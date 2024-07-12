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Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС - РИА Новости, 12.07.2024
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13:17 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/matvienko-1959221468.html
Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС
Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС - РИА Новости, 12.07.2024
Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, отметив, что существующие... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:17
2024-07-12T13:17
россия
санкт-петербург
валентина матвиенко
брикс
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, отметив, что существующие рейтинги созданы Западом и формируются необъективно. Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. "Еще одной амбициозной задачей является создание альтернативной системы рейтинговой оценки образовательных организаций стран БРИКС. Существующие в настоящее время международные рейтинги формируются зачастую необъективно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в ходе Парламентского форума БРИКС. Она предложила парламентариям стран БРИКС подключиться к разработке и внедрению новых критериев оценки учебных заведений. По словам Матвиенко, Россия также намерена продвигать создание механизма признания квалификаций и дипломов об образовании между странами БРИКС. "Наша страна обладает позитивным опытом применения отечественного рейтинга лучших университетов России и мира. Этот опыт, как и опыт других стран - партнеров по БРИКС, может лечь в основу разработки новых непредвзятых рейтингов", - добавила сенатор. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240712/mvf-1959207764.html
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россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС

Матвиенко призвала создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, отметив, что существующие рейтинги созданы Западом и формируются необъективно.
Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля.
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"Еще одной амбициозной задачей является создание альтернативной системы рейтинговой оценки образовательных организаций стран БРИКС. Существующие в настоящее время международные рейтинги формируются зачастую необъективно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в ходе Парламентского форума БРИКС.
Она предложила парламентариям стран БРИКС подключиться к разработке и внедрению новых критериев оценки учебных заведений. По словам Матвиенко, Россия также намерена продвигать создание механизма признания квалификаций и дипломов об образовании между странами БРИКС.
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"Наша страна обладает позитивным опытом применения отечественного рейтинга лучших университетов России и мира. Этот опыт, как и опыт других стран - партнеров по БРИКС, может лечь в основу разработки новых непредвзятых рейтингов", - добавила сенатор.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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