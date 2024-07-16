https://ria.ru/20240716/evropa-1959781330.html

Орбану объявляют бойкот. ЕС не простил мятежному премьеру визит к Путину

Орбану объявляют бойкот. ЕС не простил мятежному премьеру визит к Путину - РИА Новости, 16.07.2024

Орбану объявляют бойкот. ЕС не простил мятежному премьеру визит к Путину

Будапешт представил партнерам по Евросоюзу свой план урегулирования на Украине, сообщили в офисе Виктора Орбана. Однако в ЕС по-прежнему мало интересуются... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:00

2024-07-16T08:00

2024-07-16T08:07

в мире

будапешт

венгрия

брюссель

виктор орбан

жозеп боррель

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Будапешт представил партнерам по Евросоюзу свой план урегулирования на Украине, сообщили в офисе Виктора Орбана. Однако в ЕС по-прежнему мало интересуются мирными инициативами венгерского премьера. Наоборот, там пытаются исключить его из общеполитического процесса. О том, что придумали в Брюсселе, — в материале РИА Новости."План на столе"О недавних визитах на Украину, в Россию, Китай и США рассказал политический директор венгерского премьера Балаж Орбан. Маршрут составили исходя из потенциального влияния государств на прекращение конфликта. "Мы ездили повсюду с целью составить карту, где и каков шанс на мир. Мирная миссия прибыла первой в две враждующие страны", — подчеркнул он."Украина и Россия очень решительны в борьбе, и без участия внешних посредников, к сожалению, в ближайшие месяцы нас ждут разрушительные последствия", — предупредил Балаж Орбан.В Будапеште учли позиции всех сторон. "Премьер письменно проинформировал лидеров Евросовета (высшего политического органа ЕС. — Прим. ред.) о результатах переговоров, первом этапе миротворческой миссии и венгерских предложениях, — сообщил политический директор. — Если Европа хочет мира и решающего слова в урегулировании войны и прекращении кровопролития, то изменение направления должно быть разработано и осуществлено сейчас"."Это на самом деле план Орбана, который лежит на столе у ​​каждого премьера ЕС. Наш подход основан на реалистичной оценке ситуации, реалистичных целях и соответствующем графике", — уточнил помощник главы государства. Роль Венгрии не стоит переоценивать, но и не надо недооценивать, добавил он, ведь Будапешт сейчас единственный игрок, способный говорить с непосредственными участниками конфликта и возможными посредниками.Проблема в том, что многие страны ЕС не хотят мира: сами по себе или просто действуя по указаниям США. Поэтому западная реакция на турне Орбана была такой резкой. Но Венгрия намерена воспользоваться председательством в Евросовете для продвижения своих инициатив.Конкурирующие саммитыУдастся ли это — большой вопрос. Венгрия возглавила Евросовет в рамках ротации 1 июля (до конца года), и Орбан уже в первую неделю устроил скандальное турне.Так называемые партнеры тоже не сидели сложа руки. По данным источников европейской редакции Politico, в Брюсселе решили бойкотировать Будапешт.На 28-29 августа в венгерской столице запланирован саммит глав МИД стран ЕС. "Это прекрасная возможность для Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку блока, — отмечает издание. — А для его министра иностранных дел Петера Сийярто — оказаться в центре внимания".Евродипломаты заявили, что не хотят выступать в качестве "реквизита пропагандистского шоу". И как говорят осведомленные источники, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель собирается параллельно с будапештским саммитом устроить свой, в Брюсселе.Правила ЕС это не запрещают. Кроме того, Боррель занимает более высокое положение. "Если в один и тот же день состоится официальное заседание Совета по иностранным делам, организованное верховным представителем, министры не смогут приехать в Будапешт", — объясняет один из дипломатов. Но это было бы совершенно беспрецедентно. По умолчанию партнеры согласовывают повестку во избежание накладок в общем расписании.Другой источник уточняет: бойкотируя августовскую встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС". Но Орбан на это и не претендует. Его министр по делам Евросоюза Янош Бока подчеркивал, что переговоры с Киевом и Москвой "не велись от имени ЕС" или на основании мандата "какого-либо из его институтов"."Товарищеский суд"На недавнем заседании спецпредставителей стран ЕС Балниту Одору из Венгрии устроили коллективную "выволочку". Воздержалась от нападок только Словакия."Раньше подобное было совершенно невозможно", — отмечал один из участников встречи.Демарши были и до этого. Так, на дискуссию о промышленной политике ЕС в Будапеште не приехал ни один еврокомиссар.Так что бойкот объявлен. Ожидается, что августовские саммиты Боррель обсудит в среду, 17 июля. Кулуарные переговоры с Германией и Францией уже состоялись.Все дело в УкраинеВ конце июня глава европейской дипломатии указал на "лазейку" для передачи Украине средств (порядка 2,5 миллиарда евро) с замороженных российских активов. Поскольку Венгрия против, он предложил просто отстранять Будапешт от подобных вопросов.Тем не менее Венгрия продолжает блокировать помощь Киеву, предоставленную в рамках Европейского фонда мира (EPF), — больше шести миллиардов евро.Очевидно, сейчас в ЕС хотят добиться уступок и по этой линии. Но демарши и бойкоты едва ли приведут к компромиссу. Как председателя Евросовета Венгрию нельзя полностью лишить права голоса. Теоретически — да, возможно, однако вряд ли это осуществимо на практике.Звучат голоса и в пользу того, чтобы просто досрочно освободить Будапешт от председательства. Это тоже маловероятно. Тут нужен полный консенсус в Евросовете (за исключением обсуждаемого государства). Как полагают дипломаты, часть стран наверняка откажется от такой меры, чтобы не создавать опасного для себя прецедента.

будапешт

венгрия

брюссель

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в мире, будапешт, венгрия, брюссель, виктор орбан, жозеп боррель, евросоюз, евросовет