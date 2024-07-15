https://ria.ru/20240715/koreja-1959870480.html

Южная Корея и США планируют отработать ядерные операции

Южная Корея и США планируют отработать ядерные операции - РИА Новости, 15.07.2024

Южная Корея и США планируют отработать ядерные операции

Южная Корея планирует при совместных учениях с США отработать реализацию принципов по управлению ядерными силами и проведению ядерных операций на Корейском... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:56

2024-07-15T19:56

2024-07-15T20:50

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южная корея

сша

корейский полуостров

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йенс столтенберг

нато

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СЕУЛ, 15 июл — РИА Новости. Южная Корея планирует при совместных учениях с США отработать реализацию принципов по управлению ядерными силами и проведению ядерных операций на Корейском полуострове, сообщил офис президента республики."Для продуктивной реализации "Руководящих принципов Южной Кореи и США по ядерному сдерживанию и ядерным операциям на Корейском полуострове" было решено системно и отдельно по каждой области продвигать обмены информацией, консультации, совместное планирование и исполнение в части управления ядерным оружием на Корейском полуострове. В ходе ежегодных южнокорейско-американских общеправительственных симуляций (TTS) и оборонных и военных штабных учений (TTX) будут также проводиться необходимые учения", — говорится в пресс-релизе.На совещании по актуальным вопросам внешней политики и безопасности, прошедшем под председательством начальника Управления национальной безопасности Чан Хо Чжина, заместители министров иностранных дел, объединения, обороны и замглавы разведслужбы, как сообщается, детально рассмотрели вопросы реализации мер в развитие договоренностей, достигнутых на вашингтонском саммите НАТО, и "договорились скрупулезно их выполнять".Кроме того, было принято решение о проведении процедурной и технической подготовок для как можно скорейшего начала обмена информацией с НАТО по северокорейским вооружениям. Также участники совещания договорились оперативно реализовывать договоренности со странами — членами НАТО в сфере АЭС, энергетики, оборонной промышленности и других сферах, которые обсуждались южнокорейским президентом с лидерами соответствующих 12 государств и генсеком Североатлантического альянса. На прошлой неделе представители министерств обороны США и Южной Кореи на полях саммита НАТО подписали "Руководящие принципы ядерного сдерживания и ядерных операций на Корейском полуострове", которые регулируют в том числе "неядерную поддержку" Сеулом ядерных операций Вашингтона в чрезвычайных ситуациях. Согласно новым принципам, союзники будут стремиться "увеличить частоту и уровень" развертывания американских стратегических средств на Корейском полуострове. Документ предусматривает обмен разведданными, совместное планирование, подготовку и осуществление операций. При этом предполагается, что Южная Корея будет играть более активную роль в этих процессах.

https://ria.ru/20240630/kndr-1956399535.html

https://ria.ru/20240624/medvedev-1955065869.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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в мире, южная корея, сша, корейский полуостров, юн сок ель, йенс столтенберг, нато