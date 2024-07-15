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Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения - РИА Новости, 15.07.2024
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Религия
 
22:56 15.07.2024 (обновлено: 23:02 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html
Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения
Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения - РИА Новости, 15.07.2024
Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения
Неприемлемыми являются жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии, говорится в тексте подготовленного Федеральным... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:56
2024-07-15T23:02
религия
россия
мигранты
ислам
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Неприемлемыми являются жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии, говорится в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Один из разделов адаптационного курса, материалы которого имеются в распоряжении РИА Новости, посвящен основам неформального поведения в России, включая правила поведения на улице. Авторы лекций отмечают, что Россия – светское государство. "Государственной религии и верховенства любой религии над законами в России нет, поэтому будьте аккуратны, затрагивая темы религии. В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д.). Для этого есть специальные места – мечети, церкви, синагоги и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных", - говорится в тексте документы. Авторы адаптационного курса не советуют приезжим на улице громко разговаривать, кричать, махать руками, ругаться (неважно, на каком языке), выходить на улицу неодетыми или не полностью одетыми (только в штанах или шортах и шлепанцах), бросать мусор не в мусорный бак или урну, плевать, бросать скорлупу от орехов или семечек. "Что не следует делать, находясь на улице/в парке… Справлять физиологические потребности (ходить в туалет). Собираться большими группами, стоять (сидеть) у входа или выхода магазина, кафе и т. д., а также проявлять агрессию к прохожим. Обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей", - перечисляется в документе. Также слушателей лекций предупредят, что не стоит вызывающе вести себя в культурных и исторических местах около памятников архитектуры, музеев.
https://ria.ru/20240527/odezhda-1948762717.html
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россия, мигранты, ислам, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Религия, Россия, Мигранты, Ислам, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения

ФАДН: жертвоприношения животных и демонстрация отношения к религиям неприемлемы

© AP Photo / Emrah GurelКурбан-байрам
Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Курбан-байрам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Неприемлемыми являются жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии, говорится в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона.
Один из разделов адаптационного курса, материалы которого имеются в распоряжении РИА Новости, посвящен основам неформального поведения в России, включая правила поведения на улице. Авторы лекций отмечают, что Россия – светское государство.
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"Государственной религии и верховенства любой религии над законами в России нет, поэтому будьте аккуратны, затрагивая темы религии. В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д.). Для этого есть специальные места – мечети, церкви, синагоги и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных", - говорится в тексте документы.
Авторы адаптационного курса не советуют приезжим на улице громко разговаривать, кричать, махать руками, ругаться (неважно, на каком языке), выходить на улицу неодетыми или не полностью одетыми (только в штанах или шортах и шлепанцах), бросать мусор не в мусорный бак или урну, плевать, бросать скорлупу от орехов или семечек.
«
"Что не следует делать, находясь на улице/в парке… Справлять физиологические потребности (ходить в туалет). Собираться большими группами, стоять (сидеть) у входа или выхода магазина, кафе и т. д., а также проявлять агрессию к прохожим. Обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей", - перечисляется в документе.
Также слушателей лекций предупредят, что не стоит вызывающе вести себя в культурных и исторических местах около памятников архитектуры, музеев.
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РелигияРоссияМигрантыИсламФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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