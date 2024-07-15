https://ria.ru/20240715/rpts-1959785576.html
В РПЦ назвали проект закона о штрафах за преследование опасным для семей
В РПЦ назвали проект закона о штрафах за преследование опасным для семей - РИА Новости, 15.07.2024
В РПЦ назвали проект закона о штрафах за преследование опасным для семей
Проект закона о преследовании избыточен, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Федор... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:15
2024-07-15T15:15
2024-07-15T16:08
религия
общество
федор лукьянов
ярослав нилов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Проект закона о преследовании избыточен, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Федор Лукьянов. "Закон о преследовании увеличит количество разводов и социальную напряженность. Считаю избыточным и опасным для семей России принятие данного законопроекта. Защита граждан от преследования уже обеспечена Жилищным, Уголовно-процессуальным, Семейным кодексами, ФЗ о полиции и профилактике нарушений. Вопрос лишь в правильном правоприменении, а создание дополнительных сомнительных и громоздких правовых конструкций избыточно и опасно", — сказал он.По мнению священника, если этот закон примут, количество разводов и конфликтов в семьях значительно возрастет.Он также добавил, что после возвращения из зоны СВО многим военным требуется психологическая реабилитация, а авторы законопроекта создают условия, в которых любой конфликт в семье, как утверждает иерей, может обернуться ордером, запрещающим приближаться к женам и детям. "Не лучшее условие для стабильности и консолидации общества. От законодателей общество ждет поддержки и защиты семьи, серьезных решений в области миграции, а не антисемейных законов, списанных с западных шпаргалок", — заключил он.Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым сегодня внесли в проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование — попытки общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина — в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. Если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, то за это будет грозить штраф в три тысячи рублей. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток.
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общество, федор лукьянов, ярослав нилов
Религия, Общество, Федор Лукьянов, Ярослав Нилов
В РПЦ назвали проект закона о штрафах за преследование опасным для семей
Иерей Лукьянов: проект закона о преследовании увеличит социальную напряженность
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Проект закона о преследовании избыточен, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«
"Закон о преследовании увеличит количество разводов и социальную напряженность. Считаю избыточным и опасным для семей России принятие данного законопроекта. Защита граждан от преследования уже обеспечена Жилищным, Уголовно-процессуальным, Семейным кодексами, ФЗ о полиции и профилактике нарушений. Вопрос лишь в правильном правоприменении, а создание дополнительных сомнительных и громоздких правовых конструкций избыточно и опасно", — сказал он.
По мнению священника, если этот закон примут, количество разводов и конфликтов в семьях значительно возрастет.
Он также добавил, что после возвращения из зоны СВО многим военным требуется психологическая реабилитация, а авторы законопроекта создают условия, в которых любой конфликт в семье, как утверждает иерей, может обернуться ордером, запрещающим приближаться к женам и детям.
"Не лучшее условие для стабильности и консолидации общества. От законодателей общество ждет поддержки и защиты семьи, серьезных решений в области миграции, а не антисемейных законов, списанных с западных шпаргалок", — заключил он.
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым сегодня внесли в проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование — попытки общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина — в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. Если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, то за это будет грозить штраф в три тысячи рублей. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток.