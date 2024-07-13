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Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
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11:56 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/erdogan-1959409354.html
Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ
Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, итоговая декларация саммита схожа с агитками террористов, написал в РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:56
2024-07-13T11:56
украина
россия
китай
реджеп тайип эрдоган
нато
в мире
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СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, итоговая декларация саммита схожа с агитками террористов, написал в субботу колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Турция на саммите НАТО подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине, готова продолжить стамбульский процесс, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Итоговая декларация саммита НАТО напоминает манифест джихадистов с призывами к войне и угрозами. Краткая характеристика саммита: Россия - враг. Китай - враг. Продолжаем войну Украины против РФ. Продолжаем угрожать КНР... Если бы не было призывов Эрдогана к миру и перемирию, то никто на саммите и не заговорил бы об этом", - пишет Хакан. По его словам, без заявлений турецкого лидера саммит альянса был бы сконцентрирован исключительно на таких "ценностях", как "кровь, война, смерть, танки, снаряды, оружие". На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959352266.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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украина, россия, китай, реджеп тайип эрдоган, нато, в мире
Украина, Россия, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, В мире
Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ

Hrriyet: Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне
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СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, итоговая декларация саммита схожа с агитками террористов, написал в субботу колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Турция на саммите НАТО подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине, готова продолжить стамбульский процесс, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Турция на саммите НАТО подняла вопрос об основе для переговоров по Украине
12 июля, 21:08
"Итоговая декларация саммита НАТО напоминает манифест джихадистов с призывами к войне и угрозами. Краткая характеристика саммита: Россия - враг. Китай - враг. Продолжаем войну Украины против РФ. Продолжаем угрожать КНР... Если бы не было призывов Эрдогана к миру и перемирию, то никто на саммите и не заговорил бы об этом", - пишет Хакан.
По его словам, без заявлений турецкого лидера саммит альянса был бы сконцентрирован исключительно на таких "ценностях", как "кровь, война, смерть, танки, снаряды, оружие".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган
12 июля, 02:17
 
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