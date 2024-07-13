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ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред - РИА Новости, 13.07.2024
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05:38 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/odkb-1959378742.html
ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред
ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред - РИА Новости, 13.07.2024
ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред
ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:38
2024-07-13T05:38
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам", - сказал Васильев. Он напомнил, что в ОДКБ работает объединенный штаб, где действует центр кризисного реагирования, который в режиме реального времени следит за развитием ситуации. В начале июля замначальника генштаба белорусских вооруженных сил Владимир Куприянюк заявлял, что обстановка на границе Белоруссии и Украины остается напряженной, НАТО продолжает наращивать присутствие у западных границ республики. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что силовики "перекрыли" южную и западную границы, чтобы не допустить "оплошность". Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240713/zapad-1959373657.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, одкб, нато
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко, ОДКБ, НАТО
ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред

Васильев: ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
"Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам", - сказал Васильев.
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Он напомнил, что в ОДКБ работает объединенный штаб, где действует центр кризисного реагирования, который в режиме реального времени следит за развитием ситуации.
В начале июля замначальника генштаба белорусских вооруженных сил Владимир Куприянюк заявлял, что обстановка на границе Белоруссии и Украины остается напряженной, НАТО продолжает наращивать присутствие у западных границ республики.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что силовики "перекрыли" южную и западную границы, чтобы не допустить "оплошность". Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
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