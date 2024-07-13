https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959468254.html

Украина отвела войска от белорусской границы, заявил Лукашенко

Украина отвела войска от белорусской границы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.07.2024

Украина отвела войска от белорусской границы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе, Украина отвела свои войска, передает госагентство Белта. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T19:23

2024-07-13T19:23

2024-07-13T20:29

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МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе, Украина отвела свои войска, передает госагентство Белта."После определенной работы украинцы свои Вооруженные силы и дополнительные войска, которые они (ранее. — Прим. ред.) перебросили к нашей границе, отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", — сказал глава государства. Он поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. "Ситуация стабилизирована <...>. И наши войска нужно убирать. Чтобы они понимали, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь (на границе с Украиной. — Прим. ред.) концентрировать свои Вооруженные силы, кроме Сил специальных операций", — пояснил Лукашенко.Президент отметил, что сейчас осложнений с Украиной нет, и выразил надежду, что не будет."Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли, мы никакие не враги для украинцев. Я много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне", — подчеркнул белорусский лидер.По его словам, последние события показали, что "можно договориться". В конце июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной из-за данных о нахождении недалеко от рубежа боевиков "Русского добровольческого корпуса"*. Кроме того, пограничники нашли тайник с двумя килограммами пластичной взрывчатки и компонентами для изготовления самодельных бомб.Впоследствии начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко заявил, что Минск наблюдает "ничем не обоснованную и непонятную активность" в приграничной зоне. Так, ВСУ перебросили подразделения спецназа в город Овруч на Житомирском направлении. Военачальник тогда пояснил, что такими силами киевский режим потенциально может "насытить" белорусскую территорию диверсионно-разведывательными группами.Лукашенко 2 июля объявил о приведении ВВС и ПВО страны в высокую готовность Кроме того, пограничников перевели на усиленную охрану госграницы, также были развернуты Силы специальных операций.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html

https://ria.ru/20240701/peskov-1956589614.html

https://ria.ru/20240701/granitsa-1956652984.html

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в мире, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, александр лукашенко