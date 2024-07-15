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Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России - РИА Новости, 15.07.2024
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18:54 15.07.2024 (обновлено: 19:25 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/sboy-1959854171.html
Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России
Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России - РИА Новости, 15.07.2024
Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России
В России произошел масштабный сбой в работе смартфонов Xiaomi, следует из данных портала Downdetector. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:54
2024-07-15T19:25
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России произошел масштабный сбой в работе смартфонов Xiaomi, следует из данных портала Downdetector.По информации сайта, жалобы начали массово фиксировать около 17:00 по московскому времени, их число к этому моменту превысило отметку в сто сообщений. Больше всего — в Москве, Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Прошлый масштабный сбой в работе гаджетов Xiaomi в России произошел в феврале. Тогда пользователи жаловались на ломающее смартфон обновление, после которого устройство превращалось в "кирпич".
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россия
москва
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Пользователи пожаловались на сбой в работе устройств Xiaomi в России

Российские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе гаджетов Xiaomi

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМагазин Xiaomi
Магазин Xiaomi - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Магазин Xiaomi. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России произошел масштабный сбой в работе смартфонов Xiaomi, следует из данных портала Downdetector.
По информации сайта, жалобы начали массово фиксировать около 17:00 по московскому времени, их число к этому моменту превысило отметку в сто сообщений. Больше всего — в Москве, Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Прошлый масштабный сбой в работе гаджетов Xiaomi в России произошел в феврале. Тогда пользователи жаловались на ломающее смартфон обновление, после которого устройство превращалось в "кирпич".
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ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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