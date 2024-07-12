https://ria.ru/20240712/rezhim-1959255377.html
Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков"
Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков" - РИА Новости, 12.07.2024
Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков"
"Совы" опережают жаворонков по когнитивным способностям, рассказали в Имперском колледже Лондона. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:22
2024-07-12T15:22
2024-07-12T21:05
лондон
в мире
наука
наука
сон
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840327470_0:23:2698:1541_1920x0_80_0_0_bbe5f795d66c27f01988c90158f43a97.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Совы" опережают жаворонков по когнитивным способностям, рассказали в Имперском колледже Лондона.Специалисты проанализировали показатели более 26 тысяч человек, чтобы выяснить, как различные аспекты сна, включая его продолжительность, режим и качество, влияют на способности."Было обнаружено, что хронотип человека — предпочтение вечерней или утренней активности, обычно называемое "совами" и "жаворонками", — также влияет на результаты когнитивных тестов", — говорится в статье.Так, "совы" показали лучшие результаты на тестах, а "жаворонки" получили самые низкие баллы по сравнению с двумя остальными группами: не имеющими определенных предпочтений между утром и вечером, а также теми, кто активен во второй половине дня.Исследование также показало, что для работы мозга оптимально спать в течение семи-девяти часов в сутки — такой режим улучшает память и мыслительные способности. Более продолжительный или короткий сон, по мнению ученых, наоборот, ухудшает показатели.
https://ria.ru/20240516/nauka-1946079478.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840327470_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_814620d0479c4e28d583047a39d63422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире, наука, сон, здоровье
Лондон, В мире, Наука, Наука, Сон, Здоровье
Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков"
Имперский колледж Лондона: "совы" отличаются лучшими когнитивными способностями
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
"Совы" опережают жаворонков по когнитивным способностям, рассказали в Имперском колледже
Лондона.
Специалисты проанализировали показатели более 26 тысяч человек, чтобы выяснить, как различные аспекты сна, включая его продолжительность, режим и качество, влияют на способности.
"Было обнаружено, что хронотип человека — предпочтение вечерней или утренней активности, обычно называемое "совами" и "жаворонками", — также влияет на результаты когнитивных тестов", — говорится в статье.
Так, "совы" показали лучшие результаты на тестах, а "жаворонки" получили самые низкие баллы по сравнению с двумя остальными группами: не имеющими определенных предпочтений между утром и вечером, а также теми, кто активен во второй половине дня.
Исследование также показало, что для работы мозга оптимально спать в течение семи-девяти часов в сутки — такой режим улучшает память и мыслительные способности. Более продолжительный или короткий сон, по мнению ученых, наоборот, ухудшает показатели.