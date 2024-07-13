https://ria.ru/20240713/olimpiada-1959451333.html

Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде

Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде - РИА Новости, 13.07.2024

Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде

Российские школьники завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде, сообщили в Министерстве просвещения. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:02

2024-07-13T17:02

2024-07-13T17:56

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде, сообщили в Министерстве просвещения."Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде", — говорится в релизе.В состав сборной вошли победители Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2023-2024 учебного года. Руководителем команды стала доцент биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Белякова. "Мы уделяем большое внимание изучению естественных наук, и участие в олимпиадном движении — важная часть профориентационной работы в школе", — заявил глава министерства Сергей Кравцов. Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO) проводится с 1990 года. Каждая страна может отправить команду из четырех участников, победивших на национальной олимпиаде.

https://ria.ru/20240609/fizika-1951756268.html

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общество, россия, казахстан, белоруссия, сергей кравцов, ibo, мгу имени м. в. ломоносова