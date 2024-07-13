https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959468254.html
Украина отвела войска от белорусской границы, заявил Лукашенко
Украина отвела войска от белорусской границы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.07.2024
Украина отвела войска от белорусской границы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе, Украина отвела свои войска, передает госагентство Белта. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T19:23
2024-07-13T19:23
2024-07-13T20:29
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МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе, Украина отвела свои войска, передает госагентство Белта."После определенной работы украинцы свои Вооруженные силы и дополнительные войска, которые они (ранее. — Прим. ред.) перебросили к нашей границе, отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", — сказал глава государства. Он поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. "Ситуация стабилизирована <...>. И наши войска нужно убирать. Чтобы они понимали, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь (на границе с Украиной. — Прим. ред.) концентрировать свои Вооруженные силы, кроме Сил специальных операций", — пояснил Лукашенко.Президент отметил, что сейчас осложнений с Украиной нет, и выразил надежду, что не будет."Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли, мы никакие не враги для украинцев. Я много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне", — подчеркнул белорусский лидер.По его словам, последние события показали, что "можно договориться". В конце июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной из-за данных о нахождении недалеко от рубежа боевиков "Русского добровольческого корпуса"*. Кроме того, пограничники нашли тайник с двумя килограммами пластичной взрывчатки и компонентами для изготовления самодельных бомб.Впоследствии начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко заявил, что Минск наблюдает "ничем не обоснованную и непонятную активность" в приграничной зоне. Так, ВСУ перебросили подразделения спецназа в город Овруч на Житомирском направлении. Военачальник тогда пояснил, что такими силами киевский режим потенциально может "насытить" белорусскую территорию диверсионно-разведывательными группами.Лукашенко 2 июля объявил о приведении ВВС и ПВО страны в высокую готовность Кроме того, пограничников перевели на усиленную охрану госграницы, также были развернуты Силы специальных операций.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html
https://ria.ru/20240701/peskov-1956589614.html
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в мире, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Александр Лукашенко
Украина отвела войска от белорусской границы, заявил Лукашенко
Лукашенко: Украина отвела войска, которые перебросила к границе с Белоруссией
МИНСК, 13 июл — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе, Украина отвела свои войска, передает госагентство Белта
.
"После определенной работы украинцы свои Вооруженные силы и дополнительные войска, которые они (ранее. — Прим. ред.) перебросили к нашей границе, отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", — сказал глава государства.
Он поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
"Ситуация стабилизирована <...>. И наши войска нужно убирать. Чтобы они понимали, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь (на границе с Украиной. — Прим. ред.) концентрировать свои Вооруженные силы, кроме Сил специальных операций", — пояснил Лукашенко.
Президент отметил, что сейчас осложнений с Украиной нет, и выразил надежду, что не будет.
"Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли, мы никакие не враги для украинцев. Я много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне", — подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, последние события показали, что "можно договориться".
В конце июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной из-за данных о нахождении недалеко от рубежа боевиков "Русского добровольческого корпуса"*. Кроме того, пограничники нашли тайник с двумя килограммами пластичной взрывчатки и компонентами для изготовления самодельных бомб.
Впоследствии начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко заявил, что Минск наблюдает "ничем не обоснованную и непонятную активность" в приграничной зоне.
Так, ВСУ
перебросили подразделения спецназа в город Овруч на Житомирском направлении. Военачальник тогда пояснил, что такими силами киевский режим потенциально может "насытить" белорусскую территорию диверсионно-разведывательными группами.
Лукашенко 2 июля объявил о приведении ВВС и ПВО страны в высокую готовность Кроме того, пограничников перевели на усиленную охрану госграницы, также были развернуты Силы специальных операций.
* Запрещенная в России террористическая организация.