https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html

Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения

Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения - РИА Новости, 15.07.2024

Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения

Неприемлемыми являются жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии, говорится в тексте подготовленного Федеральным... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:56

2024-07-15T22:56

2024-07-15T23:02

религия

россия

мигранты

ислам

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Неприемлемыми являются жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии, говорится в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Один из разделов адаптационного курса, материалы которого имеются в распоряжении РИА Новости, посвящен основам неформального поведения в России, включая правила поведения на улице. Авторы лекций отмечают, что Россия – светское государство. "Государственной религии и верховенства любой религии над законами в России нет, поэтому будьте аккуратны, затрагивая темы религии. В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д.). Для этого есть специальные места – мечети, церкви, синагоги и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных", - говорится в тексте документы. Авторы адаптационного курса не советуют приезжим на улице громко разговаривать, кричать, махать руками, ругаться (неважно, на каком языке), выходить на улицу неодетыми или не полностью одетыми (только в штанах или шортах и шлепанцах), бросать мусор не в мусорный бак или урну, плевать, бросать скорлупу от орехов или семечек. "Что не следует делать, находясь на улице/в парке… Справлять физиологические потребности (ходить в туалет). Собираться большими группами, стоять (сидеть) у входа или выхода магазина, кафе и т. д., а также проявлять агрессию к прохожим. Обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей", - перечисляется в документе. Также слушателей лекций предупредят, что не стоит вызывающе вести себя в культурных и исторических местах около памятников архитектуры, музеев.

https://ria.ru/20240527/odezhda-1948762717.html

https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мигранты, ислам, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)