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Глава Южной Кореи заявил о поддержке окончанию конфликта на Украине

Глава Южной Кореи заявил о поддержке окончанию конфликта на Украине - РИА Новости, 12.07.2024

Глава Южной Кореи заявил о поддержке окончанию конфликта на Украине

Южная Корея продолжит оказывать всеобъемлющую поддержку усилиям по окончанию конфликта на Украине, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на публичном... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:00

2024-07-12T01:00

2024-07-12T01:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Южная Корея продолжит оказывать всеобъемлющую поддержку усилиям по окончанию конфликта на Украине, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на публичном форуме в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. "Мы продолжим оказывать всеобъемлющую поддержку окончанию войны на Украине, (установлению) мира и восстановлению Украины", - заявил южнокорейский президент. Трансляция велась официальным каналом НАТО в YouTube. Юн Сок Ёль отметил, что Южная Корея ранее уже разработала комплексный пакет помощи Украине в сфере безопасности и реконструкции, который был представлен в ходе его визита в Киев в июле прошлого года, и продолжит расширять этот пакет, работая в плотной кооперации со своими партнерами по НАТО и "Индо-Тихоокеанской четверке" партнеров Североатлантического альянса - Японией, Австралией и Новой Зеландией. Южнокорейский президент также вновь бездоказательно обвинил Россию в "незаконном" военном и экономическом сотрудничестве с КНДР, которое якобы "продляет войну на Украине" и "угрожает миру на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". При этом он охарактеризовал взаимодействие Москвы и Пхеньяна как ситуативный "сговор по расчету", благодаря которому Россия, по его мнению, хочет подключить КНДР к антиамериканской и антизападной риторике, а Северная Корея рассчитывает, что Россия предоставит ей передовые военные технологии и энергетические ресурсы, а также поможет ослабить мониторинг санкций Совета Безопасности ООН. Сеул, по словам Юн Сок Ёля, ответит на это дальнейшим укреплением альянса с США, а также трехсторонним сотрудничеством с США и Японией и партнерство с НАТО. Южная Корея также планирует "нейтрализовать и блокировать" взаимодействие Пхеньяна и Москвы. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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