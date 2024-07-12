https://ria.ru/20240712/kleschi-1959228965.html

В Подмосковье более шести тысяч жителей обратились в больницы из-за клещей

В Подмосковье более шести тысяч жителей обратились в больницы из-за клещей - РИА Новости, 12.07.2024

В Подмосковье более шести тысяч жителей обратились в больницы из-за клещей

Медицинские организации зарегистрировали более 6,5 тысячи обращений от жителей Подмосковья из-за случаев присасывания клещей, эти показатели не превышают... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:41

2024-07-12T13:41

2024-07-12T13:41

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Медицинские организации зарегистрировали более 6,5 тысячи обращений от жителей Подмосковья из-за случаев присасывания клещей, эти показатели не превышают средний многолетний уровень, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Месяцем ранее медорганизации регистрировали около 4,3 тысячи обращений от жителей региона с аналогичными жалобами. "По состоянию на 10.07.2024 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано более 6,5 тысячи обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень", - отметили в ведомстве. Подчеркивается, что за истекший период 2024 года зарегистрировано 102 случая болезни Лайма, что на 22,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Подмосковье не зафиксированы. "Проведены лабораторные исследования более 1,4 тысячи клещей, в 13,5% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,9% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выявлен", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240605/kleschi-1950637786.html

https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)