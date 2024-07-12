Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС
Матвиенко призвала создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, отметив, что существующие рейтинги созданы Западом и формируются необъективно.
Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля.
"Еще одной амбициозной задачей является создание альтернативной системы рейтинговой оценки образовательных организаций стран БРИКС. Существующие в настоящее время международные рейтинги формируются зачастую необъективно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в ходе Парламентского форума БРИКС.
Она предложила парламентариям стран БРИКС подключиться к разработке и внедрению новых критериев оценки учебных заведений. По словам Матвиенко, Россия также намерена продвигать создание механизма признания квалификаций и дипломов об образовании между странами БРИКС.
"Наша страна обладает позитивным опытом применения отечественного рейтинга лучших университетов России и мира. Этот опыт, как и опыт других стран - партнеров по БРИКС, может лечь в основу разработки новых непредвзятых рейтингов", - добавила сенатор.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.