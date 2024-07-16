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Кандидат на пост председателя ЕП призвала добиваться мира на Украине

Кандидат на пост председателя ЕП призвала добиваться мира на Украине - РИА Новости, 16.07.2024

Кандидат на пост председателя ЕП призвала добиваться мира на Украине

Соперница Роберты Метсолы на выборах председателя Европарламента испанка Ирен Монтеро призвала добиваться мира на Украине. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:48

2024-07-16T12:48

2024-07-16T12:48

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европарламент

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Соперница Роберты Метсолы на выборах председателя Европарламента испанка Ирен Монтеро призвала добиваться мира на Украине. Во вторник в Страсбурге началась первая пленарная сессия Европарламента нового созыва, в ходе которой будет избран председатель Европарламента, а также пройдет голосование по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен, желающей повторно избраться на пост главы Еврокомиссии. Единственной соперницей действующей главы ЕП и сторонницы нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Роберты Метсолы является представитель левых сил, испанский евродепутат, бывший министр по вопросам равенства в испанском правительстве Ирен Монтеро. "Проигрывают народы Европы и Украины, выигрывают военно-промышленные комплексы... Европейские народы не могут подчиняться военным интересам США, работающие граждане в ЕС не должны оплачивать военную эскалацию", - сказала она на пленарном заседании перед голосованием по своей кандидатуре.Она также указала, что действия Израиля на палестинских территориях не были бы возможны без поддержки ЕС и США.

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в мире, украина, сша, страсбург, роберта метсола, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз