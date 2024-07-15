https://ria.ru/20240715/dtp-1959696473.html

В Крыму госпитализировали трех человек после ДТП с минивэном

В Крыму госпитализировали трех человек после ДТП с минивэном - РИА Новости, 15.07.2024

В Крыму госпитализировали трех человек после ДТП с минивэном

Восемь человек пострадали, из них трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу, после ДТП, в результате которого погиб девятилетний ребенок, сообщили... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:36

2024-07-15T09:36

2024-07-15T09:36

происшествия

здоровье - общество

белинский

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали, из них трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу, после ДТП, в результате которого погиб девятилетний ребенок, сообщили РИА Новости в крымском минздраве. Минивэн в воскресенье на закруглении дороги выехал за ее пределы и опрокинулся в кювет в районе села Белинское Ленинского района, погиб девятилетний ребенок, сообщила ранее региональная госавтоинспекция. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. "Среди пострадавших один ребенок погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Двум пострадавшим (взрослому и ребенку) с травмами легкой степени тяжести помощь оказана на месте, от госпитализации отказались. Шестеро пострадавших доставлены в ГБУЗ РК "Керченская больница N1 им. Н. И. Пирогова", из них госпитализированы трое пострадавших - два взрослых (с травмами легкой и средней тяжести) и несовершеннолетний (с тяжелой травмой), им оказывается необходимое лечение", - говорится в сообщении. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно, в госпитализации не нуждались, сообщили в минздраве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240714/dtp-1959596948.html

белинский

ленинский район

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происшествия, здоровье - общество, белинский, ленинский район