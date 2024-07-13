https://ria.ru/20240713/gibel-1959383467.html

В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах

В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 13.07.2024

В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах

Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T07:59

2024-07-13T07:59

2024-07-13T08:00

происшествия

россия

щекино

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Двадцать два человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. Всего 30 происшествий случилось на водных объектах за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет МЧС, люди утонули в пензенском селе Демкино в пруду, в Татарстане в Волге, в тульском городе Щекино в водоёме, в Саратовской области в реке Еруслан, в Ленинградской области в реке Оредеж, в кировской деревне Малый Шудум в реке Большая Кокшага, в Орловской области, в Тюменской области в реке Тавда и в Амурской области в озере.

https://ria.ru/20240713/evakuatsiya-1959383313.html

россия

щекино

саратовская область

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происшествия, россия, щекино, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)