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Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков" - РИА Новости, 12.07.2024
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Наука
 
15:22 12.07.2024 (обновлено: 21:05 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/rezhim-1959255377.html
Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков"
Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков" - РИА Новости, 12.07.2024
Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков"
"Совы" опережают жаворонков по когнитивным способностям, рассказали в Имперском колледже Лондона. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:22
2024-07-12T21:05
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сон
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Совы" опережают жаворонков по когнитивным способностям, рассказали в Имперском колледже Лондона.Специалисты проанализировали показатели более 26 тысяч человек, чтобы выяснить, как различные аспекты сна, включая его продолжительность, режим и качество, влияют на способности."Было обнаружено, что хронотип человека — предпочтение вечерней или утренней активности, обычно называемое "совами" и "жаворонками", — также влияет на результаты когнитивных тестов", — говорится в статье.Так, "совы" показали лучшие результаты на тестах, а "жаворонки" получили самые низкие баллы по сравнению с двумя остальными группами: не имеющими определенных предпочтений между утром и вечером, а также теми, кто активен во второй половине дня.Исследование также показало, что для работы мозга оптимально спать в течение семи-девяти часов в сутки — такой режим улучшает память и мыслительные способности. Более продолжительный или короткий сон, по мнению ученых, наоборот, ухудшает показатели.
https://ria.ru/20240516/nauka-1946079478.html
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лондон, в мире, наука, сон, здоровье
Лондон, В мире, Наука, Наука, Сон, Здоровье
Ученые выяснили, в чем "совы" обошли "жаворонков"

Имперский колледж Лондона: "совы" отличаются лучшими когнитивными способностями

© Фото : Unspalsh/Vladislav MuslakovДевушка во время сна
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Unspalsh/Vladislav Muslakov
Девушка во время сна. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Совы" опережают жаворонков по когнитивным способностям, рассказали в Имперском колледже Лондона.
Специалисты проанализировали показатели более 26 тысяч человек, чтобы выяснить, как различные аспекты сна, включая его продолжительность, режим и качество, влияют на способности.
"Было обнаружено, что хронотип человека — предпочтение вечерней или утренней активности, обычно называемое "совами" и "жаворонками", — также влияет на результаты когнитивных тестов", — говорится в статье.
Так, "совы" показали лучшие результаты на тестах, а "жаворонки" получили самые низкие баллы по сравнению с двумя остальными группами: не имеющими определенных предпочтений между утром и вечером, а также теми, кто активен во второй половине дня.
Исследование также показало, что для работы мозга оптимально спать в течение семи-девяти часов в сутки — такой режим улучшает память и мыслительные способности. Более продолжительный или короткий сон, по мнению ученых, наоборот, ухудшает показатели.
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