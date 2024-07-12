Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве
Генсек НАТО Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве
© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями, говорится в совместном заявлении по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в Вашингтоне.
"Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокого представителя НАТО, который будет находиться в центре взаимодействия Организации и украинских властей в Киеве", — говорится в документе.
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Страны НАТО подтвердили, что направят Украине приглашение о вступлении в альянс, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия.
Североатлантический альянс также договорился о выделении Украине 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне 2025 года.
Кроме того, военный блок займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины.
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Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятая на саммите НАТО декларация свидетельствует о том, что противники России в Европе и США не являются сторонниками мира и диалога по Украине. По его словам, расширение Североатлантического альянса на территорию Украины представляет угрозу для безопасности России.