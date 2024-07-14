https://ria.ru/20240714/kupanie-1959506461.html

Врач рассказал, кому противопоказано купание в водоемах

Врач рассказал, кому противопоказано купание в водоемах - РИА Новости, 14.07.2024

Врач рассказал, кому противопоказано купание в водоемах

Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, а людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:28

2024-07-14T03:28

2024-07-14T03:28

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, а людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Купание противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях. Нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности. "Жаркая погода, горячее солнце, перепад температур при купании – это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются", - добавил врач. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что жаркая погода в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля, не исключено, что жара сохранится и в конце месяца.

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общество, москва, андрей тяжельников, татьяна позднякова, здоровье - общество, россия