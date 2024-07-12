https://ria.ru/20240712/volontery-1958776150.html

"На это уйдет много лет". Что грозит самым уязвимым жителям Донбасса

"На это уйдет много лет". Что грозит самым уязвимым жителям Донбасса - РИА Новости, 12.07.2024

"На это уйдет много лет". Что грозит самым уязвимым жителям Донбасса

"Когда попадаешь туда, время словно замедляется. Нет этого безумного городского темпа. Но к этому быстро привыкаешь", — рассказывает Анна Иванова, волонтер... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:03

надежные люди

общество

донбасс

русская православная церковь

мариуполь

горловка

аналитика - религия и мировоззрение

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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости, Давид Нармания. "Когда попадаешь туда, время словно замедляется. Нет этого безумного городского темпа. Но к этому быстро привыкаешь", — рассказывает Анна Иванова, волонтер Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности. Она работает в одном из психоневрологических интернатов Донбасса. О том, как и кому там помогают, — в материале РИА Новости.Вернуться — сложнееДо недавних пор Анна проводила здесь каждый отпуск."Как говорил мой командир: "Лучший отдых — это смена деятельности", — объясняет она. Анна служила на Тихоокеанском флоте, вышла в отставку в звании мичмана. А когда переехала в Подмосковье, устроилась в московском метро.Волонтером стала в "красной" зоне ковидного госпиталя."В первые дни очень боялась, что не справлюсь. Было непонятно, как ухаживать за чужим человеком, — вспоминает Анна. — Опасалась, что во мне проснется какая-то брезгливость. Но быстро поняла, что ничего этого нет, освоилась".Самое главное тут — простое человеческое участие."Людям нужно немного внимания, поговорить с кем-то. Уход, конечно, тоже важен, но вот банально побеседуешь с человеком — и видишь, как ему полегчало", — добавляет волонтер.В августе 2022-го она приехала в Мариуполь — в местную больницу. Затем было еще несколько поездок в зону СВО: Горловка, Северодонецк, опять Горловка. А недавно Анна уволилась с работы и занялась интернатом."Когда я здесь, мне спокойнее, — продолжает она. — Понимаю, что я хоть что-то делаю для людей. Даже новостей не читаю. А дома постоянно тыкаюсь и смотрю, какая обстановка. Это как мать, которая переживает о своем ребенке, когда тот не рядом, накручивает себя. Так что я тут в первую очередь ради себя. В каком-то смысле я — эгоистка. Просто перед собой хочется быть честной и не остаться в стороне, когда страна проходит через испытания и некоторым людям приходится очень тяжело".Гостей здесь ждутВолонтеры помогают интернату с апреля — Иванова была в числе первых. Всего здесь около трехсот подопечных. Большинство — мужчины, но есть и женщины.Зачастую сюда попадают сразу после совершеннолетия. Потому и возраст очень разный — от 18 до 90."Большинство пожилые, — говорит Олеся Семенко-Терюхова, тоже волонтер. — Но ведут себя как дети. Очень тепло встречают, у них активно работает сарафанное радио. Ты только приехала, познакомилась с несколькими, встречаешь других подопечных, а они уже знают твое имя. Такие ласковые, хотя порой ссорятся друг с другом. К волонтерам — всей душой. Помогло, что у меня у самой есть дети, я как будто была готова к этому".Для нее это первый волонтерский опыт в Донбассе."Я сразу сказала, что готова ехать туда, куда отправят. Интернат так интернат. Это не психиатрическая лечебница все-таки. Да, раньше я была эковолонтером: субботники, уборка несанкционированных свалок, высадка растений. Но я не боялась. И к тому же я часто бывала в этих краях в детстве, летом. В Донецке у меня двоюродный брат до сих пор живет. Я с ним 18 лет не виделась, только по Сети поддерживали связь. Для меня важно было вернуться сюда, местный говор напоминает мне об очень теплых моментах детства", — делится она подробностями.Волонтеры-женщины стараются занять подопечных рукоделием: вышивают, делают аппликации. Или просто читают книги.Сперва — работаМужчины играют в футбол, организуют активный досуг. В интернате даже есть собственная команда, скоро привезут два комплекта формы.Это во многом заслуга Дмитрия Сараева. Командир пожарного расчета на пенсии в сентябре прошлого года восстанавливал поврежденные дома в Мариуполе."День начинается с совещания у директора, нам определяют фронт работ. Моя основная задача — помогать местному слесарю: где что сломалось — чиним. По хозяйству делаем почти все сами, кроме, пожалуй, сварочных работ. Женщины в основном на кухне. А примерно с пяти вечера и до восьми — проводим время с подопечными".Но это, признается Дмитрий, самое интересное."Они невероятно расцветают, когда уделяешь им внимание, — рассказывает он. — Представьте, почти вся жизнь — с одними и теми же людьми. А тут кто-то новый, и относится к ним с участием. Они любят общаться, делиться воспоминаниями — о семье, которая у них была, и детстве. Некоторых, конечно, навещают родные, но у большинства никого нет".Встречают не так жадно"Теперь подопечные встречают меня именно что тепло, а не жадно, как раньше, — уточняет координатор больничного и социального служения РПЦ в Донбассе Ирина Худякова. — Они уже понимают, что не одиноки, что есть люди, готовые им помочь".Именно она предложила помощь сотрудникам интерната, и те ее приняли."Работали под обстрелами. В голодные годы приносили еду из дома. Но часть персонала все равно разъехалась. И несколько сотен пациентов нуждаются в поддержке", — подчеркивает Ирина.Для других задач, по ее словам, людей найти проще: волонтеры РПЦ занимаются и восстановлением разрушенного жилья, и уходом за пенсионерами и инвалидами, и многодетными семьями, и больничным служением. Сама она участвовала почти во всем из этого — была в Донбассе много раз. Как и другие добровольцы, выкраивала отпуска, даже специально сдавала кровь, чтобы накопить отгулы. Помощь здесь будет нужна еще много лет — даже после завершения боевых действий. И особенно — самым уязвимым, в том числе обитателям этого интерната.

https://ria.ru/20240613/spetsoperatsiya-1952183543.html

https://ria.ru/20240521/volonter-1947236349.html

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общество, донбасс, русская православная церковь, мариуполь, горловка, аналитика - религия и мировоззрение