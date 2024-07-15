https://ria.ru/20240715/sboy-1959854171.html
Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России
Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России - РИА Новости, 15.07.2024
Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России
В России произошел масштабный сбой в работе смартфонов Xiaomi, следует из данных портала Downdetector. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:54
2024-07-15T18:54
2024-07-15T19:25
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900613986_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_06ac5809b46ed7a89733cb49e965bffb.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России произошел масштабный сбой в работе смартфонов Xiaomi, следует из данных портала Downdetector.По информации сайта, жалобы начали массово фиксировать около 17:00 по московскому времени, их число к этому моменту превысило отметку в сто сообщений. Больше всего — в Москве, Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Прошлый масштабный сбой в работе гаджетов Xiaomi в России произошел в феврале. Тогда пользователи жаловались на ломающее смартфон обновление, после которого устройство превращалось в "кирпич".
https://ria.ru/20240328/elektromobil-1936287790.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900613986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed0be8b86af3d727f19f865ead3bf081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России
Российские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе гаджетов Xiaomi