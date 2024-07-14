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Врач рассказал, кому противопоказано купание в водоемах
Врач рассказал, кому противопоказано купание в водоемах - РИА Новости, 14.07.2024
Врач рассказал, кому противопоказано купание в водоемах
Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, а людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:28
2024-07-14T03:28
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, а людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Купание противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях. Нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности. "Жаркая погода, горячее солнце, перепад температур при купании – это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются", - добавил врач. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что жаркая погода в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля, не исключено, что жара сохранится и в конце месяца.
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общество, москва, андрей тяжельников, татьяна позднякова, здоровье - общество, россия
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Татьяна Позднякова, Здоровье - Общество, Россия
Врач рассказал, кому противопоказано купание в водоемах
Врач Тяжельников: купание противопоказано при перенесенных инсульте и инфаркте
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, а людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Купание противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях. Нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности.
"Жаркая погода, горячее солнце, перепад температур при купании – это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются", - добавил врач.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
сообщила РИА Новости, что жаркая погода в Москве
с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля, не исключено, что жара сохранится и в конце месяца.