https://ria.ru/20240712/nato-1959110168.html

Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве

Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве - РИА Новости, 12.07.2024

Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:20

2024-07-12T00:20

2024-07-12T01:10

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями, говорится в совместном заявлении по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в Вашингтоне."Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокого представителя НАТО, который будет находиться в центре взаимодействия Организации и украинских властей в Киеве", — говорится в документе.Страны НАТО подтвердили, что направят Украине приглашение о вступлении в альянс, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия.Североатлантический альянс также договорился о выделении Украине 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне 2025 года.Кроме того, военный блок займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины.Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятая на саммите НАТО декларация свидетельствует о том, что противники России в Европе и США не являются сторонниками мира и диалога по Украине. По его словам, расширение Североатлантического альянса на территорию Украины представляет угрозу для безопасности России.

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