https://ria.ru/20240713/erdogan-1959409354.html

Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ

Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, пишут СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, итоговая декларация саммита схожа с агитками террористов, написал в РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T11:56

2024-07-13T11:56

2024-07-13T11:56

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СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру, итоговая декларация саммита схожа с агитками террористов, написал в субботу колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Турция на саммите НАТО подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине, готова продолжить стамбульский процесс, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Итоговая декларация саммита НАТО напоминает манифест джихадистов с призывами к войне и угрозами. Краткая характеристика саммита: Россия - враг. Китай - враг. Продолжаем войну Украины против РФ. Продолжаем угрожать КНР... Если бы не было призывов Эрдогана к миру и перемирию, то никто на саммите и не заговорил бы об этом", - пишет Хакан. По его словам, без заявлений турецкого лидера саммит альянса был бы сконцентрирован исключительно на таких "ценностях", как "кровь, война, смерть, танки, снаряды, оружие". На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959352266.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240712/nato-1959118119.html

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украина, россия, китай, реджеп тайип эрдоган, нато, в мире