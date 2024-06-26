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"Позор для всех". Брюссель показал "демократию по-европейски" - РИА Новости, 26.06.2024
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08:00 26.06.2024 (обновлено: 08:02 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/evropa-1955337451.html
"Позор для всех". Брюссель показал "демократию по-европейски"
"Позор для всех". Брюссель показал "демократию по-европейски" - РИА Новости, 26.06.2024
"Позор для всех". Брюссель показал "демократию по-европейски"
ЕС продолжает искать способы оказывать Киеву военную помощь, несмотря на голоса против. Чиновники предложили механизм, чтобы обходить вето самого проблемного... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:00
2024-06-26T08:02
украина
венгрия
жозеп боррель
виктор орбан
евросоюз
g7
euroclear
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. ЕС продолжает искать способы оказывать Киеву военную помощь, несмотря на голоса против. Чиновники предложили механизм, чтобы обходить вето самого проблемного партнера — Венгрии. Но даже если это сработает, у Будапешта припасен еще один козырь.Сомнительная "лазейка"В ЕС после многомесячных обсуждений согласовали изъятие процентов с замороженных российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear. Эти средства направят на закупку оружия. Единственная страна, последовательно выступающая против этого, — Венгрия. В Будапеште к поддержке киевского режима относятся очень критически.Венгрия не ветировала это решение, но и не поддержала его. Между тем Брюссель обещал приступить к выплатам Украине уже в июле. Момент сейчас ключевой, ведь формально Будапешт все еще имеет право заблокировать транши.Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на днях сообщил: есть способ обойти потенциальное венгерское вето. Он "сложный, как и любой юридический механизм", но "должен сработать".На самом деле, все просто. Венгрия не поддержала изъятие процентов с активов — значит, не может участвовать и в обсуждении целевого использования этих денег. Вот такая логика."Связи с Россией"Отчаянный ход Борреля вполне в духе привычной тактики общения Брюсселя со строптивым Будапештом. Например, когда в декабре зашла речь о старте переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, венгерского премьера Виктора Орбана просто попросили покинуть помещение. В итоге решение приняли единогласно. Хотя голосовали лишь 26, а не все 27 обитателей "общеевропейского дома". Правилами такое не запрещено.Сейчас Боррель пытается проделать то же самое в большем масштабе: помалкивайте, и мы обойдемся без вас.Он ссылается на недавнее соглашение с НАТО. По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Будапешт пообещал не блокировать возможную отправку военной миссии на Украину, если к этому не привлекут венгерские подразделения."Никаких ваших денег на Украину не потратят. Не только на летальное оружие — вообще ни на что", — заверил Боррель.Но Венгрия почему-то отвергла это предложение. Верховный представитель ЕС по иностранным делам обиделся. Все дело в "прочных связях с Россией", указал он.Планы G7Конечно, позиция Будапешта Брюссель не остановит. В июле Киев получит 1,4 миллиарда евро. "Я не могу держать эти деньги в кармане, эти деньги предназначены для военной поддержки Украины. Действовать надо немедленно, без каких-либо блокировок", — подчеркнул он.Доходы от замороженных активов направят через европейские страны, которые выступят в качестве "агентов-исполнителей". Это означает, что им предстоит закупать вооружения, какие укажут в Киеве. По информации дипломатов, опрошенных изданием Politico, для первого транша выбрали Германию, Данию и Чехию. Италия, Латвия, Румыния и Швеция выступят "агентами" в следующем году — для перевода еще 1,1 миллиарда евро.Венгры в ярости, утверждают источники. И у Будапешта по-прежнему есть рычаги давления на Брюссель."Деньги получат"Уже более года Венгрия блокирует помощь Киеву, предоставленную в рамках Европейского фонда мира (EPF). Это три транша по 500 миллионов евро и один — в размере пяти миллиардов. В Европе признают: сложившаяся ситуация — "позор для Брюсселя".Министры иностранных дел стран ЕС встретились, чтобы обсудить и схему Борреля, и возможность "перераспределения" средств из фонда. Глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис намекнул на обходные пути. "Пусть не через EPF, но украинцы получат деньги, я уверен", — заявил он.Время поджимает — с 1 июля Венгрия в рамках ротации на полгода возглавит Совет ЕС. Значит, сможет определять повестку и если не блокировать, то хотя бы отодвигать на второй план невыгодные для себя инициативы.На стороне Орбана и Европарламент, где после недавних выборов усилились критики "диктата Брюсселя". Нынешняя попытка пересмотреть правила голосования грозит Боррелю и ЕС очередным позором. И даже если в июле Украине переведут 1,4 миллиарда, судьба дальнейших траншей вовсе не предопределена.
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украина, венгрия, жозеп боррель, виктор орбан, евросоюз, g7, euroclear
Украина, Венгрия, Жозеп Боррель, Виктор Орбан, Евросоюз, G7, Euroclear
"Позор для всех". Брюссель показал "демократию по-европейски"

В ЕС нашли способ помочь Украине без согласия Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. ЕС продолжает искать способы оказывать Киеву военную помощь, несмотря на голоса против. Чиновники предложили механизм, чтобы обходить вето самого проблемного партнера — Венгрии. Но даже если это сработает, у Будапешта припасен еще один козырь.

Сомнительная "лазейка"

В ЕС после многомесячных обсуждений согласовали изъятие процентов с замороженных российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear. Эти средства направят на закупку оружия. Единственная страна, последовательно выступающая против этого, — Венгрия. В Будапеште к поддержке киевского режима относятся очень критически.
© Фото : @szijjarto.peter.officialГлава МИД Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Венгрия не ветировала это решение, но и не поддержала его. Между тем Брюссель обещал приступить к выплатам Украине уже в июле. Момент сейчас ключевой, ведь формально Будапешт все еще имеет право заблокировать транши.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на днях сообщил: есть способ обойти потенциальное венгерское вето. Он "сложный, как и любой юридический механизм", но "должен сработать".
На самом деле, все просто. Венгрия не поддержала изъятие процентов с активов — значит, не может участвовать и в обсуждении целевого использования этих денег. Вот такая логика.
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

"Связи с Россией"

Отчаянный ход Борреля вполне в духе привычной тактики общения Брюсселя со строптивым Будапештом. Например, когда в декабре зашла речь о старте переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, венгерского премьера Виктора Орбана просто попросили покинуть помещение. В итоге решение приняли единогласно. Хотя голосовали лишь 26, а не все 27 обитателей "общеевропейского дома". Правилами такое не запрещено.
Сейчас Боррель пытается проделать то же самое в большем масштабе: помалкивайте, и мы обойдемся без вас.
Он ссылается на недавнее соглашение с НАТО. По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Будапешт пообещал не блокировать возможную отправку военной миссии на Украину, если к этому не привлекут венгерские подразделения.
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
"Никаких ваших денег на Украину не потратят. Не только на летальное оружие — вообще ни на что", — заверил Боррель.
Но Венгрия почему-то отвергла это предложение. Верховный представитель ЕС по иностранным делам обиделся. Все дело в "прочных связях с Россией", указал он.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине

Планы G7

Конечно, позиция Будапешта Брюссель не остановит. В июле Киев получит 1,4 миллиарда евро. "Я не могу держать эти деньги в кармане, эти деньги предназначены для военной поддержки Украины. Действовать надо немедленно, без каких-либо блокировок", — подчеркнул он.
Доходы от замороженных активов направят через европейские страны, которые выступят в качестве "агентов-исполнителей". Это означает, что им предстоит закупать вооружения, какие укажут в Киеве. По информации дипломатов, опрошенных изданием Politico, для первого транша выбрали Германию, Данию и Чехию. Италия, Латвия, Румыния и Швеция выступят "агентами" в следующем году — для перевода еще 1,1 миллиарда евро.
© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
Встреча лидеров стран Большой семерки в замке Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
Венгры в ярости, утверждают источники. И у Будапешта по-прежнему есть рычаги давления на Брюссель.

"Деньги получат"

Уже более года Венгрия блокирует помощь Киеву, предоставленную в рамках Европейского фонда мира (EPF). Это три транша по 500 миллионов евро и один — в размере пяти миллиардов. В Европе признают: сложившаяся ситуация — "позор для Брюсселя".
Министры иностранных дел стран ЕС встретились, чтобы обсудить и схему Борреля, и возможность "перераспределения" средств из фонда. Глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис намекнул на обходные пути. "Пусть не через EPF, но украинцы получат деньги, я уверен", — заявил он.
© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Время поджимает — с 1 июля Венгрия в рамках ротации на полгода возглавит Совет ЕС. Значит, сможет определять повестку и если не блокировать, то хотя бы отодвигать на второй план невыгодные для себя инициативы.
На стороне Орбана и Европарламент, где после недавних выборов усилились критики "диктата Брюсселя". Нынешняя попытка пересмотреть правила голосования грозит Боррелю и ЕС очередным позором. И даже если в июле Украине переведут 1,4 миллиарда, судьба дальнейших траншей вовсе не предопределена.
 
УкраинаВенгрияЖозеп БоррельВиктор ОрбанЕвросоюзG7Euroclear
 
 
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