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В ГД предложили отнести незаконную миграцию к особо тяжким преступлениям
В ГД предложили отнести незаконную миграцию к особо тяжким преступлениям - РИА Новости, 12.07.2024
В ГД предложили отнести незаконную миграцию к особо тяжким преступлениям
Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, могут быть отнесены к тяжким и особо тяжким, сообщила журналистам вице-спикер ГД Ирина Яровая. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:18
2024-07-12T14:18
2024-07-12T14:53
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, могут быть отнесены к тяжким и особо тяжким, сообщила журналистам вице-спикер ГД Ирина Яровая."Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции", - сказала парламентарий.Второе направление, которое будет предложено парламентариями, касается самих лиц, которые пребывают на территории РФ незаконно, это будет считаться отягчающими вину обстоятельствами, добавила Яровая."Все формы содействия нелегальной миграции, будь то незаконная регистрация, подделка документов, будут серьезным образом изменены в своей оценке и в санкциях. Это будет иметь высокий порог ответственности с тем, чтобы пресекать эти преступления", - уточнила она.
https://radiosputnik.ru/20240705/migratsiya-1957609785.html
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госдума рф, россия
В ГД предложили отнести незаконную миграцию к особо тяжким преступлениям
Яровая: преступления, связанные с незаконной миграцией, могут считаться тяжкими