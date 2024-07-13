https://ria.ru/20240713/orban-1959454104.html

ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ

ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ

Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, пишет Global Times. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:13

2024-07-13T17:13

2024-07-13T20:25

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

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владимир путин

нато

визит орбана в россию

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, пишет Global Times."Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным", — говорится в материале.Отмечается, что реакция западных лидеров показывает несогласие с переговорами без их посредничества. Англо-американский гегемон и его европейские вассальные государства хотят укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать украинский народ в качестве инструмента для ослабления России, поясняет автор статьи."НАТО воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая", — резюмируется в публикации.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, первым была поездка в Киев 2 июля. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.

https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959440120.html

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москва

пекин

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