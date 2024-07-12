https://ria.ru/20240712/rezhim-1959255377.html

Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков"

Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков" - РИА Новости, 12.07.2024

Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков"

"Совы" опережают жаворонков по когнитивным способностям, рассказали в Имперском колледже Лондона. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:22

2024-07-12T15:22

2024-07-12T21:05

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Совы" опережают жаворонков по когнитивным способностям, рассказали в Имперском колледже Лондона.Специалисты проанализировали показатели более 26 тысяч человек, чтобы выяснить, как различные аспекты сна, включая его продолжительность, режим и качество, влияют на способности."Было обнаружено, что хронотип человека — предпочтение вечерней или утренней активности, обычно называемое "совами" и "жаворонками", — также влияет на результаты когнитивных тестов", — говорится в статье.Так, "совы" показали лучшие результаты на тестах, а "жаворонки" получили самые низкие баллы по сравнению с двумя остальными группами: не имеющими определенных предпочтений между утром и вечером, а также теми, кто активен во второй половине дня.Исследование также показало, что для работы мозга оптимально спать в течение семи-девяти часов в сутки — такой режим улучшает память и мыслительные способности. Более продолжительный или короткий сон, по мнению ученых, наоборот, ухудшает показатели.

https://ria.ru/20240516/nauka-1946079478.html

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