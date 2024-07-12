https://ria.ru/20240712/protesty-1959226221.html

В Днепропетровской области протестуют против длительных отключений света

В Днепропетровской области протестуют против длительных отключений света - РИА Новости, 12.07.2024

В Днепропетровской области протестуют против длительных отключений света

Жители города Каменское Днепропетровской области, который до переименования назывался Днепродзержинск, протестовали против длительных отключений света, сообщает РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:34

2024-07-12T13:34

2024-07-12T13:34

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Жители города Каменское Днепропетровской области, который до переименования назывался Днепродзержинск, протестовали против длительных отключений света, сообщает украинское издание "Страна". "Очередной блэкаут-бунт. На этот раз - в Каменском Днепропетровской области. Люди вышли под здание (украинского энергохолдинга – ред.) ДТЭК, заявляя, что у них нет света по 17 часов в сутки. Люди требуют начальника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. На опубликованных фото и видео люди окружили здание, на плакатах у них написано: "Свет - городу, а не элите", "17 часов в сутки ежедневно без электричества". На Украине из-за дефицита в энергосистеме больше месяца ежедневно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих потребностей. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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в мире, украина, днепропетровская область, днепродзержинск, укрэнерго, дтэк