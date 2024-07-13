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ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 13.07.2024 (обновлено: 20:25 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/orban-1959454104.html
ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ
ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ
Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, пишет Global Times. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:13
2024-07-13T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
москва
пекин
владимир путин
нато
визит орбана в россию
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, пишет Global Times."Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным", — говорится в материале.Отмечается, что реакция западных лидеров показывает несогласие с переговорами без их посредничества. Англо-американский гегемон и его европейские вассальные государства хотят укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать украинский народ в качестве инструмента для ослабления России, поясняет автор статьи."НАТО воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая", — резюмируется в публикации.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, первым была поездка в Киев 2 июля. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959440120.html
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в мире, венгрия, москва, пекин, владимир путин, нато, визит орбана в россию, евросоюз, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Москва, Пекин, Владимир Путин, НАТО, Визит Орбана в Россию, Евросоюз, Виктор Орбан
ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ

GT: визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в ЕС и НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, пишет Global Times.
"Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным", — говорится в материале.
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Отмечается, что реакция западных лидеров показывает несогласие с переговорами без их посредничества. Англо-американский гегемон и его европейские вассальные государства хотят укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать украинский народ в качестве инструмента для ослабления России, поясняет автор статьи.
"НАТО воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая", — резюмируется в публикации.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, первым была поездка в Киев 2 июля. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияМоскваПекинВладимир ПутинНАТОВизит Орбана в РоссиюЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
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