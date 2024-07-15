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Потомок Достоевского рассказал, как сложилась его жизнь - РИА Новости, 15.07.2024
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Религия
 
18:49 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/potomok-1959852871.html
Потомок Достоевского рассказал, как сложилась его жизнь
Потомок Достоевского рассказал, как сложилась его жизнь - РИА Новости, 15.07.2024
Потомок Достоевского рассказал, как сложилась его жизнь
Праправнук Федора Достоевского Алексей считает себя "пролетарием до мозга и костей", при этом работает более 20 лет на одном из кораблей Валаамского... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:49
2024-07-15T18:49
религия
валаам
оптина пустынь
калужская область
федор достоевский
дмитрий певцов
амвросий оптинский (александр гренков)
сретенский монастырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959531046_0:285:1170:943_1920x0_80_0_0_94960847307cd833dff29fd406e99a48.jpg
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июл – РИА Новости. Праправнук Федора Достоевского Алексей считает себя "пролетарием до мозга и костей", при этом работает более 20 лет на одном из кораблей Валаамского монастырского флота, о чем он рассказал корреспонденту РИА Новости на фестивале "Дни Достоевского".Фестиваль "Дни Достоевского" проходит 12-14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь" и окрестностях. Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, который стал прототипом старца Зосимы в романе писателя "Братья Карамазовы"."Я пролетарий до мозга и костей. Деда не застал, он в 1968 году умер. А отец тоже пролетарий. У него в трудовой книжке 22 специальности, начиная от алмазчика, заканчивая вагоновожатым. Вагоновожатым я по его стопам и пошёл. А сейчас работаю на Валааме на судне "Василий Фокин", курсируем между островами архипелага", - рассказал Достоевский, которому сейчас около 50-и лет.Мужчина с длинной бородой, покуривая трубку, заметил, что не видит символизма, что праправнук Достоевского – верующего человека - сам оказался в монастыре. "Многие ищут какие-то знаки, символы, я спокойно к этому отношусь, решения мы принимаем сами по тысячу раз в день", - пояснил потомок писателя, но все же добавил, что на Валаам попал необычным образом."В 1995 году отчислили из университета, изучал английскую филологию. Закончил я уже потом заочно, но по специальности - преподаватель английского и немецкого – так и не работал. А когда отчислили, возраст был призывной, шла Первая чеченская война, многие знакомые, кого туда отправили, быстро погибали. А у меня еще со школы военно-учетная специальность – водитель. Водителей головной машины в колоннах снайперы первыми и снимают. И тут наш друг, священник, рассказал, что есть воинская часть на Валааме, там я и решил служить", - объяснил собеседник агентства.В осенний призыв он не попал - шел декабрь 1995 года, - и "решил перезимовать на Валааме". "А в следующий призыв на медкомиссиии меня комиссовали. Я остался на острове трудником. Сначала работал на посудомойке, потом в конюшне. Время было интересное, обитель только начинали восстанавливать. В 1997 году уехал, устроился водителем трамвая, женился, а в 2003 вернулся на остров в качестве матроса. Болезнь "валаамка" (так в шутку верующие называют свою привязанность и верность Валаамскому монастырю – ред.) не отпускает. По сей день работаю там на корабле - вахтами по две недели. А живу в Петербурге, там у меня семья", - заключил Алексей Достоевский.На фестивале "Дни Достоевского" Алексей представляет фильм "Мальчики", в котором сыграл одну из главных ролей. Фильм снят в 1989 году на основе произведения "Братья Карамазовы" Достоевского, в картине есть и кадры из Оптиной пустыни, в которой тогда только возрождалась монашеская жизнь.В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря симфонического оркестра министерства обороны, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. К участию в творческих встречах приглашены: поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков.Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
https://ria.ru/20240715/festival-1959850851.html
https://ria.ru/20240714/dostoevskiy-1959541234.html
https://ria.ru/20240714/monastyr-1959540164.html
https://ria.ru/20240714/monakhi-1959539192.html
https://ria.ru/20240711/lager-1959056966.html
валаам
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валаам, оптина пустынь, калужская область, федор достоевский, дмитрий певцов, амвросий оптинский (александр гренков), сретенский монастырь, русская православная церковь, религия
Религия, Валаам, Оптина пустынь, Калужская область, Федор Достоевский, Дмитрий Певцов, Амвросий Оптинский (Александр Гренков), Сретенский монастырь, Русская православная церковь, Религия
Потомок Достоевского рассказал, как сложилась его жизнь

Праправнук Достоевского: я пролетарий до мозга и костей

© РИА Новости / Артем БуденныйПраправнук Федора Достоевского Алексей Достоевский
Праправнук Федора Достоевского Алексей Достоевский - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Артем Буденный
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июл – РИА Новости. Праправнук Федора Достоевского Алексей считает себя "пролетарием до мозга и костей", при этом работает более 20 лет на одном из кораблей Валаамского монастырского флота, о чем он рассказал корреспонденту РИА Новости на фестивале "Дни Достоевского".
Фестиваль "Дни Достоевского" проходит 12-14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь" и окрестностях. Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, который стал прототипом старца Зосимы в романе писателя "Братья Карамазовы".
Верующие ждут исповеди в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Фестиваль "Дни Достоевского посетили почти 14 тыс человек
Вчера, 18:45
"Я пролетарий до мозга и костей. Деда не застал, он в 1968 году умер. А отец тоже пролетарий. У него в трудовой книжке 22 специальности, начиная от алмазчика, заканчивая вагоновожатым. Вагоновожатым я по его стопам и пошёл. А сейчас работаю на Валааме на судне "Василий Фокин", курсируем между островами архипелага", - рассказал Достоевский, которому сейчас около 50-и лет.
Мужчина с длинной бородой, покуривая трубку, заметил, что не видит символизма, что праправнук Достоевского – верующего человека - сам оказался в монастыре. "Многие ищут какие-то знаки, символы, я спокойно к этому отношусь, решения мы принимаем сами по тысячу раз в день", - пояснил потомок писателя, но все же добавил, что на Валаам попал необычным образом.
Репродукция картины Василия Перова Портрет Достоевского - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Начавшийся XXI век можно назвать веком Достоевского, заявил историк Волгин
14 июля, 10:21
"В 1995 году отчислили из университета, изучал английскую филологию. Закончил я уже потом заочно, но по специальности - преподаватель английского и немецкого – так и не работал. А когда отчислили, возраст был призывной, шла Первая чеченская война, многие знакомые, кого туда отправили, быстро погибали. А у меня еще со школы военно-учетная специальность – водитель. Водителей головной машины в колоннах снайперы первыми и снимают. И тут наш друг, священник, рассказал, что есть воинская часть на Валааме, там я и решил служить", - объяснил собеседник агентства.
В осенний призыв он не попал - шел декабрь 1995 года, - и "решил перезимовать на Валааме". "А в следующий призыв на медкомиссиии меня комиссовали. Я остался на острове трудником. Сначала работал на посудомойке, потом в конюшне. Время было интересное, обитель только начинали восстанавливать. В 1997 году уехал, устроился водителем трамвая, женился, а в 2003 вернулся на остров в качестве матроса. Болезнь "валаамка" (так в шутку верующие называют свою привязанность и верность Валаамскому монастырю – ред.) не отпускает. По сей день работаю там на корабле - вахтами по две недели. А живу в Петербурге, там у меня семья", - заключил Алексей Достоевский.
Могилы убитых в 1993 году насельников Оптиной пустыни иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарева) и Трофима (Татарникова) - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Наместник Оптиной пустыни рассказал о ныне живущих старцах
14 июля, 10:07
На фестивале "Дни Достоевского" Алексей представляет фильм "Мальчики", в котором сыграл одну из главных ролей. Фильм снят в 1989 году на основе произведения "Братья Карамазовы" Достоевского, в картине есть и кадры из Оптиной пустыни, в которой тогда только возрождалась монашеская жизнь.
В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря симфонического оркестра министерства обороны, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. К участию в творческих встречах приглашены: поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков.
Монастырь Оптина пустынь, Калужская область - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Оптиной пустыни собирают свидетельства для канонизации убитых монахов
14 июля, 10:03
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Международный студенческий лагерь открывается в Оптиной пустыни
11 июля, 18:00
 
РелигияВалаамОптина пустыньКалужская областьФедор ДостоевскийДмитрий ПевцовАмвросий Оптинский (Александр Гренков)Сретенский монастырьРусская православная церковьРелигия
 
 
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