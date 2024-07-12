https://ria.ru/20240712/galuzin-1958966191.html

Михаил Галузин: в подобных Бюргенштоку саммитах участвовать не собираемся

Михаил Галузин: в подобных Бюргенштоку саммитах участвовать не собираемся - РИА Новости, 12.07.2024

Михаил Галузин: в подобных Бюргенштоку саммитах участвовать не собираемся

Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине. О причинах отказа, реальном хозяине Украины, влиянии выборов президента США, а также о последствиях... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:00

2024-07-12T09:00

2024-07-12T09:00

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

армения

украина

михаил галузин

александр лукашенко

борис джонсон

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Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине. О причинах отказа, реальном хозяине Украины, влиянии выборов президента США, а также о последствиях для Швейцарии проведения "саммита мира", рассказал корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.— Как в России относятся к идее проведения нового саммита по Украине, который планируют организовать в Саудовской Аравии? Получали ли в Москве приглашение на подобную встречу? Если Россия будет приглашена на следующий саммит по Украине, примет ли она в нем участие?— Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов реабилитироваться за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие. Думают даже пригласить Россию. Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно. Мы слышим прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", видим сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса. Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся.— Российское руководство не раз заявляло о том, что мы готовы к переговорам по Украине. Украинская же сторона фактически сама себе запретила их вести. Может ли эта ситуация измениться после выборов в США?— Вы правильно подметили, кто является реальным хозяином Украины, под чью дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим и чьи приказы он беспрекословно выполняет. Это США. Именно Вашингтон является главным конструктором и бенефициаром конфликта. И именно с ним британский экс-премьер Борис Джонсон согласовывал свой демарш, когда в апреле 2022 года запретил Киеву дальнейшие переговоры с Россией и потребовал продолжения "войны до победного конца", сорвав тем самым перспективу заключения мирного договора на приемлемых для Украины и России условиях. Собственно говоря, американцы и не скрывают своих корыстных интересов. На днях это подтвердили действующий и отставной госсекретари США. Так, Энтони Блинкен без обиняков заявил, что выделяемая Украине новая военная помощь будет практически полностью инвестирована в американскую индустрию. Его предшественница Хилари Клинтон договорилась до того, что в общении с нашими пранкерами Вованом и Лексусом, звонившими ей от имени Петра Порошенко, назвала наступление ВСУ одним из условий переизбрания Джо Байдена и настаивала на том, чтобы Киев перешел в этот самоубийственный "контрнаступ" и ни в коем случае не прекращал боевые действия. Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке. В таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится.— Ранее вы говорили, что Швейцария утратила нейтральный статус, в связи с чем Женевские дискуссии по Закавказью необходимо переносить в другое, более приемлемое для всех участников место. Какие страны готовы предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний? Когда они смогут состояться?— В первую очередь хотел бы разъяснить, что российская сторона не ставит под сомнение востребованность самого переговорного формата, но при этом выступает за смену места его проведения. Для нас это два разных вопроса. С одной стороны, переговорная платформа за годы ее работы доказала свою полезность. Во многом благодаря ей удается поддерживать относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, купировать риски эскалации напряженности "на земле". С другой – необходимость переноса дискуссий из Женевы продиктована объективными причинами, вызванными окончательной потерей Швейцарией нейтралитета в контексте конфликта вокруг Украины. Примеров практического участия Берна в агрессивной линии коллективного Запада множество, включая присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза и солидаризацию с киевским режимом. Именно эти обстоятельства вынудили нас поставить вопрос о переносе переговоров на территорию другого государства, власти которого, во-первых, воздерживались бы от любых шагов, способных нанести ущерб интересам кого-либо из участников переговорного процесса, и, во-вторых, обладали бы достаточным опытом по приему у себя международных диалоговых форматов.Называть конкретные столицы и возможные сроки "переезда" считаем преждевременным, поскольку все еще продолжается работа по формированию необходимого для решения данного вопроса консенсуса. С российской позицией полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники.— Швейцария, помимо места проведения дискуссий по Закавказью, представляет интересы России в Грузии. На фоне последних действий Берна будет ли дальше швейцарская сторона вовлечена в представление интересов России?— Недружественная линия Берна применительно к Москве не может не сказываться на осуществлении Швейцарской Конфедерацией обоюдного представительства интересов России и Грузии. Но, как вы понимаете, вопрос о посредничестве в таких случаях решается на основе взаимного согласия обеих сторон.— Намерена ли Москва после перестрелки на КПП "Псоу" в непосредственной близости от российско-абхазской границы начать процесс укрепления границы с Абхазией?— В части, касающейся МИД России, необходимости в дополнительном укреплении госграницы с Абхазией не видим. Указанный инцидент действительно имел место 23 июня перед въездом на КПП "Псоу" на территории Абхазии и был оперативно купирован местными правоохранительными органами. Обстановка на российско-абхазской границе, насколько мне известно, стабильная.Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов, так как они негативно сказываются на туристической привлекательности популярного у россиян места отдыха.Хотел бы также отметить, что в настоящее время осуществляется проект масштабной реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Адлер". К запланированному завершению работ в конце 2026 года его нормативная пропускная способность в среднем возрастет до 14,5 тысяч транспортных средств и 80,5 тысяч граждан в сутки, что значительно облегчит пересечение границы жителями наших государств и другими гостями "Страны души".— Определила ли Россия конкретные "красные линии", пересечение которых может означать переход Армении под "зонтик" НАТО и США? Как Москва может ответить на подобные действия?— Все наши оценки на сей счет неоднократно доводились до армянских партнеров и озвучивались публично. Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях.Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь. В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления.Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – "стратегическое поражение" России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб, в том числе, собственной безопасности. Думаю, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов.На мой взгляд, о нереалистичности попыток усидеть на двух стульях, пусть и в другой – экономической – сфере, предельно ясно выразился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в выступлении на форуме "Примаковские чтения" в Москве в конце прошлого месяца, говоря о евроустремлениях Еревана в привязке к его обязательствам в ЕАЭС.— На границе Армении и Азербайджана уже полтора года работает миссия Евросоюза. Как в Москве оценивают подобную вовлеченность ЕС в армяно-азербайджанские дела? Есть ли какие-то реальные результаты ее деятельности?— Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили. Задача Евросоюза очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств – России, Ирана, Турции.Каких-либо осязаемых результатов работы еэсовских наблюдателей мы не видим. Их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе. Свои отчеты они направляют непосредственно в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств.Беспокоит нас и то, что с одобрения Еревана миссия не только расширяется, но грозит превратиться из временной в постоянную. Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ.Постоянно поднимаем тему миссии ЕС в наших контактах с Ереваном и другими региональными партнерами. По-прежнему убеждены, что добиться устойчивого мира на Южном Кавказе можно только на основе всестороннего выполнения комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов.— Будет ли Россия участвовать в урегулировании конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко после обвинений Еревана в адрес Минска и озвученных Арменией условий возвращения к работе ОДКБ?— К сожалению, нам трудно объяснить жесткую позицию, которую заняли армянские власти в отношении белорусских партнеров. Александр Лукашенко всегда акцентировал заинтересованность Минска в стабильном и безопасном Южном Кавказе. Даже в самые непростые времена инициативы белорусского лидера были направлены именно на примирение противоборствующих сторон.Минск и Ереван – союзники, с которыми у нас развивается многоплановое сотрудничество. Армения и Белоруссия входят в состав СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. В Москве заинтересованы в том, чтобы нынешний период осложнений между нашими друзьями поскорее завершился. В любом случае рассчитываем, что временные разногласия не скажутся негативным образом на продвижении взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.Призываем обе столицы посмотреть за горизонт, осознать важность момента, когда вырисовываются контуры нового мироустройства, в строительстве которого мы хотели бы видеть не только Минск, но и Ереван.— На какой стадии находятся проекты с Минском в области авиастроения?— Российские промышленники заинтересованы в расширении участия белорусских союзников как в уже действующих российских проектах в области авиастроения, так и в создании совместных самолетов. Такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве. Необходимая производственная база и кадровый потенциал в Белоруссии есть.Так, уже налажено эффективное взаимодействие с "Минским заводом гражданской авиации № 407", который производит компоненты для российского среднемагистрального самолета МС-21. В планах – увеличивать объем заказов и расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях.Россия и Белоруссия работают над совместным проектом по производству легких самолетов, высоко востребованных для создания отвечающей требованиям сегодняшнего дня разветвленной сети межрегиональных авиационных маршрутов. По итогам переговоров глав правительств 15 апреля в Москве подписано межправительственное соглашение о разработке и совместном производстве в Белоруссии девятнадцатиместного самолета "Освей". При этом с самого начала совместной работы белорусские специалисты участвуют во всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в этом проекте. До 2030 года предполагается произвести около 90 воздушных судов. Прорабатывается возможность совместного производства и обслуживания девятиместных самолетов "Байкал".Нет сомнений, что взаимодействие с белорусскими союзниками в области авиастроения поможет решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных государств и в конечном счете создать безопасную и конкурентоспособную на внешних рынках авиационную технику.— Как развивается проект по созданию белорусского порта в Мурманской области, через который планируется осуществлять перевалку белорусских грузов?— Благодаря совместным решениям мы в разы увеличили объемы транзитных перевозок белорусских экспортных грузов в третьи страны. В прошлом году только нефтепродуктов и калийных удобрений в адрес зарубежных покупателей отправлено 15,5 миллионов тонн. Общий объем транзитных перевозок товаров из Белоруссии превысил 20 миллионов тонн.В этих условиях предложение белорусской стороны о строительстве собственного многофункционального комплекса в порту "Лавна" в Мурманской области было поддержано руководством России. Наши белорусские друзья планируют серьезные инвестиции в этот перспективный проект, который позволит обеспечить им выход к перевалке контейнеров, минеральных удобрений и нефтепродуктов через Северный морской путь.Очевидно, что интерес белорусских партнеров к созданию портовых мощностей в Мурманской области связан с успешной реализацией другого начинания в этой сфере – приобретения терминала "Бронка" в Большом порту Санкт-Петербурга. Только в 2023 году объем перевалки белорусских грузов там составил 4,3 миллиона тонн, а в этом году запланировано перевезти уже 6 миллионов тонн.Без сомнения, развитие транспортно-логистической инфраструктуры на территории России отвечает нашим общим интересам.— Президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы и Минска отменить роуминг на территории Союзного государства. Когда это может произойти? Можно ли ожидать этого в текущем году?— Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве. Уверены, что такое решение будет способствовать развитию туризма и контактов между людьми.К настоящему моменту уже проделана большая работа в этом направлении. В ноябре 2020 года значительно снижена стоимость тарифов. Благодаря этому выросло количество абонентов российских операторов связи в Белоруссии, увеличился входящий голосовой трафик, обмен смс-сообщениями и интернет-трафик. С 1 апреля 2022 года отменена плата за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства.Сейчас вместе с нашими белорусскими друзьями готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе условились посчитать финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20–25 Гб трафика в месяц. Такие параметры соответствуют наилучшей мировой практике.В целом наши специалисты полагают, что пользование услугами связи для российских абонентов в Белоруссии и белорусских – в России на уровне тарифов "домашний" возможно обеспечить уже с апреля 2025 года. Будем делать все необходимое, чтобы завершить работу к этому сроку.

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https://ria.ru/20240422/port-1941530013.html

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Алёна Пава

интервью, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, армения, украина, михаил галузин, александр лукашенко, борис джонсон, одкб, евросоюз, нато