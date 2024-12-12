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Электронная медицинская карта: как получить доступ и войти в личный кабинет
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17:59 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/medkarta-1988874127.html
Электронная медицинская карта: как оформить и получить доступ к документу
Электронная медицинская карта: как получить доступ и войти в личный кабинет
Электронная медицинская карта: как оформить и получить доступ к документу
Сегодня многие документы доступны россиянам не только в привычном бумажном, но и в электронном виде. В том числе - электронная медицинская карта, в которую при... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:59
2024-12-12T17:59
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здоровье - общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сегодня многие документы доступны россиянам не только в привычном бумажном, но и в электронном виде. В том числе - электронная медицинская карта, в которую при желании могут войти и просмотреть нужную информацию не только жители Москвы, но и других регионов. Какие преимущества есть у ЭМК, как оформить документ и получить доступ к медкарте через личный кабинет на госуслугах или систему ЕМИАС - в материале РИА Новости.Электронная медицинская картаЭлектронная медицинская карта - это виртуальный аналог обычной медкарты, которая хранится в регистратуре медицинской организации. В такую карту также вносится вся информация о здоровье человека: каких специалистов он посещал и с какими жалобами к ним обращался, результаты осмотра и обследования, поставленные пациенту диагнозы, назначенное соответствующее лечение, данные о вакцинации и проведенных операциях, а также сведения о выданных больничных листах и так далее.Электронная медкарта дублирует информацию, представленную на страницах бумажного документа, но не является его полной заменой. Бумажные карточки также заполняются врачом и хранятся в больнице или поликлинике. В электронной медкарте содержатся документы, выданные с 1 сентября 2022 года.“Частная медицинская клиника имеет право разработать собственную форму карты амбулаторного больного, если эта документация ведется на бумажных носителях. Но в том случае, если было принято решение использовать электронные медицинские документы, то структура, реквизиты и содержание электронной карты должны соответствовать утвержденной форме первичной медицинской документации. Это необходимо для того, чтобы документ корректно отображался в единой государственной информационной системе”, - отмечает Ченченкова Татьяна, генеральный директор медицинской клиники.Для чего нужнаГлавная задача электронной медкарты - собрать в одном месте всю самую важную информацию о здоровье пациента и свести к минимуму риск утраты столь важного документа. И даже если с бумажной медкартой что-то случится, все сведения сохранятся в электронном виде, а значит, любой врач при необходимости сможет получить к ним доступ.В каких регионах действуетЭлектронная медицинская карта действует во всех регионах России. Отличается лишь способ, при помощи которого граждане могут получать из нее всю необходимую им информацию, а также объем тех сведений, доступ к которым есть у жителей того или иного региона.“Внедрение ЭМК в России осуществляется поэтапно. С 1 января 2024 года начался обязательный переход к использованию электронных медицинских карт во всех регионах страны . Однако степень готовности и функциональность систем могут различаться. В Москве и Санкт-Петербурге ЭМК активно используются, в то время как в некоторых регионах этот процесс еще продолжается”, - отмечает Александра Аппель, медицинский юрист, эксперт в здравоохранении МВА.Как работает электронная медицинская карта“ЭМК хранит данные пациента в единой цифровой системе, доступной как медицинским работникам, так и самим пациентам, - рассказывает Александра Аппель. Основные функции ЭМК включают:Как правило, электронную медицинскую карту заполняет врач, который и вносит в нее протоколы осмотров, результаты анализов и других исследований, данные о вакцинации и другую не менее значимую информацию о здоровье пациента.Однако в некоторых субъектах страны (например, в столице при использовании специального приложения) часть сведений в электронную медкарту может внести и сам гражданин. Например, данные о семейном анамнезе, прививки и результаты обследований, которые были проведены в частных медцентрах, наблюдения за температурой тела, артериальным давлением и другими параметрами, а также прочие сведения.Как оформить электронную медкарту картуОформление электронной медицинской карты не требует от гражданина заполнения каких-либо документов или подачи соответствующего заявления. В подавляющем большинстве случаев такая карта у человека появляется автоматически в той медорганизации, к которой он прикреплен по прописке (если, конечно, организация использует электронный документооборот).Самостоятельно принять решение о том, чтобы открыть наравне с бумажной и электронную медкарту, гражданин не может. Точно также ему не доступна возможность от виртуальной медкарты отказаться.“Приказ Минздрава России от 07.09.2020 N 947н "Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2021 N 62054) определяет требования к визуализации электронного медицинского документа, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. - В частности, образ такого документа должен содержать:Оформление электронной медкарты на ребенкаПроцедура оформления электронной медкарты для юных пациентов идентична той, что действует для взрослых граждан. До того момента, как гражданину исполнится 15 лет, доступ к карте возможен через аккаунт его родителей, после у гражданина появляется возможность зарегистрировать свой личный аккаунт.Если гражданин также хочет получать при помощи электронных ресурсов информацию, касающуюся осмотров и обследований своих детей, ему необходимо указать сведения о детях в своем аккаунте на выбранной площадке или сервисе.Как посмотреть свою электронную медкартуПосмотреть информацию, которая вносится в электронную медкарту сотрудниками медорганизаций, можно несколькими способами:Нередко для того, чтобы получить доступ к медицинской документации онлайн, требуется ввести те или иные данные, например, номер свидетельства о рождении ребенка или полиса ОМС.Преимущества использования электронных медкарт“К преимуществам электронных медкарт можно отнести следующие пункты, - перечисляет Александра Аппель. - Прежде всего это - удобство и доступность (получить необходимую медицинскую информацию можно в любое время и из любого места). Конечно же, это и снижение бюрократической нагрузки за счет уменьшения объема бумажной документации. Повышается точность данных, так как исключаются ошибки, связанные с человеческим фактором. Еще одно преимущество - улучшение взаимодействия между медицинскими учреждениями (быстрый обмен информацией способствует более эффективному лечению)”.Возможные риски и проблемыПеречислил эксперт также возможные риски и проблемы, связанные с использованием электронных медицинских карт:Мнение эксперта“Цифровизация медицинских данных способствует повышению качества и оперативности медицинской помощи. Однако я бы уделила внимание необходимости усиления мер по защите персональных данных и обеспечения надежности систем, - отмечает Александра Аппель. - Электронная медицинская карта открывает новые возможности для пациентов и врачей, делая медицинское обслуживание более эффективным и современным. Однако успешное внедрение ЭМК требует внимательного подхода к вопросам безопасности и подготовки медицинского персонала”“Помните, что ЭМК является аналогом больничной карточки пациента и позволяет получать данные в любом месте, при этом делает информацию более прозрачной и гласной, а следовательно, проверяемой”, - говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительства РФ.Оксана Васильева отмечает, что активное использование электронных медицинских карт и системы записи к врачу заметно упрощает процесс получения медпомощи. Но при этом важно учитывать, что многие граждане не имеют доступа к интернету или не умеют пользоваться электронными госуслугами.“Одной из проблем реализации ЭМК является недостаточное финансирование проектов. Чтобы обеспечить успешное внедрение новых технологий, необходимо вкладывать значительные средства в обучение специалистов, разработку программного обеспечения и модернизацию инфраструктуры”, - также добавляет Татьяна Ченченкова.
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россия, москва, санкт-петербург, здоровье - общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество

Электронная медицинская карта: как оформить и получить доступ к документу

© iStock.com / JackFЭлектронная медицинская карта: как получить доступ и войти в личный кабинет
Электронная медицинская карта: как получить доступ и войти в личный кабинет - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© iStock.com / JackF
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сегодня многие документы доступны россиянам не только в привычном бумажном, но и в электронном виде. В том числе - электронная медицинская карта, в которую при желании могут войти и просмотреть нужную информацию не только жители Москвы, но и других регионов. Какие преимущества есть у ЭМК, как оформить документ и получить доступ к медкарте через личный кабинет на госуслугах или систему ЕМИАС - в материале РИА Новости.
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Электронная медицинская карта

Электронная медицинская карта - это виртуальный аналог обычной медкарты, которая хранится в регистратуре медицинской организации. В такую карту также вносится вся информация о здоровье человека: каких специалистов он посещал и с какими жалобами к ним обращался, результаты осмотра и обследования, поставленные пациенту диагнозы, назначенное соответствующее лечение, данные о вакцинации и проведенных операциях, а также сведения о выданных больничных листах и так далее.
Электронная медкарта дублирует информацию, представленную на страницах бумажного документа, но не является его полной заменой. Бумажные карточки также заполняются врачом и хранятся в больнице или поликлинике. В электронной медкарте содержатся документы, выданные с 1 сентября 2022 года.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМедицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре поликлиники
Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре поликлиники
“Частная медицинская клиника имеет право разработать собственную форму карты амбулаторного больного, если эта документация ведется на бумажных носителях. Но в том случае, если было принято решение использовать электронные медицинские документы, то структура, реквизиты и содержание электронной карты должны соответствовать утвержденной форме первичной медицинской документации. Это необходимо для того, чтобы документ корректно отображался в единой государственной информационной системе”, - отмечает Ченченкова Татьяна, генеральный директор медицинской клиники.

Для чего нужна

Главная задача электронной медкарты - собрать в одном месте всю самую важную информацию о здоровье пациента и свести к минимуму риск утраты столь важного документа. И даже если с бумажной медкартой что-то случится, все сведения сохранятся в электронном виде, а значит, любой врач при необходимости сможет получить к ним доступ.

В каких регионах действует

Электронная медицинская карта действует во всех регионах России. Отличается лишь способ, при помощи которого граждане могут получать из нее всю необходимую им информацию, а также объем тех сведений, доступ к которым есть у жителей того или иного региона.
“Внедрение ЭМК в России осуществляется поэтапно. С 1 января 2024 года начался обязательный переход к использованию электронных медицинских карт во всех регионах страны . Однако степень готовности и функциональность систем могут различаться. В Москве и Санкт-Петербурге ЭМК активно используются, в то время как в некоторых регионах этот процесс еще продолжается”, - отмечает Александра Аппель, медицинский юрист, эксперт в здравоохранении МВА.
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Как работает электронная медицинская карта

“ЭМК хранит данные пациента в единой цифровой системе, доступной как медицинским работникам, так и самим пациентам, - рассказывает Александра Аппель. Основные функции ЭМК включают:
  • Хранение медицинской информации. Все данные о пациенте, включая результаты анализов, диагнозы и назначения, сохраняются в цифровом формате.
  • Обеспечение доступа к данным. Врачи могут оперативно получать информацию о пациенте, что способствует более точной диагностике и лечению.
  • Обновление информации в реальном времени. После каждого приема или обследования данные сразу вносятся в систему, обеспечивая актуальность информации”.
Как правило, электронную медицинскую карту заполняет врач, который и вносит в нее протоколы осмотров, результаты анализов и других исследований, данные о вакцинации и другую не менее значимую информацию о здоровье пациента.
© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© iStock.com / demaerre
Прием у врача
Однако в некоторых субъектах страны (например, в столице при использовании специального приложения) часть сведений в электронную медкарту может внести и сам гражданин. Например, данные о семейном анамнезе, прививки и результаты обследований, которые были проведены в частных медцентрах, наблюдения за температурой тела, артериальным давлением и другими параметрами, а также прочие сведения.

Как оформить электронную медкарту карту

Оформление электронной медицинской карты не требует от гражданина заполнения каких-либо документов или подачи соответствующего заявления. В подавляющем большинстве случаев такая карта у человека появляется автоматически в той медорганизации, к которой он прикреплен по прописке (если, конечно, организация использует электронный документооборот).
© iStock.com / SeventyFourВрач за работой в медицинском кабинете
Врач за работой в медицинском кабинете - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© iStock.com / SeventyFour
Врач за работой в медицинском кабинете
Самостоятельно принять решение о том, чтобы открыть наравне с бумажной и электронную медкарту, гражданин не может. Точно также ему не доступна возможность от виртуальной медкарты отказаться.
Приказ Минздрава России от 07.09.2020 N 947н "Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2021 N 62054) определяет требования к визуализации электронного медицинского документа, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. - В частности, образ такого документа должен содержать:
  • наименование медицинской организации и ее адрес в пределах места нахождения;
  • персональные данные гражданина, являющегося получателем медуслуги, включая фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату рождения, место жительства;
  • текст электронного медицинского документа;
  • дату составления;
  • наименование должности лица, ответственного за формирование электронного медицинского документа;
  • сведения об электронной подписи, которой был подписан электронный медицинский документ (отметка об электронной подписи), с учетом установленных Порядком документооборота правил оформления информации о подписании документа электронной подписью, а также о соответствующем сертификате ключа проверки”.
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Оформление электронной медкарты на ребенка

Процедура оформления электронной медкарты для юных пациентов идентична той, что действует для взрослых граждан. До того момента, как гражданину исполнится 15 лет, доступ к карте возможен через аккаунт его родителей, после у гражданина появляется возможность зарегистрировать свой личный аккаунт.
Если гражданин также хочет получать при помощи электронных ресурсов информацию, касающуюся осмотров и обследований своих детей, ему необходимо указать сведения о детях в своем аккаунте на выбранной площадке или сервисе.

Как посмотреть свою электронную медкарту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Посмотреть информацию, которая вносится в электронную медкарту сотрудниками медорганизаций, можно несколькими способами:
  • на портале “Госуслуги”. Такая возможность предусмотрена как на федеральном, так и на региональных порталах. Для этого гражданину в первую очередь необходима подтвержденная учетная запись на этом ресурсе. Искать медицинскую документацию стоит в разделе “Здоровье” (вкладка “Медицинские документы”). Нужный файл при необходимости можно скачать и распечатать;
  • через систему ЕМИАС. Расшифровывается эта аббревиатура как Единая медицинская информационно-аналитическая система, а доступен этот вариант на сегодняшний день только жителям Москвы. Для более быстрого и удобного доступа ко всем возможностям системы жители столицы могут скачать себе на телефон одноименное приложение. Авторизоваться на ресурсе возможно через официальный портал мэра столицы, а получить доступ к документации - при наличии полиса ОМС и прикрепления к одной из поликлиник Москвы;
  • через портал “Здоровье петербуржца”. С его помощью доступ к необходимой меддокументации в электронном виде могут получить жители Санкт-Петербурга. Здесь же доступны и другие услуги, связанные со здоровьем. Регистрация на сервисе осуществляется через портал государственных услуг;
  • через сервис “К врачу”. Жителям ряда российских регионов доступ к медкарте возможен через региональный портал медицинских услуг. Для этого также необходимо авторизоваться на портале Госуслуг.
Нередко для того, чтобы получить доступ к медицинской документации онлайн, требуется ввести те или иные данные, например, номер свидетельства о рождении ребенка или полиса ОМС.
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Преимущества использования электронных медкарт

“К преимуществам электронных медкарт можно отнести следующие пункты, - перечисляет Александра Аппель. - Прежде всего это - удобство и доступность (получить необходимую медицинскую информацию можно в любое время и из любого места). Конечно же, это и снижение бюрократической нагрузки за счет уменьшения объема бумажной документации. Повышается точность данных, так как исключаются ошибки, связанные с человеческим фактором. Еще одно преимущество - улучшение взаимодействия между медицинскими учреждениями (быстрый обмен информацией способствует более эффективному лечению)”.

Возможные риски и проблемы

Перечислил эксперт также возможные риски и проблемы, связанные с использованием электронных медицинских карт:
  • риск несанкционированного доступа или утечки информации;
  • возможные технические сбои, которые могут привести к проблемам с доступом к системе;
  • персоналу необходимо время для того, чтобы освоить новые технологии.

Мнение эксперта

“Цифровизация медицинских данных способствует повышению качества и оперативности медицинской помощи. Однако я бы уделила внимание необходимости усиления мер по защите персональных данных и обеспечения надежности систем, - отмечает Александра Аппель. - Электронная медицинская карта открывает новые возможности для пациентов и врачей, делая медицинское обслуживание более эффективным и современным. Однако успешное внедрение ЭМК требует внимательного подхода к вопросам безопасности и подготовки медицинского персонала”
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРегистратура поликлиники №1 в Пятигорске
Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске
“Помните, что ЭМК является аналогом больничной карточки пациента и позволяет получать данные в любом месте, при этом делает информацию более прозрачной и гласной, а следовательно, проверяемой”, - говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительства РФ.
Оксана Васильева отмечает, что активное использование электронных медицинских карт и системы записи к врачу заметно упрощает процесс получения медпомощи. Но при этом важно учитывать, что многие граждане не имеют доступа к интернету или не умеют пользоваться электронными госуслугами.
“Одной из проблем реализации ЭМК является недостаточное финансирование проектов. Чтобы обеспечить успешное внедрение новых технологий, необходимо вкладывать значительные средства в обучение специалистов, разработку программного обеспечения и модернизацию инфраструктуры”, - также добавляет Татьяна Ченченкова.
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