https://ria.ru/20240715/dtp-1959696473.html
В Крыму госпитализировали трех человек после ДТП с минивэном
В Крыму госпитализировали трех человек после ДТП с минивэном - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму госпитализировали трех человек после ДТП с минивэном
Восемь человек пострадали, из них трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу, после ДТП, в результате которого погиб девятилетний ребенок, сообщили... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:36
2024-07-15T09:36
2024-07-15T09:36
происшествия
здоровье - общество
белинский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали, из них трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу, после ДТП, в результате которого погиб девятилетний ребенок, сообщили РИА Новости в крымском минздраве. Минивэн в воскресенье на закруглении дороги выехал за ее пределы и опрокинулся в кювет в районе села Белинское Ленинского района, погиб девятилетний ребенок, сообщила ранее региональная госавтоинспекция. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. "Среди пострадавших один ребенок погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Двум пострадавшим (взрослому и ребенку) с травмами легкой степени тяжести помощь оказана на месте, от госпитализации отказались. Шестеро пострадавших доставлены в ГБУЗ РК "Керченская больница N1 им. Н. И. Пирогова", из них госпитализированы трое пострадавших - два взрослых (с травмами легкой и средней тяжести) и несовершеннолетний (с тяжелой травмой), им оказывается необходимое лечение", - говорится в сообщении. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно, в госпитализации не нуждались, сообщили в минздраве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240714/dtp-1959596948.html
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происшествия, здоровье - общество, белинский, ленинский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Белинский, Ленинский район
В Крыму госпитализировали трех человек после ДТП с минивэном
Минздрав Крыма: восемь человек пострадали после ДТП, трое госпитализированы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали, из них трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу, после ДТП, в результате которого погиб девятилетний ребенок, сообщили РИА Новости в крымском минздраве.
Минивэн в воскресенье на закруглении дороги выехал за ее пределы и опрокинулся в кювет в районе села Белинское Ленинского района, погиб девятилетний ребенок, сообщила ранее региональная госавтоинспекция. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних.
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"Среди пострадавших один ребенок погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Двум пострадавшим (взрослому и ребенку) с травмами легкой степени тяжести помощь оказана на месте, от госпитализации отказались. Шестеро пострадавших доставлены в ГБУЗ РК "Керченская больница N1 им. Н. И. Пирогова", из них госпитализированы трое пострадавших - два взрослых (с травмами легкой и средней тяжести) и несовершеннолетний (с тяжелой травмой), им оказывается необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно, в госпитализации не нуждались, сообщили в минздраве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.