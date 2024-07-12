https://ria.ru/20240712/nato-1959115535.html
Эрдоган выступил против участия НАТО в конфликте на Украине
Эрдоган выступил против участия НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
Эрдоган выступил против участия НАТО в конфликте на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает непозволительным, чтобы НАТО стала стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T01:42
2024-07-12T01:42
2024-07-12T02:34
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает непозволительным, чтобы НАТО стала стороной конфликта на Украине. "Считаем непозволительным, чтобы НАТО стала стороной в этом конфликте", - сказал турецкий лидер, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию вел гостелеканал TRT Haber.Турецкий лидер заявил, что в ходе заседания на саммите НАТО он подчеркнул "полную поддержку Турцией территориальной целостности Украины"."В ходе саммита я провел двусторонние встречи с лидерами Венгрии, Греции, Италии, Украины и Великобритании, а также побеседовал с лидерами США, Испании, Исландии, Румынии и Нидерландов. Я желаю господину Рютте (Марку Рютте, новому генсеку НАТО - ред.) успехов в выполнении этой сложной задачи, а также благодарю генерального секретаря (Йенса) Столтенберга", - сказал турецкий лидер.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией, роль альянса в конфликте на Украине растет, что опасно и безответственно, поскольку неизвестно, куда это может привести.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан, НАТО
Эрдоган выступил против участия НАТО в конфликте на Украине
Эрдоган призвал не допустить, чтобы НАТО стала стороной конфликта на Украине