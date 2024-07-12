https://ria.ru/20240712/skandal-1959029947.html
"Черная касса", шпионы и загадочная смерть: новый скандал в Ватикане
"Черная касса", шпионы и загадочная смерть: новый скандал в Ватикане - РИА Новости, 12.07.2024
"Черная касса", шпионы и загадочная смерть: новый скандал в Ватикане
Даже спустя год после смерти третьего лица в Граде святого Петра — кардинала Джорджа Пелла — в коридорах Апостольского дворца все еще шепчутся о нем. На днях... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:00
2024-07-12T08:00
2024-07-12T08:03
религия
ватикан
рим
сардиния
франциск (хорхе марио бергольо)
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958732897_215:310:3305:2048_1920x0_80_0_0_c9b34985c3d7f5db8b14c6f2c669e8f4.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Даже спустя год после смерти третьего лица в Граде святого Петра — кардинала Джорджа Пелла — в коридорах Апостольского дворца все еще шепчутся о нем. На днях заговорили о том, что его могли убить. Основания для подозрений есть: главный казначей Ватикана вскрыл сомнительные финансовые операции. О больших страстях в самом маленьком в мире государстве — в материале РИА Новости.Шокирующая некомпетентностьИзвестный австралийский телеведущий Эндрю Болт поведал граду и миру страшную сенсацию. Хранил ее в тайне больше года — пока в СМИ не просочились первые подробности.Бывший архиепископ Сиднея кардинал Джордж Пелл скончался в январе 2023-го в Риме после операции по замене сустава. Объясняли возрастом: 81 год, сердце не выдержало.На родину гроб с телом прибыл четыре дня спустя — в ужасном состоянии. Брат кардинала Дэвид рассказал журналисту, что бальзамирование будто и не проводили. Местным патологоанатомам пришлось немало потрудиться. Одежду попросту смяли в кучу и положили рядом. Кроме того, у трупа был сломан нос."Я не верю в теории заговора. <…> Возможно, это была некомпетентность, но некоторые из ближайших соратников Пелла признались мне в подозрениях: кто-то в Ватикане не простил Пеллу его охоту", — уточнил Эндрю Болт.Дело в том, что с 2014-го по 2019-й кардинал занимал один из самых влиятельных постов в Католической церкви — префекта Секретариата по делам экономики. Фактически был главным казначеем: мониторил бухгалтерский учет и контролировал денежные потоки. Папа Франциск наделил его беспрецедентными полномочиями.Но спустя два года эффективной работы последовала реакция: проверяемые принялись давить на казначея, вынудили его вернуться в Австралию. А вскоре вдогонку прилетело обвинение в домогательствах к несовершеннолетним. Дело оказалось сфабрикованным. Но год в тюрьме — прежде чем вынесли окончательный оправдательный вердикт — Пелл все-таки провел.Вернулся в Ватикан, лег на ту самую злополучную операцию. И через несколько часов после нее умер.Нидерландский аудитор Либеро Милоне провел собственное расследование и выяснил: двое близких друзей из кардиналов до последнего отговаривали австралийского коллегу оперироваться в Риме. К тому же Пелла положили в Salvator Mundi, а не в Gemelli, где обычно лечатся ватиканские бонзы, включая пап.В день смерти казначея в больнице почему-то отключили камеры наружного наблюдения, а в критический момент пост дежурного врача оказался предательски пуст.Но главное — и Милоне косвенно намекает на это — есть тот, кому это было выгодно."Говорить не могу — тайна"Джордж Пелл умер в самый разгар уголовного процесса, который он сам инициировал. С лета 2021-го итальянские газеты вовсю полоскали имя кардинала Джованни Анджело Беччу.Выходец из старой гвардии, он дослужился до заместителя госсекретаря Святого престола. А на конклаве 2013-го даже имел шансы стать папой. Позже возглавил Конгрегацию по канонизации святых. Но в 2020-м неожиданно подал в отставку, добровольно отказавшись от кардинальского титула.И попал прямиком на скамью подсудимых. Все началось с сомнительной сделки в 2014-м. Беччу вложил порядка 400 миллионов евро (выделенных, вообще-то, на пожертвования нуждающимся) — в элитную недвижимость в Лондоне (приобрел складское помещение в районе Челси, чтобы перестроить затем в роскошный отель) и фонд итальянского бизнесмена Рафаэля Минционе.Однако дело не выгорело. В 2018-м Ватикан понес около 20 миллионов евро убытков. Соглашение с итальянцем решили разорвать. Для этого наняли брокера: мол, он заплатит Минционе около 50 миллионов евро и полностью выкупит здание в Челси. Но посредник вступил в сговор с итальянцем, и они поделили церковные деньги. Чтобы окончательно уладить вопрос, Ватикан накинул сверху еще 15 миллионов."Я все равно не занимался инвестициями, — распалялся Беччу в суде. — Как sostituto (заместитель госсекретаря. — Прим. ред.), мне было что делать. Было специальное ведомство, я ограничился тем, что следовал их указаниям... Поучил ли я личную выгоду? Ничего подобного!"По лондонской сделке его оправдали. Но от итальянской полиции отвертеться не удалось. В ходе обысков в Государственном секретариате нашли сомнительные квитанции на перевод нескольких сотен тысяч евро — в благотворительный фонд Spes di Ozieri на Сардинии, возглавляемый братом Беччу Антонио.Подписи неразборчивые, в оформлении — ошибки. Подделка. Скорее всего, изготовлена за несколько дней до визита силовиков. Такие же обнаружили и в офисе фонда кардинальского брата: отчет о доставке в приходы почти двух десятков тонн хлеба.Слишком профессионально поработалиНо самый запутанный и щепетильный — третий эпизод.Прокуратура отследила еще один теневой поток — на имя некоей Сесилии Маронье из Сардинии. В общей сложности Беччу отправил ей почти 600 тысяч евро банковскими переводами. Экс-кардинал долго не хотел рассказывать следствию, что это за особа.Наконец поведал: в 2018-м папа Франциск одобрил секретный план по освобождению сестры Глории Сесилии Нарваэс Арготи (католической монахини из Колумбии, которую похитили боевики-джихадисты годом ранее). К этому якобы даже подключилась британская частная разведка Inkerman Group. А понтифик выделили бюджет — миллион евро. И Беччу нанял секретного агента — Сесилию Маронье.У следствия же была иная версия. Дама получала переводы через подставную фирму в Словении и тратила их в свое удовольствие. Брендовые одежда, косметика и парфюмерия, антикварная мебель, аренда дома в Кальяри (Сардиния), отдых на Ибице, обеды в ресторанах Милана, плата за обучение дочери в школе (семья — это святое).И тут Беччу пошел на рискованный шаг. Позвонил папе римскому. "Вы дали или не дали мне разрешение на операцию по освобождению монахини?" — настойчиво вопрошал он. Франциск что-то "смутно припоминал". Но попросил изложить детали плана — особенно в части внедрения "секретной агентки" — письменно.Для Беччу это означало провал. Как и то, что о разговоре вскоре узнали следователи. Племянница экс-кардинала тайно записала диалог с папой на телефон. А гаджет позже изъяли.Бывшего заместителя госсекретаря приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Для Ватикана такое впервые. В конце июля планируют рассмотреть апелляцию. В качестве прелюдии к очередной попытке оправдаться Беччу дал пространное интервью изданию Corriere della Sera. Назвал себя "публичным прокаженным" и "воззвал к небесам с просьбой о божественном возмездии" обидчикам.Не теряет времени и лагерь "за справедливость". Либеро Милоне в память о покойном австралийском кардинале Джордже Пелле готов, как он заявил, бросить вызов "старой гвардии" Ватикана.Экс-аудитору не привыкать. В 2017-м он уже пострадал от Беччу. По крайней мере, причину своей отставки видит именно в нем. "Нас устранили из-за того, что выполняли свою работу профессионально, этично и правильно", — объясняет он.И добавляет: Бечче, понимая, что под него серьезно копают, заручился поддержкой шефа ватиканской жандармерии Доменико Джани (кстати, также уличенного в коррупции). Тот быстро собрал "нужные доказательства", чтобы обвинить Милоне в шпионаже и проникновении в частную жизнь высокопоставленных иерархов.Исход битвы пока неясен. Главное не "недооценить находчивость и упорство противников", как говаривал старый кардинал Джордж Пелл.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, рим, сардиния, франциск (хорхе марио бергольо), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Ватикан, Рим, Сардиния, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Аналитика - Религия и мировоззрение
"Черная касса", шпионы и загадочная смерть: новый скандал в Ватикане
Соратники кардинала Джорджа Пелла заявили о странностях в его смерти
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Даже спустя год после смерти третьего лица в Граде святого Петра — кардинала Джорджа Пелла — в коридорах Апостольского дворца все еще шепчутся о нем. На днях заговорили о том, что его могли убить. Основания для подозрений есть: главный казначей Ватикана вскрыл сомнительные финансовые операции. О больших страстях в самом маленьком в мире государстве — в материале РИА Новости.
Шокирующая некомпетентность
Известный австралийский телеведущий Эндрю Болт поведал
граду и миру страшную сенсацию. Хранил ее в тайне больше года — пока в СМИ не просочились первые подробности.
Бывший архиепископ Сиднея
кардинал Джордж Пелл скончался в январе 2023-го в Риме
после операции по замене сустава. Объясняли возрастом: 81 год, сердце не выдержало.
На родину гроб с телом прибыл четыре дня спустя — в ужасном состоянии. Брат кардинала Дэвид рассказал журналисту, что бальзамирование будто и не проводили. Местным патологоанатомам пришлось немало потрудиться. Одежду попросту смяли в кучу и положили рядом. Кроме того, у трупа был сломан нос.
"Я не верю в теории заговора. <…> Возможно, это была некомпетентность, но некоторые из ближайших соратников Пелла признались мне в подозрениях: кто-то в Ватикане не простил Пеллу его охоту", — уточнил
Эндрю Болт.
Дело в том, что с 2014-го по 2019-й кардинал занимал один из самых влиятельных постов в Католической церкви — префекта Секретариата по делам экономики. Фактически был главным казначеем: мониторил бухгалтерский учет и контролировал денежные потоки. Папа Франциск
наделил его беспрецедентными полномочиями.
Но спустя два года эффективной работы последовала реакция: проверяемые принялись давить на казначея, вынудили его вернуться в Австралию
. А вскоре вдогонку прилетело
обвинение в домогательствах к несовершеннолетним. Дело оказалось сфабрикованным. Но год в тюрьме — прежде чем вынесли окончательный оправдательный вердикт — Пелл все-таки провел.
Вернулся в Ватикан, лег на ту самую злополучную операцию. И через несколько часов после нее умер.
Нидерландский аудитор Либеро Милоне провел собственное расследование
и выяснил: двое близких друзей из кардиналов до последнего отговаривали австралийского коллегу оперироваться в Риме. К тому же Пелла положили в Salvator Mundi, а не в Gemelli, где обычно лечатся ватиканские бонзы, включая пап.
В день смерти казначея в больнице почему-то отключили камеры наружного наблюдения, а в критический момент пост дежурного врача оказался предательски пуст.
Но главное — и Милоне косвенно намекает на это — есть тот, кому это было выгодно.
"Говорить не могу — тайна"
Джордж Пелл умер в самый разгар
уголовного процесса, который он сам инициировал. С лета 2021-го итальянские газеты вовсю полоскали имя кардинала Джованни Анджело Беччу.
Выходец из старой гвардии, он дослужился до заместителя госсекретаря Святого престола. А на конклаве 2013-го даже имел шансы стать папой. Позже возглавил Конгрегацию по канонизации святых. Но в 2020-м неожиданно подал
в отставку, добровольно отказавшись от кардинальского титула.
И попал прямиком на скамью подсудимых. Все началось
с сомнительной сделки в 2014-м. Беччу вложил
порядка 400 миллионов евро (выделенных, вообще-то, на пожертвования нуждающимся) — в элитную недвижимость в Лондоне
(приобрел складское помещение в районе Челси, чтобы перестроить затем в роскошный отель) и фонд итальянского бизнесмена Рафаэля Минционе.
Однако дело не выгорело. В 2018-м Ватикан понес около 20 миллионов евро убытков. Соглашение с итальянцем решили разорвать. Для этого наняли брокера: мол, он заплатит Минционе около 50 миллионов евро и полностью выкупит здание в Челси. Но посредник вступил в сговор с итальянцем, и они поделили церковные деньги. Чтобы окончательно уладить вопрос, Ватикан накинул сверху еще 15 миллионов.
"Я все равно не занимался инвестициями, — распалялся
Беччу в суде. — Как sostituto (заместитель госсекретаря. — Прим. ред.), мне было что делать. Было специальное ведомство, я ограничился тем, что следовал их указаниям... Поучил ли я личную выгоду? Ничего подобного!"
По лондонской сделке его оправдали. Но от итальянской полиции отвертеться не удалось. В ходе обысков в Государственном секретариате нашли
сомнительные квитанции на перевод нескольких сотен тысяч евро — в благотворительный фонд Spes di Ozieri на Сардинии
, возглавляемый братом Беччу Антонио.
Подписи неразборчивые, в оформлении — ошибки. Подделка. Скорее всего, изготовлена за несколько дней до визита силовиков. Такие же обнаружили
и в офисе фонда кардинальского брата: отчет о доставке в приходы почти двух десятков тонн хлеба.
Слишком профессионально поработали
Но самый запутанный и щепетильный — третий эпизод.
Прокуратура отследила
еще один теневой поток — на имя некоей Сесилии Маронье из Сардинии. В общей сложности Беччу отправил ей почти 600 тысяч евро банковскими переводами. Экс-кардинал долго не хотел рассказывать следствию, что это за особа.
Наконец поведал
: в 2018-м папа Франциск одобрил секретный план по освобождению сестры Глории Сесилии Нарваэс Арготи (католической монахини из Колумбии
, которую похитили
боевики-джихадисты годом ранее). К этому якобы даже подключилась британская частная разведка Inkerman Group. А понтифик выделили бюджет — миллион евро. И Беччу нанял секретного агента — Сесилию Маронье.
У следствия же была
иная версия. Дама получала переводы через подставную фирму в Словении
и тратила их в свое удовольствие. Брендовые одежда, косметика и парфюмерия, антикварная мебель, аренда дома в Кальяри
(Сардиния), отдых на Ибице
, обеды в ресторанах Милана
, плата за обучение дочери в школе (семья — это святое).
И тут Беччу пошел на рискованный шаг. Позвонил
папе римскому. "Вы дали или не дали мне разрешение на операцию по освобождению монахини?" — настойчиво вопрошал он. Франциск что-то "смутно припоминал". Но попросил изложить детали плана — особенно в части внедрения "секретной агентки" — письменно.
Для Беччу это означало провал. Как и то, что о разговоре вскоре узнали следователи. Племянница экс-кардинала тайно записала диалог с папой на телефон. А гаджет позже изъяли.
Бывшего заместителя госсекретаря приговорили
к пяти с половиной годам лишения свободы. Для Ватикана такое впервые. В конце июля планируют
рассмотреть апелляцию. В качестве прелюдии к очередной попытке оправдаться Беччу дал
пространное интервью изданию Corriere della Sera. Назвал себя "публичным прокаженным" и "воззвал к небесам с просьбой о божественном возмездии" обидчикам.
Не теряет времени и лагерь "за справедливость". Либеро Милоне в память о покойном австралийском кардинале Джордже Пелле готов
, как он заявил, бросить вызов "старой гвардии" Ватикана.
Экс-аудитору не привыкать. В 2017-м он уже пострадал
от Беччу. По крайней мере, причину своей отставки видит именно в нем. "Нас устранили из-за того, что выполняли свою работу профессионально, этично и правильно", — объясняет он.
И добавляет: Бечче, понимая, что под него серьезно копают, заручился поддержкой шефа ватиканской жандармерии Доменико Джани (кстати, также уличенного в коррупции). Тот быстро собрал "нужные доказательства", чтобы обвинить Милоне в шпионаже и проникновении в частную жизнь высокопоставленных иерархов.
Исход битвы пока неясен. Главное не "недооценить находчивость и упорство противников", как говаривал старый кардинал Джордж Пелл.