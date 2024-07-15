https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html
Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения
Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения - РИА Новости, 15.07.2024
Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения
Неприемлемыми являются жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии, говорится в тексте подготовленного Федеральным... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:56
2024-07-15T22:56
2024-07-15T23:02
религия
россия
мигранты
ислам
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953301655_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_19e254717f1aacbbbda288bcc0c3dd0a.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Неприемлемыми являются жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии, говорится в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Один из разделов адаптационного курса, материалы которого имеются в распоряжении РИА Новости, посвящен основам неформального поведения в России, включая правила поведения на улице. Авторы лекций отмечают, что Россия – светское государство. "Государственной религии и верховенства любой религии над законами в России нет, поэтому будьте аккуратны, затрагивая темы религии. В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д.). Для этого есть специальные места – мечети, церкви, синагоги и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных", - говорится в тексте документы. Авторы адаптационного курса не советуют приезжим на улице громко разговаривать, кричать, махать руками, ругаться (неважно, на каком языке), выходить на улицу неодетыми или не полностью одетыми (только в штанах или шортах и шлепанцах), бросать мусор не в мусорный бак или урну, плевать, бросать скорлупу от орехов или семечек. "Что не следует делать, находясь на улице/в парке… Справлять физиологические потребности (ходить в туалет). Собираться большими группами, стоять (сидеть) у входа или выхода магазина, кафе и т. д., а также проявлять агрессию к прохожим. Обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей", - перечисляется в документе. Также слушателей лекций предупредят, что не стоит вызывающе вести себя в культурных и исторических местах около памятников архитектуры, музеев.
https://ria.ru/20240527/odezhda-1948762717.html
https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953301655_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_f6c7353667565611c8a1cfc9fe755df4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мигранты, ислам, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Религия, Россия, Мигранты, Ислам, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения
ФАДН: жертвоприношения животных и демонстрация отношения к религиям неприемлемы
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Неприемлемыми являются жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии, говорится в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона.
Один из разделов адаптационного курса, материалы которого имеются в распоряжении РИА Новости, посвящен основам неформального поведения в России
, включая правила поведения на улице. Авторы лекций отмечают, что Россия – светское государство.
"Государственной религии и верховенства любой религии над законами в России нет, поэтому будьте аккуратны, затрагивая темы религии. В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д.). Для этого есть специальные места – мечети, церкви, синагоги и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных", - говорится в тексте документы.
Авторы адаптационного курса не советуют приезжим на улице громко разговаривать, кричать, махать руками, ругаться (неважно, на каком языке), выходить на улицу неодетыми или не полностью одетыми (только в штанах или шортах и шлепанцах), бросать мусор не в мусорный бак или урну, плевать, бросать скорлупу от орехов или семечек.
«
"Что не следует делать, находясь на улице/в парке… Справлять физиологические потребности (ходить в туалет). Собираться большими группами, стоять (сидеть) у входа или выхода магазина, кафе и т. д., а также проявлять агрессию к прохожим. Обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей", - перечисляется в документе.
Также слушателей лекций предупредят, что не стоит вызывающе вести себя в культурных и исторических местах около памятников архитектуры, музеев.