение под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Елены Машковой в рамках дела о массовом заражении людей ботулизмом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Суд в Москве отправил СИЗО повара Карима Норматова, остальных фигурантов он заключил под домашний арест: гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. В конце июня столичный суд приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.

https://ria.ru/20240716/botulizm-1959968443.html

https://ria.ru/20240715/minzdrav-1959795943.html

https://ria.ru/20240711/botulizm-1958899609.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, московский городской суд, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки