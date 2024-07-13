https://ria.ru/20240713/odkb-1959378742.html

ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред

ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред - РИА Новости, 13.07.2024

ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред

ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:38

2024-07-13T05:38

2024-07-13T05:38

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам", - сказал Васильев. Он напомнил, что в ОДКБ работает объединенный штаб, где действует центр кризисного реагирования, который в режиме реального времени следит за развитием ситуации. В начале июля замначальника генштаба белорусских вооруженных сил Владимир Куприянюк заявлял, что обстановка на границе Белоруссии и Украины остается напряженной, НАТО продолжает наращивать присутствие у западных границ республики. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что силовики "перекрыли" южную и западную границы, чтобы не допустить "оплошность". Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240713/zapad-1959373657.html

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, одкб, нато