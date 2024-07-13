Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ
Hrriyet: Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне
СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, итоговая декларация саммита схожа с агитками террористов, написал в субботу колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Турция на саммите НАТО подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине, готова продолжить стамбульский процесс, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Итоговая декларация саммита НАТО напоминает манифест джихадистов с призывами к войне и угрозами. Краткая характеристика саммита: Россия - враг. Китай - враг. Продолжаем войну Украины против РФ. Продолжаем угрожать КНР... Если бы не было призывов Эрдогана к миру и перемирию, то никто на саммите и не заговорил бы об этом", - пишет Хакан.
По его словам, без заявлений турецкого лидера саммит альянса был бы сконцентрирован исключительно на таких "ценностях", как "кровь, война, смерть, танки, снаряды, оружие".
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На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.