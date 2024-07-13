https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959467671.html

Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной - РИА Новости, 13.07.2024

Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, заявил о ликвидации напряженности РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T19:16

2024-07-13T19:16

2024-07-13T20:46

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, заявил о ликвидации напряженности на границе с этой страной, сообщило госагентство Белта."Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.По информации агентства, Лукашенко в Лунинецком районе (Брестская область) проводит совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении. Участники совещания - госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, председатель КГБ Иван Тертель, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба вооруженных сил Павел Муравейко, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, командующий силами специальных операций вооруженных вил Вадим Денисенко, командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.Президент напомнил, что серьезное обострение и осложнение на границе с Украиной было замечено пару недель назад. "Я вынужден был, насколько это возможно, успокоить население, что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе. Была серьезная тревога нашего населения. В связи с этим было принято решение о выводе отдельных подразделений наших на границу. И сил специальных операций. Были дополнительно мобилизованы и переведены на усиленную охрану границы наши пограничники", - напомнил Лукашенко."То есть мы активизировались, и наши войска также были активизированы", - констатировал глава государства.Произошедшая в итоге деэскалация напряженности, отвод ранее переброшенных к границе украинских сил после предпринятых Минском мер реагирования, по словам Лукашенко, свидетельствуют, что обещания о том, что военные люди обеспечат мир и безопасность, были выполнены. "Как я говорил, я пообещал людям, что с ситуацией мы справимся", - сказал он.

https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959468254.html

https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html

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в мире, украина, белоруссия, брестская область, александр лукашенко, александр вольфович, иван кубраков