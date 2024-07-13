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Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной - РИА Новости, 13.07.2024
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19:16 13.07.2024 (обновлено: 20:46 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959467671.html
Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной
Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной - РИА Новости, 13.07.2024
Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, заявил о ликвидации напряженности РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T19:16
2024-07-13T20:46
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, заявил о ликвидации напряженности на границе с этой страной, сообщило госагентство Белта."Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.По информации агентства, Лукашенко в Лунинецком районе (Брестская область) проводит совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении. Участники совещания - госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, председатель КГБ Иван Тертель, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба вооруженных сил Павел Муравейко, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, командующий силами специальных операций вооруженных вил Вадим Денисенко, командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.Президент напомнил, что серьезное обострение и осложнение на границе с Украиной было замечено пару недель назад. "Я вынужден был, насколько это возможно, успокоить население, что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе. Была серьезная тревога нашего населения. В связи с этим было принято решение о выводе отдельных подразделений наших на границу. И сил специальных операций. Были дополнительно мобилизованы и переведены на усиленную охрану границы наши пограничники", - напомнил Лукашенко."То есть мы активизировались, и наши войска также были активизированы", - констатировал глава государства.Произошедшая в итоге деэскалация напряженности, отвод ранее переброшенных к границе украинских сил после предпринятых Минском мер реагирования, по словам Лукашенко, свидетельствуют, что обещания о том, что военные люди обеспечат мир и безопасность, были выполнены. "Как я говорил, я пообещал людям, что с ситуацией мы справимся", - сказал он.
https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959468254.html
https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html
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в мире, украина, белоруссия, брестская область, александр лукашенко, александр вольфович, иван кубраков
В мире, Украина, Белоруссия, Брестская область, Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Иван Кубраков
Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Белта: Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, заявил о ликвидации напряженности на границе с этой страной, сообщило госагентство Белта.
"Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения места дислокации 56-го зенитного ракетного полка в Брестской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Украина отвела войска от белорусской границы, заявил Лукашенко
Вчера, 19:23
По информации агентства, Лукашенко в Лунинецком районе (Брестская область) проводит совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении. Участники совещания - госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, председатель КГБ Иван Тертель, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба вооруженных сил Павел Муравейко, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, командующий силами специальных операций вооруженных вил Вадим Денисенко, командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.
Президент напомнил, что серьезное обострение и осложнение на границе с Украиной было замечено пару недель назад. "Я вынужден был, насколько это возможно, успокоить население, что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе. Была серьезная тревога нашего населения. В связи с этим было принято решение о выводе отдельных подразделений наших на границу. И сил специальных операций. Были дополнительно мобилизованы и переведены на усиленную охрану границы наши пограничники", - напомнил Лукашенко.
"То есть мы активизировались, и наши войска также были активизированы", - констатировал глава государства.
Произошедшая в итоге деэскалация напряженности, отвод ранее переброшенных к границе украинских сил после предпринятых Минском мер реагирования, по словам Лукашенко, свидетельствуют, что обещания о том, что военные люди обеспечат мир и безопасность, были выполнены. "Как я говорил, я пообещал людям, что с ситуацией мы справимся", - сказал он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении
Вчера, 19:47
 
В миреУкраинаБелоруссияБрестская областьАлександр ЛукашенкоАлександр ВольфовичИван Кубраков
 
 
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