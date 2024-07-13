Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде
Российские школьники взяли 4 медали на Международной биологической олимпиаде
© Фото : Минпросвещения РФУчастники Международной биологической олимпиады в Казахстане
© Фото : Минпросвещения РФ
Участники Международной биологической олимпиады в Казахстане
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде, сообщили в Министерстве просвещения.
"Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде", — говорится в релизе.
В состав сборной вошли победители Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2023-2024 учебного года. Руководителем команды стала доцент биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Белякова.
Олимпиада проходила в Казахстане, в ней приняли участие 300 школьников из 81 страны, среди которых: Белоруссия, Китай, ОАЭ, Венгрия, Сирия, Франция, Индия и другие.
"Мы уделяем большое внимание изучению естественных наук, и участие в олимпиадном движении — важная часть профориентационной работы в школе", — заявил глава министерства Сергей Кравцов.
Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO) проводится с 1990 года. Каждая страна может отправить команду из четырех участников, победивших на национальной олимпиаде.
Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников
24 июня, 10:05