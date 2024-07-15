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Россия за год почти вдвое нарастила импорт яблок - РИА Новости, 15.07.2024
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11:11 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/yabloki-1959717511.html
Россия за год почти вдвое нарастила импорт яблок
Россия за год почти вдвое нарастила импорт яблок - РИА Новости, 15.07.2024
Россия за год почти вдвое нарастила импорт яблок
Россия в июне импортировала 42 тысячи тонн яблок, что в 1,8 раза больше, чем год назад, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:11
2024-07-15T11:11
экономика
россия
турция
юар
сергей данкверт
аркадий злочевский
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия в июне импортировала 42 тысячи тонн яблок, что в 1,8 раза больше, чем год назад, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре. "В Россию в июне 2024 года было ввезено 42 тысячи тонн яблок, что больше чем в мае текущего года на 10% (38 тысяч тонн) и в 1,8 раза по сравнению с июнем 2023 года (23,3 тысячи тонн)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в основном яблоки в Россию поставляются из Турции, ЮАР, Сербии, Китая и Узбекистана. "В июне 2024 года, по данным ФГИС "Аргус-Фито", было ввезено: из Турции – 9,7 тысячи тонн, из ЮАР – 7,2 тысячи тонн, из Сербии – 6,4 тысячи тонн, из Китая – 4,2 тысячи тонн, из Узбекистана – 1,7 тысячи тонн", - привели в ведомстве статистику. Кроме того, поставлять такую продукцию на российский рынок теперь может и КНДР - после переговоров, состоявшихся в июне. "Корейские яблоки могут беспрепятственно поставляться на территорию России в сопровождении фитосанитарного сертификата, подтверждающего отсутствие карантинных организмов в товарах в соответствии с законодательством ЕАЭС", - добавили в Россельхознадзоре. В конце июня глава ведомства Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках. Корейская сторона также готова экспортировать в РФ женьшень и заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров, рассказывали в Россельхознадзоре. Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявлял, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка субъектов РФ, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры. В Минсельхозе заявляли, что обратятся в кабмин с просьбой выплатить компенсации садоводам из-за непогоды, а Данкверт отмечал, что РФ сможет импортировать нужные объемы фруктов и ягод, выпадающие от заморозков.
https://ria.ru/20240524/yabloki-1948035956.html
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экономика, россия, турция, юар, сергей данкверт, аркадий злочевский, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Турция, ЮАР, Сергей Данкверт, Аркадий Злочевский, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия за год почти вдвое нарастила импорт яблок

Россельхознадзор: Россия за год в 1,8 раза нарастила импорт яблок

© РИА Новости / Виталий ТимкивСбор яблок
Сбор яблок - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сбор яблок. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия в июне импортировала 42 тысячи тонн яблок, что в 1,8 раза больше, чем год назад, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре.
"В Россию в июне 2024 года было ввезено 42 тысячи тонн яблок, что больше чем в мае текущего года на 10% (38 тысяч тонн) и в 1,8 раза по сравнению с июнем 2023 года (23,3 тысячи тонн)", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в основном яблоки в Россию поставляются из Турции, ЮАР, Сербии, Китая и Узбекистана. "В июне 2024 года, по данным ФГИС "Аргус-Фито", было ввезено: из Турции – 9,7 тысячи тонн, из ЮАР – 7,2 тысячи тонн, из Сербии – 6,4 тысячи тонн, из Китая – 4,2 тысячи тонн, из Узбекистана – 1,7 тысячи тонн", - привели в ведомстве статистику.
Кроме того, поставлять такую продукцию на российский рынок теперь может и КНДР - после переговоров, состоявшихся в июне. "Корейские яблоки могут беспрепятственно поставляться на территорию России в сопровождении фитосанитарного сертификата, подтверждающего отсутствие карантинных организмов в товарах в соответствии с законодательством ЕАЭС", - добавили в Россельхознадзоре.
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В конце июня глава ведомства Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках. Корейская сторона также готова экспортировать в РФ женьшень и заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров, рассказывали в Россельхознадзоре.
Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявлял, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка субъектов РФ, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры. В Минсельхозе заявляли, что обратятся в кабмин с просьбой выплатить компенсации садоводам из-за непогоды, а Данкверт отмечал, что РФ сможет импортировать нужные объемы фруктов и ягод, выпадающие от заморозков.
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ЭкономикаРоссияТурцияЮАРСергей ДанквертАркадий ЗлочевскийФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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