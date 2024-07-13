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Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде - РИА Новости, 13.07.2024
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Хорошие новости
 
17:02 13.07.2024 (обновлено: 17:56 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/olimpiada-1959451333.html
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде - РИА Новости, 13.07.2024
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде
Российские школьники завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде, сообщили в Министерстве просвещения. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:02
2024-07-13T17:56
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде, сообщили в Министерстве просвещения."Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде", — говорится в релизе.В состав сборной вошли победители Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2023-2024 учебного года. Руководителем команды стала доцент биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Белякова. "Мы уделяем большое внимание изучению естественных наук, и участие в олимпиадном движении — важная часть профориентационной работы в школе", — заявил глава министерства Сергей Кравцов. Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO) проводится с 1990 года. Каждая страна может отправить команду из четырех участников, победивших на национальной олимпиаде.
https://ria.ru/20240609/fizika-1951756268.html
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общество, россия, казахстан, белоруссия, сергей кравцов, ibo, мгу имени м. в. ломоносова
Хорошие новости, Общество, Россия, Казахстан, Белоруссия, Сергей Кравцов, IBO, МГУ имени М. В. Ломоносова
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде

Российские школьники взяли 4 медали на Международной биологической олимпиаде

© Фото : Минпросвещения РФУчастники Международной биологической олимпиады в Казахстане
Участники Международной биологической олимпиады в Казахстане - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Минпросвещения РФ
Участники Международной биологической олимпиады в Казахстане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде, сообщили в Министерстве просвещения.
"Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде", — говорится в релизе.
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9 июня, 11:50
В состав сборной вошли победители Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2023-2024 учебного года. Руководителем команды стала доцент биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Белякова.

Олимпиада проходила в Казахстане, в ней приняли участие 300 школьников из 81 страны, среди которых: Белоруссия, Китай, ОАЭ, Венгрия, Сирия, Франция, Индия и другие.

"Мы уделяем большое внимание изучению естественных наук, и участие в олимпиадном движении — важная часть профориентационной работы в школе", — заявил глава министерства Сергей Кравцов.
Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO) проводится с 1990 года. Каждая страна может отправить команду из четырех участников, победивших на национальной олимпиаде.
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Хорошие новостиОбществоРоссияКазахстанБелоруссияСергей КравцовIBOМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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