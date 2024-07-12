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Скорая помощь будет дистанционно консультировать очевидцев происшествия
Скорая помощь будет дистанционно консультировать очевидцев происшествия - РИА Новости, 12.07.2024
Скорая помощь будет дистанционно консультировать очевидцев происшествия
Главные внештатные специалисты Минздрава России утвердили методические рекомендации о принципах и методах дистанционного консультирования при оказании первой... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:18
2024-07-12T12:18
2024-07-12T12:18
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главные внештатные специалисты Минздрава России утвердили методические рекомендации о принципах и методах дистанционного консультирования при оказании первой помощи на месте происшествия до приезда скорой, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В методических рекомендациях изложены современные и рациональные принципы и методы дистанционного консультирования очевидцев угрожающих жизни состояний по вопросам оказания первой помощи до прибытия выездной бригады СМП", - говорится в рекомендациях.Неспособность большинства очевидцев оказать первую помощь пострадавшим до прибытия специалистов скорой остается на сегодняшний день одной из главных причин высокой внебольничной летальности, отмечается в документе. Диспетчер скорой обычно является первым и, зачастую, определяющим звеном в процессе оказания помощи при критических состояниях, поэтому наряду с приемом, сортировкой и передачей вызовов выездным бригадам, он может осуществлять дистанционное консультирование очевидцев происшествия или самих пострадавших, уточняется в рекомендациях. Условиями для предоставления инструкции по первой помощи являются устное добровольное согласие вызывающего абонента, а также безопасные условия для оказания помощи. Если эти условия выполняются, то диспетчер попросит абонента не прерывать звонок, передаст информацию о вызове выездной бригаде, переключит разговор с вызывающим на соответствующего специалиста или сам предоставит необходимые инструкции. При непосредственной угрозе для жизни пострадавшего сбор данных, таких как фамилия, имя, дата рождения, не должен задерживать предоставление инструкций по первой помощи. Диспетчер должен избегать лишних неинформативных вопросов, отвлекающих внимание и задерживающих алгоритм выполнения первой помощи, при этом рекомендуется периодически мотивировать очевидца, например, фразами: "У вас отлично получается! Продолжайте! Помощь уже в пути".
https://ria.ru/20240704/pochta-1957386491.html
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Скорая помощь будет дистанционно консультировать очевидцев происшествия
Скорая будет по телефону помогать очевидцам происшествия оказывать первую помощь
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главные внештатные специалисты Минздрава России утвердили методические рекомендации о принципах и методах дистанционного консультирования при оказании первой помощи на месте происшествия до приезда скорой, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"В методических рекомендациях изложены современные и рациональные принципы и методы дистанционного консультирования очевидцев угрожающих жизни состояний по вопросам оказания первой помощи до прибытия выездной бригады СМП", - говорится в рекомендациях.
Неспособность большинства очевидцев оказать первую помощь пострадавшим до прибытия специалистов скорой остается на сегодняшний день одной из главных причин высокой внебольничной летальности, отмечается в документе. Диспетчер скорой обычно является первым и, зачастую, определяющим звеном в процессе оказания помощи при критических состояниях, поэтому наряду с приемом, сортировкой и передачей вызовов выездным бригадам, он может осуществлять дистанционное консультирование очевидцев происшествия или самих пострадавших, уточняется в рекомендациях.
Условиями для предоставления инструкции по первой помощи являются устное добровольное согласие вызывающего абонента, а также безопасные условия для оказания помощи. Если эти условия выполняются, то диспетчер попросит абонента не прерывать звонок, передаст информацию о вызове выездной бригаде, переключит разговор с вызывающим на соответствующего специалиста или сам предоставит необходимые инструкции.
При непосредственной угрозе для жизни пострадавшего сбор данных, таких как фамилия, имя, дата рождения, не должен задерживать предоставление инструкций по первой помощи.
Диспетчер должен избегать лишних неинформативных вопросов, отвлекающих внимание и задерживающих алгоритм выполнения первой помощи, при этом рекомендуется периодически мотивировать очевидца, например, фразами: "У вас отлично получается! Продолжайте! Помощь уже в пути".