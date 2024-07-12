https://ria.ru/20240712/matvienko-1959221468.html

Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС

Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС - РИА Новости, 12.07.2024

Матвиенко предложила создать рейтинг университетов стран БРИКС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, отметив, что существующие... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:17

2024-07-12T13:17

2024-07-12T13:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, отметив, что существующие рейтинги созданы Западом и формируются необъективно. Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. "Еще одной амбициозной задачей является создание альтернативной системы рейтинговой оценки образовательных организаций стран БРИКС. Существующие в настоящее время международные рейтинги формируются зачастую необъективно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в ходе Парламентского форума БРИКС. Она предложила парламентариям стран БРИКС подключиться к разработке и внедрению новых критериев оценки учебных заведений. По словам Матвиенко, Россия также намерена продвигать создание механизма признания квалификаций и дипломов об образовании между странами БРИКС. "Наша страна обладает позитивным опытом применения отечественного рейтинга лучших университетов России и мира. Этот опыт, как и опыт других стран - партнеров по БРИКС, может лечь в основу разработки новых непредвзятых рейтингов", - добавила сенатор. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240712/mvf-1959207764.html

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россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, в мире