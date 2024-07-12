Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 12.07.2024 (обновлено: 01:10 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/nato-1959110168.html
Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве
Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве - РИА Новости, 12.07.2024
Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве
Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:20
2024-07-12T01:10
в мире
нато
украина
киев
йенс столтенберг
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_223b59163f90490579e684b07ee92b01.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями, говорится в совместном заявлении по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в Вашингтоне."Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокого представителя НАТО, который будет находиться в центре взаимодействия Организации и украинских властей в Киеве", — говорится в документе.Страны НАТО подтвердили, что направят Украине приглашение о вступлении в альянс, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия.Североатлантический альянс также договорился о выделении Украине 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне 2025 года.Кроме того, военный блок займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины.Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятая на саммите НАТО декларация свидетельствует о том, что противники России в Европе и США не являются сторонниками мира и диалога по Украине. По его словам, расширение Североатлантического альянса на территорию Украины представляет угрозу для безопасности России.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_4476a5f4f34488d4d67192575e3d2c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, украина, киев, йенс столтенберг, россия
В мире, НАТО, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, Специальная военная операция на Украине, Россия
Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве

Генсек НАТО Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями, говорится в совместном заявлении по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в Вашингтоне.
"Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокого представителя НАТО, который будет находиться в центре взаимодействия Организации и украинских властей в Киеве", — говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
Страны НАТО подтвердили, что направят Украине приглашение о вступлении в альянс, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия.
Североатлантический альянс также договорился о выделении Украине 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне 2025 года.
Кроме того, военный блок займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятая на саммите НАТО декларация свидетельствует о том, что противники России в Европе и США не являются сторонниками мира и диалога по Украине. По его словам, расширение Североатлантического альянса на территорию Украины представляет угрозу для безопасности России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаКиевЙенс СтолтенбергРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала