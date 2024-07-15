https://ria.ru/20240715/sboy-1959854171.html

Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России

Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России - РИА Новости, 15.07.2024

Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России

В России произошел масштабный сбой в работе смартфонов Xiaomi, следует из данных портала Downdetector. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:54

2024-07-15T18:54

2024-07-15T19:25

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России произошел масштабный сбой в работе смартфонов Xiaomi, следует из данных портала Downdetector.По информации сайта, жалобы начали массово фиксировать около 17:00 по московскому времени, их число к этому моменту превысило отметку в сто сообщений. Больше всего — в Москве, Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Прошлый масштабный сбой в работе гаджетов Xiaomi в России произошел в феврале. Тогда пользователи жаловались на ломающее смартфон обновление, после которого устройство превращалось в "кирпич".

https://ria.ru/20240328/elektromobil-1936287790.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2024

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье)