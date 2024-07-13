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В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах
В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 13.07.2024
В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах
Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:59
2024-07-13T07:59
2024-07-13T08:00
происшествия
россия
щекино
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Двадцать два человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. Всего 30 происшествий случилось на водных объектах за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет МЧС, люди утонули в пензенском селе Демкино в пруду, в Татарстане в Волге, в тульском городе Щекино в водоёме, в Саратовской области в реке Еруслан, в Ленинградской области в реке Оредеж, в кировской деревне Малый Шудум в реке Большая Кокшага, в Орловской области, в Тюменской области в реке Тавда и в Амурской области в озере.
https://ria.ru/20240713/evakuatsiya-1959383313.html
россия
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происшествия, россия, щекино, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Щекино, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах
МЧС: в России более 20 человек погибли на водоемах за минувшие сутки