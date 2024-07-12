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Эрдоган ожидает Си Цзиньпина в Турции в 2025 году

Эрдоган ожидает Си Цзиньпина в Турции в 2025 году - РИА Новости, 12.07.2024

Эрдоган ожидает Си Цзиньпина в Турции в 2025 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает посетить с визитом Китай после заседания 79-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, в 2025 году... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:19

2024-07-12T21:19

2024-07-12T21:19

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает посетить с визитом Китай после заседания 79-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, в 2025 году ожидает с ответным визитом председателя КНР Си Цзиньпина. "В Астане мы провели с ним (Си Цзиньпином) переговоры. Он снова пригласил нас в Китай. Я также пригласил его в нашу страну. Он сказал: "Позвольте мне нанести ответный визит в следующем году". Таким образом, у нас также была возможность обсудить все эти политические и торговые вопросы между нами. Теперь, возможно, мы посетим Китай после заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Но я надеюсь, что в 2025 году господин Си Цзиньпин нанесет нам ответный визит", — сказал турецкий лидер журналистам по возвращению из Вашингтона.

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