https://ria.ru/20240713/orban-1959454104.html
ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ
ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ
Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, пишет Global Times. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:13
2024-07-13T17:13
2024-07-13T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
москва
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владимир путин
нато
визит орбана в россию
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, пишет Global Times."Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным", — говорится в материале.Отмечается, что реакция западных лидеров показывает несогласие с переговорами без их посредничества. Англо-американский гегемон и его европейские вассальные государства хотят укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать украинский народ в качестве инструмента для ослабления России, поясняет автор статьи."НАТО воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая", — резюмируется в публикации.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, первым была поездка в Киев 2 июля. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Москва, Пекин, Владимир Путин, НАТО, Визит Орбана в Россию, Евросоюз, Виктор Орбан
ЕС и НАТО пришли в ярость из-за поступка Орбана, пишут СМИ
GT: визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в ЕС и НАТО